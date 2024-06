Không còn giá hơn trăm nghìn/kg, mận hậu giá rẻ tràn ngập chợ TP.HCM

Theo báo Tiền Phong, tại chợ Hòa Bình (quận 5, TP.HCM), xe mận bán dạo thu hút rất đông chị em đến chọn mua, có người mua 1 kg, nhưng cũng có khách gom tới 2 - 3 kg. Giá mận hậu tại đây là 35.000 đồng/kg. Người bán cam kết bao giòn, ngọt và "không ngon không lấy tiền". "Mận hậu mỗi năm chỉ có một mùa, kéo dài khoảng 2 tháng nên ai cũng tranh thủ mua thưởng thức. Hiện mận hậu đang vào mùa nên có giá rẻ. Trung bình mỗi ngày tôi bán hết xe mận này hơn 50 kg", người bán cho biết.

Mận hậu giá 50.000 đồng (loại 26 quả một kg) tại cửa hàng Lê Đức Thọ (Gò Vấp), ngày 30/5. Ảnh: VnExpress

Người mua được lựa chọn thoải mái. Muốn ngọt thì chọn quả đỏ mọng, mềm; muốn giòn thì chọn quả cứng, màu hơi hồng. "Đây đều là mận được trồng tại Sơn La, quả được hái và vận chuyển về thành phố trong ngày, cuống tươi, vỏ còn phấn chứ không phải mận Trung Quốc nên khách yên tâm" - bà Tâm bán trái cây tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) cho biết.

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3), mận khá to nhưng giá rẻ hơn, chỉ 25.000 đồng/kg. "So với năm ngoái, mận hậu năm nay có giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do loại quả này vẫn có vị chát, có khi còn đăng đắng nên nhiều khách không thích", chị Hoa, bán trái cây cho hay.

Trong khi đó, nhiều xe đẩy bán trái cây dạo rao bán giá mận hậu chỉ 15.000 đồng/kg. "Giá rẻ vì em "xả hàng" cho hết, chứ mấy hôm trước em bán giá gấp đôi là 30.000 đồng/kg. Đẩy hết hàng để còn lấy hàng mới bán, giữ giá cao hoài chắc... ôm luôn" - người phụ nữ bán mận dí dỏm nói. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, mận hậu có giá rẻ do trái nhỏ, héo, nhiều quả xanh và chua...

Theo báo VnExpress, ngoài chợ, cửa hàng trái cây, trái mận còn "đổ bộ" vào các siêu thị với giá hấp dẫn. Tại hệ thống Co.opmart, mận hậu được bán với giá khuyến mãi 29.900 đồng một kg. Siêu thị này dự kiến tiêu thụ khoảng 100 tấn loại quả này của huyện Mộc Châu (Sơn La) trong mùa vụ năm nay.

Mận hậu là trái cây nổi tiếng của miền núi rừng Tây Bắc, được trồng nhiều ở một số tỉnh, thành như Hà Giang, Mộc Châu, Sapa và nổi tiếng nhất là Sơn La. Mùa mận hậu chính vụ kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 7.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, một đầu mối cung ứng sỉ trái cây tại TP HCM, cho hay mận hậu năm nay ngọt, không bị đắng hay chát, trái to và đẹp hơn mọi năm.

Nguồn cung dồi dào do vào chính vụ và cạnh tranh với trái cây nhập ngoại, nên loại quả được các thương lái bán "mềm" hơn để cạnh tranh. Ngoài ra, nhiều đầu mối buôn tại chợ, cửa hàng mua trực tiếp từ vườn, nên bớt được chi phí khâu trung gian.

Báo cáo của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho thấy từ ngày 3/4 đến 29/5 mận hậu (Sơn La) về chợ 3.086 tấn, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá sỉ bình quân 33.000 đồng một kg, giảm 18% so với cùng kỳ 2023.

Theo ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La, năm nay sản lượng mận dự kiến đạt 78.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, theo ông, nhờ áp dụng kỹ thuật trồng, chăm bón, chất lượng quả ngày càng cao. Lượng tiêu thụ năm nay dự kiến tăng nhờ đa dạng kênh bán. Ngoài chợ truyền thống, siêu thị, mận hậu còn được bán nhiều trên các kênh thương mại điện tử, hay nhà vườn livestream bán hàng.