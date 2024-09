Không khí lạnh sắp tràn xuống, miền Bắc lại có mưa diện rộng?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Trong buổi chia sẻ với báo chí về tình hình áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông tối 16/9, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, vị trí của áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 (Yagi), tức là cùng ở vị trí phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, mà áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, lượng ẩm với cơn bão khác đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà sẽ phải mất 1-2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão.

Ngoài chịu sự tương tác với cơn bão đang hoạt động ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều.

Ngoài ra, vào khoảng sau ngày 19/9 còn có khả năng có khối không khí lạnh nhẹ đầu mùa từ phía Bắc di chuyển xuống, tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai khiến cho đường đi của áp thấp nhiệt đới, sau sẽ là cơn bão sẽ phức tạp hơn nhiều so với siêu bão YAGI.

"Tất cả các mô hình dự báo hiện tại của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất cường độ của cơn bão này sẽ không mạnh như bão YAGI", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Theo chuyên gia khí tượng, một khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta vào giai đoạn sau ngày 19/9. Ảnh minh họa: TL

Sắp có mưa lớn trên diện rộng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ khoảng đêm 20-23/9 có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 18/9 đến ngày 26/9 (biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày):

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ khoảng đêm 20-23/9 có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

- Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến khoảng ngày 19/9; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.