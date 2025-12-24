Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ

Thứ tư, 13:40 24/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.

H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 1.Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

Bé Harley - con gái H'Hen Niê - gây chú ý khi mới 3 tháng tuổi nhưng đã cao 63cm - một con số ấn tượng được nhận xét là thừa hưởng gen "chân dài" từ người mẹ nổi tiếng. Về diện mạo, đa số người hâm mộ nhận xét Harley giống bố Tuấn Khôi. Nhưng nàng hậu lại không hài lòng với ý kiến này và khẳng định bà ngoại xác nhận Harley là "bản sao" của mẹ.

H'Hen Niê hài hước chia sẻ: "Bà ngoại mới xác nhận rồi, ngày xưa em Hen cũng giống Harley vậy đó. Cả nhà mình tin bà ngoại nha". 

Để chứng minh lời mình nói, mới đây H'Hen Niê công khai loạt ảnh thời thơ ấu và cũng tự trầm trồ: "Ai cũng nói em Harley giống mẹ nên ráng lục lại hình lúc còn nhỏ. Eo ôi giống y chang ấy!".

Tuy nhiên, ngay dưới bài đăng của H'Hen Niê, đa số người hâm mộ đều "phũ" với nàng hậu vì vẫn khẳng định bé Harley giống bố hơn. "Giống mẹ y chang. Nhìn mẹ bế cứ như bế hộ con anh hàng xóm tên Khôi đó!"; "Giống quá luôn ấy, hẳn 1%"; "Giống Hen cặp lông mày nha"; "Chị Hen yên tâm em bé tới năm 1 tuổi sẽ thay đổi nhiều và nhìn rõ giống ai. Em bé giống ba nhưng vẫn sẽ lai nét của mẹ ạ";... một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của H'Hen Niê.

H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 2.
H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 3.

Hình ảnh ngày nhỏ của H'Hen Niê và bé Harley hiện tại. 

H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 4.
H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 5.

Vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của bé Harley. Fan đồng loạt nhận xét, cô bé có khuôn mặt giống bố và thừa hưởng màu da khỏe khoắn cùng đôi chân của mẹ.

H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 6.
H'Hen Niê khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ , gây chú ý mạng xã hội - Ảnh 7.

 H'Hen Niê cho biết trong ảnh ngày nhỏ (bên trái) là anh trai sinh năm 1989 còn Hen sinh năm 1992 mà cao gần bằng anh. Ảnh Harley ở tháng thứ 3 cao 63cm. Theo chia sẻ từ nàng hậu, bé Harley đang có những thay đổi tích cực mỗi ngày.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. Hồi tháng 9, cô đón con gái đầu lòng cùng chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Con gái H'Hen Niê đáng yêu đón Giáng sinh đầu tiên

Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía

Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía

Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú

Con gái 1 tháng tuổi đáng yêu của H'Hen Niê, nàng hậu nói một câu khiến fan thích thú

Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi

Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi

Cùng chuyên mục

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Xem - nghe - đọc - 37 phút trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 58 phút trước

GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu đánh giá Khắc dễ hỏng việc trong khi Trinh vẫn tin tưởng cho rằng anh ta phù hợp nhất trong việc lo lót với bên thanh tra.

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".

Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng

Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trung tá Huyền Sâm (Nhà hát kịch Quân đội) là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả trên sóng giờ vàng. Ở đời thực, Huyền Sâm có cuộc sống hôn kín tiếng bên Thượng tá Đới Anh Quân.

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.

Xem nhiều

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Giải trí

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc
4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Giải trí
Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Giải trí
'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top