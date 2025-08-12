Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025
GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đông đảo công chúng biết đến sau Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã chính thức góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2025.
Trong video highlight tập 2 được đăng tối 11/8, Thượng úy Hiệp cùng hai nhân vật trải nghiệm là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, hàng trăm chiến sĩ bước đều, khí thế hùng dũng.
Những hình ảnh này hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên cả nước, đặc biệt là những người theo dõi và yêu mến đồng chí Lê Hoàng Hiệp.
'X3 visual', '3 nam thần trong một khung hình', 'hình ảnh này quá đẹp!', 'khen cho sự nghiêm túc của cả 3 đồng chí'..., là những bình luận, ý kiến của khán giả về sự xuất hiện của đồng chí Hiệp cùng Bình An, Huỳnh Anh.
Trước đó, từ giữa tháng 7, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc ba "chiến sĩ" này cùng xuất hiện đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán Thượng úy Hiệp sẽ tham gia Sao Nhập Ngũ 2025. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất khi ấy vẫn giữ im lặng. Ngay cả tại sự kiện ra mắt chương trình vào đầu tháng 8, đại diện NSX Viettel Media – Trung tá Lê Anh Ngọc, Phó Giám đốc – cũng không xác nhận, chỉ chia sẻ:
"Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không sẽ là một bí mật. Tuy nhiên, ai tinh ý sẽ nhận thấy. Và dù xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay viral mà chúng tôi tin rằng nội dung đó cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân", - Trung tá Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Viettel Media phát biểu.
Việc đồng chí Hiệp xuất hiện trong Sao nhập ngũ 2025 dù thời lượng dài hay ngắn cũng đều mang ý nghĩa to lớn: ca ngợi vẻ đẹp, khí chất của người quân nhân.
Cũng trong video giới thiệu nội dung tập 2, 16 nhân vật trải nghiệm của chương trình cũng được huấn luyện một số tư thế cơ bản trong nội dung đi điều lệnh đội ngũ, và một vài động tác khó như ke chân… Chưa biết yêu cầu và mức độ huấn luyện ra sao nhưng một số nhân vật trải nghiệm như Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy… đều phải nhăn nhó.
Tập 2 Sao nhập ngũ 2025 với chủ đề 'Khi đôi chân còn bước' sẽ được công chiếu chính thức vào 21h10 thứ 4 (13/8) trên YouTube của chương trình.
Trailer tập 2 chương trình "Sao nhập ngũ". Clip: NSX cung cấp
