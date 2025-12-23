'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh
GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.
"Lằn ranh" đang là bộ phim hot của giờ vàng VTV không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn nhờ sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới ấn tượng. Đáng chú ý trong đó là Hà Bích Ngọc - nữ diễn viên trẻ thủ vai Đinh Thủy, đàn em thân cận của Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam và cũng là "người tình mập mờ" của Triển (Mạnh Trường).
Đặc biệt, những phân cảnh đối diễn giữa Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn và là lần đầu đóng phim truyền hình, nữ diễn viên trẻ không hề lép vế khi đứng cạnh đàn anh dày dạn kinh nghiệm.
Tuy nhiên, vai chạm ngõ truyền hình nên Hà Bích Ngọc chưa có nhiều đất diễn, mới đây, cô đã nói lời chia tay đoàn phim, kết thúc một hành trình thật đẹp và ý nghĩa với vai Đinh Thuỷ trong bộ phim 'Lằn ranh'.
Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường.
Phân cảnh của Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường trong "Lằn ranh". FBNV
Đặc biệt, Hà Bích Ngọc gửi lời cảm ơn đến người thầy: "Em xin được gửi lời cảm ơn tới thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim chính luận". Cô không quên cảm ơn sâu sắc tới toàn bộ khán giả đã theo dõi và yêu quý vai diễn đầu tiên của mình.
Hà Bích Ngọc sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo 83-61-90 cm, được khen có vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú.
Trước khi bén duyên với diễn xuất, Hà Bích Ngọc có 4 năm làm người mẫu ảnh. Nhờ đó, cô dần hình thành phong thái tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, sau quãng thời gian thực tập tại cơ quan báo chí, Bích Ngọc nhận ra bản thân phù hợp với diễn xuất hơn và quyết định rẽ hướng.
Cô đăng ký theo học lớp đào tạo ngắn hạn của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC trong 6 tháng - bước đệm quan trọng giúp cô có cơ hội góp mặt trong dự án phim giờ vàng. Cô lần đầu chạm ngõ phim truyền hình với "Lằn ranh".
Trước phản ứng tích cực từ công chúng, Bích Ngọc vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Xuất thân là mẫu ảnh thời trang, Bích Ngọc ý thức rất rõ lợi thế ngoại hình có thể giúp cô được chú ý sớm. Cô cũng trau dồi khả năng diễn xuất, tránh bị "đóng khung" ở vẻ ngoài. Với vai Thuỷ, cô được đạo diễn NSƯT Mai Hiền trực tiếp hướng dẫn cách phân tích tâm lý, cử chỉ nhân vật.
Ở tuổi 23, Hà Bích Ngọc cho biết hiện tại cô chưa có bạn trai. Người đẹp không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, chỉ mong tìm được người biết đồng hành và sẻ chia.
Ngoài đời, Bích Ngọc chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, sang trọng và lịch sự. Với nữ diễn viên trẻ, vẻ đẹp bền vững không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tính cách, tâm hồn, lối sống và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể lan tỏa đến người khác.
