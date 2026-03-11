Không nhận ra nữ nghệ sĩ đoàn kịch Kim Cương một thời, U80 gãy 4 đốt sống, lãng tai

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc - vợ cũ danh hài Bảo Chung khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 69 bị u cột sống, không tiền chữa bệnh, không nhà, không con, sống nương nhờ cửa chùa.

Nghệ sĩ Uyên Trinh là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói Việt Nam, từng gắn bó với sân khấu của Đoàn kịch nói Kim Cương. Bà không chỉ thành công trong lĩnh vực kịch mà còn tỏa sáng trong các vai diễn phim ngắn, phim truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, hiện tại, ở tuổi 78 sức khỏe nghệ sĩ Uyên Trinh không còn như xưa: mắc nhiều bệnh nền, cuộc sống khó khăn. Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung mới đây ghé thăm bà tại nhà riêng - một căn nhà chật hẹp, được biết chân bà yếu tới mức phải chống gậy và đi lại khó khăn, nặng tai, mắt mờ nhưng may mắn vẫn còn minh mẫn.

"Tai tôi bây giờ không nghe thấy gì, phải nói to mới nghe được. Mắt cũng mờ, đeo kính thì vẫn nhìn rõ được. Bệnh tiểu đường đó", nữ nghệ sĩ già tâm sự.

Nghệ sĩ Uyên Trinh thuở còn phủ sóng truyền hình.

Bà kể: "Tôi sinh năm 1948, đang bị nhiều bệnh lắm, nói ra không ai tin nổi. Tôi bị tiểu đường biến chứng dẫn đến lãng tai. Tôi bị tiểu đường nhưng không biết, mãi tới đợt đi mổ mắt vì mắt yếu quá không nhìn thấy gì, thì bác sĩ mới xét nghiệm ra tiểu đường. Mắt tôi lúc đó yếu tới mức không còn nhìn thấy đường. Tôi mổ mắt xong rồi nhưng nhìn vẫn mờ lắm vì thần kinh tôi yếu quá rồi. Người ta mổ mắt xong nhìn được 9 thì tôi chỉ nhìn được 6".

Cũng theo nữ nghệ sĩ, cách đây một năm bà phải đi mổ xương sống do bị ngã sụt mất 4 đốt sống lưng. "Tôi mổ 1 đốt xương sống là 52 triệu, 4 đốt là hơn 200 triệu, may mà có bảo hiểm trả cho một phần. Giờ tôi bị liệt một chân nên chỉ chống gậy đi lại trong nhà, không dám đi ra ngoài đường", nghệ sĩ Uyên Trinh cho biết.

Vì bệnh tật mắt mờ, chân chậm, lãng tai nên dù có một số đạo diễn gọi điện mời đi diễn, nhưng bà từ chối vì yếu quá rồi không đi đâu được: "Hạnh Thúy cũng hay gọi tôi lắm nhưng tôi chán đời quá chẳng bắt máy".

Nghệ sĩ Uyên Trinh tuổi U80 mắt mờ, chân chậm, lãng tai.

"Tôi đang phải giữ lắm, ăn kiêng nhiều. Hôm nọ, tôi còn tưởng bị liệt hẳn, muốn chết cho xong. Tôi có một thằng con trai, nó đi làm từ sáng đến tối, nên có mình tôi ở nhà, buồn lắm. Con trai bảo mua tôi cái ti vi trả góp để tôi xem cho đỡ buồn, nhưng tôi không đồng ý, xem rồi lại nhớ nghề thêm", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.

Theo dõi đoạn video, nhiều khán giả xúc động khi gặp lại gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình. "Lúc trước rất thích những vai diễn truyền hình của bà. Một thời gian không thấy bà xuất hiện trên tivi nữa, xem clip mới biết được cuộc sống của bà"; "Thương cô quá. Tuổi thơ của mình xem rất nhiều vai diễn của cô. Cô diễn rất tự nhiên. Mong cô luôn khỏe mạnh, an vui";... nhiều khán giả để lại bình luận.

Cũng trong buổi gặp gỡ, nhóm Ngũ long du ký gửi tặng quà là thuốc men, đồ bổ và một khoản tiền nhỏ để động viên nghệ sĩ Uyên Trinh. Được sự quan tâm, thăm hỏi của các đồng nghiệp và khán giả, nữ nghệ sĩ già cũng lạc quan tinh thần.