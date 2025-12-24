H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

Bé Harley - con gái H'Hen Niê - gây chú ý khi mới 3 tháng tuổi nhưng đã cao 63cm - một con số ấn tượng được nhận xét là thừa hưởng gen "chân dài" từ người mẹ nổi tiếng. Về diện mạo, đa số người hâm mộ nhận xét Harley giống bố Tuấn Khôi. Nhưng nàng hậu lại không hài lòng với ý kiến này và khẳng định bà ngoại xác nhận Harley là "bản sao" của mẹ.

H'Hen Niê hài hước chia sẻ: "Bà ngoại mới xác nhận rồi, ngày xưa em Hen cũng giống Harley vậy đó. Cả nhà mình tin bà ngoại nha".

Để chứng minh lời mình nói, mới đây H'Hen Niê công khai loạt ảnh thời thơ ấu và cũng tự trầm trồ: "Ai cũng nói em Harley giống mẹ nên ráng lục lại hình lúc còn nhỏ. Eo ôi giống y chang ấy!".

Tuy nhiên, ngay dưới bài đăng của H'Hen Niê, đa số người hâm mộ đều "phũ" với nàng hậu vì vẫn khẳng định bé Harley giống bố hơn. "Giống mẹ y chang. Nhìn mẹ bế cứ như bế hộ con anh hàng xóm tên Khôi đó!"; "Giống quá luôn ấy, hẳn 1%"; "Giống Hen cặp lông mày nha"; "Chị Hen yên tâm em bé tới năm 1 tuổi sẽ thay đổi nhiều và nhìn rõ giống ai. Em bé giống ba nhưng vẫn sẽ lai nét của mẹ ạ";... một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của H'Hen Niê.

Hình ảnh ngày nhỏ của H'Hen Niê và bé Harley hiện tại.

Vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của bé Harley. Fan đồng loạt nhận xét, cô bé có khuôn mặt giống bố và thừa hưởng màu da khỏe khoắn cùng đôi chân của mẹ.

H'Hen Niê cho biết trong ảnh ngày nhỏ (bên trái) là anh trai sinh năm 1989 còn Hen sinh năm 1992 mà cao gần bằng anh. Ảnh Harley ở tháng thứ 3 cao 63cm. Theo chia sẻ từ nàng hậu, bé Harley đang có những thay đổi tích cực mỗi ngày.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. Hồi tháng 9, cô đón con gái đầu lòng cùng chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.