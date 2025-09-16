Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4731/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025 (bão WIPHA), trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện các vị trí sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản. Trường Tiểu học Minh Quang B bị sạt lở nghiêm trọng, mái tôn khu nhà học xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn ghi nhận 8 vị trí khác tại các thôn Minh Hồng, Sui Quán, Mít Đồng Sống, Bắt Còn Chèm, Phú Lội, Sổ cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống.

Khu vực sạt lở tại Trường Tiểu học Minh Quang B (thôn Đá Chông, xã Ba Vì). Ảnh: Kim Nhuệ

Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố sạt lở gây ra, Thành phố Hà Nội yêu cầu địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở. Kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân và tái định cư.

Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn. Kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND xã Ba Vì áp dụng ngay các biện pháp phi công trình để ứng phó và khắc phục hậu quả nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất, mức độ từng vị trí sự cố, nguy cơ sạt lở và nguyên nhân gây ra sạt lở; triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về các số liệu báo cáo, kết quả kiểm tra, đánh giá và việc triển khai.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai.