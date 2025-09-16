Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọng
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA).
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4731/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025 (bão WIPHA), trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện các vị trí sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản. Trường Tiểu học Minh Quang B bị sạt lở nghiêm trọng, mái tôn khu nhà học xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.
Ngoài ra, trên địa bàn xã còn ghi nhận 8 vị trí khác tại các thôn Minh Hồng, Sui Quán, Mít Đồng Sống, Bắt Còn Chèm, Phú Lội, Sổ cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống.
Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố sạt lở gây ra, Thành phố Hà Nội yêu cầu địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
Thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở. Kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân và tái định cư.
Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn. Kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.
Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND xã Ba Vì áp dụng ngay các biện pháp phi công trình để ứng phó và khắc phục hậu quả nêu trên.
Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất, mức độ từng vị trí sự cố, nguy cơ sạt lở và nguyên nhân gây ra sạt lở; triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về các số liệu báo cáo, kết quả kiểm tra, đánh giá và việc triển khai.
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai.
Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.
GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.
GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.
GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.
GĐXH - Công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng, thu hút nhiều ý kiến tranh luận; Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 10, đặc biệt trong tháng 11–12. Rét đậm có thể xuất hiện ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.
Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.
Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
