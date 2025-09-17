Không có nhiều thời gian thì cứ nấu 5 món này: Vừa ngon 'siêu cấp' mà tối thiểu chỉ mất 10 phút là hoàn thành

Với những người mới vào bếp, việc nấu những bữa ăn ngon lành nhanh chóng có vẻ như là một giấc mơ xa vời. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 5 món ăn siêu dễ làm, chỉ mất khoảng 10-15 phút nấu và chắc chắn sẽ ngon hơn đồ ăn bạn mua ở bên ngoài mang về!

1. Thịt lợn hấp cà chua

Nguyên liệu làm món thịt lợn hấp cà chua

2 quả cà chua, 350g thịt nạc, hành lá thái nhỏ, gừng băm nhỏ, 1.5 thìa canh nước tương, một chút muối, 1 thìa canh bột năng, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món thịt lợn hấp cà chua

Bước 1: Thịt nạc đem rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt nạc thành các lát mỏng rồi cho vào bát. Tiếp theo bạn thêm gừng băm, hành lá thái nhỏ, nước tương, muối, bột năng, dầu ăn vào, trộn đều, ướp khoảng 10 phút.

Bước 2: Rắc muối lên vỏ cà chua, xát đều sau đó rửa sạch. Sau đó thái cà chua thành các miếng nhỏ rồi rải đều xuống đáy khay hấp. Tiếp theo bạn cho thịt nạc đã ướp vào rồi đặt vào nồi hấp. Thời gian hấp món ăn này khoảng 15 phút là xong. Sau khi cà chua và thịt nạc đã hấp chín, lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức.

2. Sườn heo nấu đậu cove

Nguyên liệu làm món sườn heo nấu đậu cove

1kg sườn non, 500g đậu cove, gừng thái lát, đường phèn, 10 hạt tiêu nguyên hạt, 2 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 1 miếng quế, đậu tằm, 1 thìa canh nước tương nhạt, 1 thìa canh nước tương đen, rượu nấu ăn, muối, bột nêm (tùy thích).

Cách làm món sườn heo nấu đậu cove

Bước 1: Rửa sạch sườn, cho vào nồi nước lạnh. Sau đó, cho gừng thái lát và rượu nấu ăn vào. Đun sôi trên lửa lớn, vớt bọt, vớt sườn ra và rửa sạch lại bằng nước ấm. Đậu cove tước bỏ xơ cạnh sau đó rửa sạch, bẻ thành các đoạn ngắn. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào đun nóng rồi trút đậu cove vào xào nhanh đến khi chuyển màu xanh đậm. Vớt đậu ra để riêng.

Bước 2: Để lại một chút dầu trong chảo, đun nóng sau đó thêm đường phèn vào, đảo đều trên lửa nhỏ đến khi đường tan hết, chuyển sang màu nâu nhạt (chú ý để lửa nhỏ tránh bị cháy). Sau đó cho sườn đã chần vào xào đến khi ngấm đều đường. Tiếp đó bạn cho hoa hồi, hạt tiêu, quế, lá nguyệt quế, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, một chút muối và bột nêm vào, xào đều cho ngấm.

Bước 3: Cho chuyển sườn vào nồi, thêm lượng nước nóng vào nồi vừa đủ ngập sườn. Nêm nếm lại chút gia vị cho vừa ăn rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó chuyển sang lửa vừa, đậy nắp nồi và ninh trong 30 phút cho sườn mềm hoàn toàn. Bạn có thể dùng nồi áp suất để rút ngắn thời gian hầm. Sau khi hầm sườn xong thì bạn cho đậu cove vào và dàn đều trên bề mặt. Nấu khoảng 10 phút mà không cần đậy nắp nồi. Lúc này sườn rất mềm và ngon, đậu cũng đã ngấm đều nước dùng, đặc biệt là khi ăn với cơm.

3. Cải thảo nấu đậu phụ

Nguyên liệu làm món cải thảo nấu đậu phụ

1/2 cây cải thảo, 400g đậu phụ, một chút muối, nước tương, dầu hào, 1 thìa canh tinh bột bắp, tinh chất cốt gà.

Cách làm món cải thảo nấu đậu phụ

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước sau đó cắt thành các lát dày vừa phải. Cải thảo bóc rời các bẹ, rửa sạch rồi cắt thành từng khúc. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Chuẩn bị 1 chiếc bát, cho 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, 1 thìa canh bột bắp, một chút tinh chất cốt gà, trộn đều để được phần nước sốt.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng khoảng 80% thì bạn thả đậu phụ vào chiên cho đến khi 2 mặt có màu vàng nhạt. Lấy đậu phụ ra khỏi chảo, để lại chút dầu ăn rồi thêm tỏi băm, hành lá vào xào thơm. Sau đó cho cải thảo vào, xào mềm rồi thêm đậu phụ và nước sốt đã pha, đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp. Cuối cùng lấy món ăn ra đĩa, rắc chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

4. Cá vược/cá chẽm hấp

Nguyên liệu làm món cá vược hấp

1 con cá vược, một lượng hành lá và gừng vừa đủ, 2 thìa canh nước tương cá hấp, rượu nấu ăn, muối và dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Sơ chế sạch cá rồi dùng dao khứa 3 đường trên cả 2 mặt của cá để dễ tẩm ướp gia vị hơn, sau đó rắc đều muối và rượu gạo. Hành lá bạn rửa sạch, cắt thành khúc ngắn, gừng thái lát. Sau đó bạn nhồi hành lá và gừng vào bụng cá rồi rắc một chút xíu muối cùng rượu nấu ăn lên thân cá. Mát xa một lúc rồi ướp cá trong khoảng 15 phút. Sau đó bạn cho cá vào đĩa sâu lòng.

Bước 2: Đổ nước vào nồi hấp và đun sôi. Sau đó đặt đĩa cá lên xửng và hấp ở lửa lớn trong khỏng 10-15 phút (điều chỉnh thời gian tùy theo kích cỡ cá). Sau đó bạn dùng dụng cụ lấy đĩa cá ra, chắt phần nước đọng xuống đĩa. Tiếp đó xếp hành lá và gừng thái nhỏ lên cá, rưới nước tương hấp lên trên và rưới dầu nóng vào để kích thích mùi thơm.

5. Trứng bác tôm

Nguyên liệu làm món trứng bác tôm

250g tôm tươi, 4 quả trứng gà, một chút muối, 1 thìa canh rượu nấu ăn, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món trứng bác tôm

Bước 1: Rửa sạch tôm rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Bóc vỏ và loại bỏ chỉ tôm sau đó cho vào bát và ướp với một chút xíu muối cùng rượu nấu ăn. Đập trứng gà vào bát, thêm chút muối và 1 thìa canh nước, đánh đều.

Bước 2: Thêm chút dầu ăn vào chảo, khi dầu nóng thì cho tôm đã ướp vào xào cho đến khi chuyển màu. Sau đó lấy tôm ra đĩa, để riêng. Tiếp đó bạn thêm chút xíu dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho trứng vào, đợi trứng hơi đông lại thì thêm tôm vào rồi rắc hành lá thái nhỏ vào rồi xào đều. Khi các nguyên liệu chín bạn lấy ra đĩa và thưởng thức.

Bạn thấy đó, dù không có nhiều thời gian thì một bữa ăn ngon miệng có thể chỉ cần khoảng 10-15 phút nấu là xong. Những khi bận rộn, bạn đừng vội gọi đồ ăn về bởi 5 món ăn trên là những gợi ý hoàn hảo vì chế biến vừa đơn giản lại ngon. Hãy thử xem sao nhé!