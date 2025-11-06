Loại thức uống ấm cơ thể, ngủ ngon trong ngày mưa rét

Trà chanh cùng gừng và mật ong

Chanh tươi, gừng và mật ong vốn là những thực phẩm vàng giúp giữ ấm cơ thể vào mùa mưa. Sau khi đi mưa về bạn nên pha một cốc nước chanh gừng mật ong và uống. Thức uống này sẽ giúp giữ nhiệt cho cơ thể, đặc biệt tốt cho những người đang bị ho khan, ho có đờm, nhiễm lạnh.

Đầu tiên, bạn cắt gừng thành lát nhỏ, sau đó bạn ngâm nước ấm tầm 5 - 10 phút rồi lọc lấy nước, thêm nước cốt chanh, mật ong, nước ấm vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Mọi người đều có thể uống trà chanh mật ong gừng, trừ những người bị trào ngược dạ dày thực quản, người bị mòn răng và trẻ em, cơ thể có vết loét, viêm khớp, loãng xương, đang mang thai và cho con bú. Lý do là chanh có lượng acid cao, gây kích ứng dạ dày và buồn nôn, làm mòn men răng.

Nước hạt é

Nước hạt é là đồ uống giàu năng lượng và ấm áp, rất thích hợp cho mùa đông. Hạt é có chứa Omega-3, protein và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Nước hạt é còn giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

Ca cao nóng giàu chất chống oxy hóa

Ca cao rất giàu polyphenole, một dưỡng chất tự nhiên chống oxy hóa mạnh. Bột ca cao nguyên chất pha nước sôi hoặc sữa gầy, chỉ cho một chút đường là cách dùng ca cao hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, một cốc ca cao nóng nhỏ mua ở quán cà phê có thể chứa gần 5 thìa cà phê (20g) đường. Lượng calo dư thừa này có thể gây tăng cân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Nếu món đồ uống này được làm bằng sữa nguyên kem và phủ kem tươi lên trên, sẽ bổ sung nhiều calo hơn và chứa nhiều chất béo bão hòa, gây ảnh hưởng đến mức cholesterol của bạn. Để có một cốc ca cao nóng tốt cho tim mạch, hãy trộn bột ca cao nguyên chất không đường với sữa nóng ít béo và chất làm ngọt ít calo nếu cần.

Cà phê tăng năng lượng trong mùa lạnh

Cà phê có thể giúp mọi người cảm thấy bớt mệt mỏi và tăng mức năng lượng. Uống cà phê cũng có tác dụng trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặc dù cà phê có nhiều chất chống oxy hóa giúp hệ thần kinh tỉnh táo, làm việc hiệu quả hơn. Nhưng khi uống cà phê, mọi người thường uống cà phê sữa hoặc cho thêm đường thì lại nạp thêm nhiều năng lượng vào cơ thể. Do đó, nên uống cà phê không đường hoặc ít đường để ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa nội tiết và các bệnh chuyển hóa trong cơ thể.

Cà phê với lượng vừa phải là tốt nhưng một cốc latte lớn làm từ sữa nguyên chất có thể chứa gần 300 calo. Nếu cà phê sữa là sở thích của bạn, hãy chọn cỡ nhỏ hơn và chọn phiên bản với sữa ít béo để cắt giảm lượng calo và chất béo bão hòa. Muốn có thêm hương vị, bạn hãy thử rắc chút bột quế xay vào cốc cappuccino của bạn để có vị ngọt mà không tăng thêm calo.

Trà, sữa nghệ

Hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ có đặc tính chống viêm, chống virus nên rất tốt cho sức khỏe. Uống trà hoặc sữa nghệ khi trời lạnh hỗ trợ giảm đau khớp, đau nhức cơ thể và viêm cơ, giúp dễ ngủ.

Đặc tính chống oxy hóa của nghệ cũng cải thiện khả năng miễn dịch, làm lành các tổn thương tế bào. Pha trà nghệ bằng cách cho một thìa nghệ vào nước sôi cùng với gừng và thêm một ít mật ong.

Để làm sữa nghệ, đun nóng một cốc sữa sau đó pha thêm 1/2 cốc nước lạnh rồi thêm một chút nghệ. Người thích ngọt có thể cho thêm chút đường.

Sữa đậu nành nóng

Đậu nành chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, E, K, B6, protein... là những chất dinh dưỡng rất tốt để giữ ấm cơ thể. Sữa đậu nành còn chứa chất isoflavone có khả năng bù lại tình trạng thiếu hormone estrogen của phụ nữ có tuổi, có thể ảnh hưởng giấc ngủ.