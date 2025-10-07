Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Theo tin phát lúc 9h sáng nay của Phòng Dự báo KTTV (Đài KTTV Bắc Bộ), mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt (Hà Nội) đang ở mức 6,59m (trên báo động 2 là 0,09m).

Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,64m, dưới báo động 3 0,36m.

Mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 5,62mm trên mức báo động 1 0,12m.

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 5,92m (dưới BĐ1: 0,08m).

Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 5,85m (dưới BĐ1: 0,15m).

Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại.

Sông Đáy đang lên và khả năng đạt xấp xỉ đến trên báo động 2; Sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên nhanh và khả năng đạt trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy hiện tại đang ở mức cao; sông Cầu, sông Cà Lồ lên nhanh gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m.

Thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Phòng Dự báo KTTV cảnh báo nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt lở, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt, các vùng trũng thấp ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

