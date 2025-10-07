Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở
GĐXH - Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.
Theo tin phát lúc 9h sáng nay của Phòng Dự báo KTTV (Đài KTTV Bắc Bộ), mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt (Hà Nội) đang ở mức 6,59m (trên báo động 2 là 0,09m).
Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,64m, dưới báo động 3 0,36m.
Mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 5,62mm trên mức báo động 1 0,12m.
Mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 5,92m (dưới BĐ1: 0,08m).
Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 5,85m (dưới BĐ1: 0,15m).
Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại.
Sông Đáy đang lên và khả năng đạt xấp xỉ đến trên báo động 2; Sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên nhanh và khả năng đạt trên báo động 3.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
Mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy hiện tại đang ở mức cao; sông Cầu, sông Cà Lồ lên nhanh gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m.
Thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
Phòng Dự báo KTTV cảnh báo nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.
Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt lở, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt, các vùng trũng thấp ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ.
Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.
GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
GĐXH - Dưới đây là danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10.
GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và lũ quét ở miền Bắc còn diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội đã nắm bắt vụ tiền số liên quan đến Shark Bình và chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.
GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.
GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).
GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.
GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
