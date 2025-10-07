Mới nhất
Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Thứ ba, 09:53 07/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Theo tin phát lúc 9h sáng nay của Phòng Dự báo KTTV (Đài KTTV Bắc Bộ), mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt (Hà Nội) đang ở mức 6,59m (trên báo động 2 là 0,09m).

Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,64m, dưới báo động 3 0,36m.

Mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 5,62mm trên mức báo động 1 0,12m.

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 5,92m (dưới BĐ1: 0,08m).

Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 5,85m (dưới BĐ1: 0,15m).

Mực nước sông Cà Lồ dâng cao , người dân Hà Nội cần đề phòng sạt lở - Ảnh 1.

Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại.

Sông Đáy đang lên và khả năng đạt xấp xỉ đến trên báo động 2; Sông Cầu,  sông Cà Lồ tiếp tục lên nhanh và khả năng đạt trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy hiện tại đang ở mức cao; sông Cầu, sông Cà Lồ lên nhanh gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m.

Thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Phòng Dự báo KTTV cảnh báo nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt lở, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt, các vùng trũng thấp ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Mực nước sông Cà Lồ dâng cao , người dân Hà Nội cần đề phòng sạt lở - Ảnh 2.Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 9): Rác dềnh lên theo lũ, chính quyền có lộ trình 'hợp thức hóa' đất lấn chiếm?

GĐXH - Trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sóc Sơn, những vị trí mà Tòa soạn tiếp nhận, phản ánh đều thuộc đất mặt nước chuyên dùng. Tuy nhiên, đại diện UBND xã Xuân Thu khẳng định, những vị trí được nêu sẽ đề xuất quy hoạch đất ở.

Mực nước sông Cà Lồ dâng cao , người dân Hà Nội cần đề phòng sạt lở - Ảnh 3.Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 8): Huyện Sóc Sơn thừa nhận hàng trăm tấn rác dềnh theo bão số 3, trôi về hạ lưu và xin gia hạn xử lý dứt điểm

GĐXH - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn thừa nhận bão số 3 vừa qua đã trôi nhiều rác tại điểm tập kết rác trái phép ở thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu về vùng hạ lưu sông Cà Lồ và khẳng định trong tháng 10/2024, tình trạng rác thải tại đây sẽ được xử lý dứt điểm.

Mực nước sông Cà Lồ dâng cao , người dân Hà Nội cần đề phòng sạt lở - Ảnh 4.Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3

GĐXH - Những ngày qua, nước lũ tại các sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội dâng cao, trong đó, nước lũ tại sông Cà Lồ báo động mức độ 3 (8,0mm). Bởi vậy, trong những ngày nước lũ dâng, điểm tập kết rác thải tại đê Tả Cà Lồ cũng bì bõm trong nước và phần lớn rác đã trôi về hạ lưu đúng như người dân dự đoán.

Bảo Loan
Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10.

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và lũ quét ở miền Bắc còn diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội đã nắm bắt vụ tiền số liên quan đến Shark Bình và chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

