Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Thứ hai, 08:20 26/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khoảnh khắc Thanh Lam cùng mẹ ruột và em dâu trong bữa tiệc tất niên mới đây nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 1.

Mới đây, diva Thanh Lam và ông xã - bác sĩ Bùi Tiến Hùng vừa tổ chức một bữa tiệc tất niên. Nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng bạn đời vì một năm vừa qua đã khép lại thật đẹp với nhiều thành tựu đáng tự hào trong công việc.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 2.

"Trên hành trình phía trước, em vẫn ở đây đi cùng anh, bằng sự tin cậy, thấu hiểu và một niềm tin. Bước sang năm mới, chúc anh luôn vững vàng. Chúc anh đủ bản lĩnh để dẫn dắt, đủ yêu thương để tận hiến và đủ niềm tin để mỗi chặng đường đi qua đều rộn rã tiếng cười!", Thanh Lam gửi ông xã.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 3.

Bữa tiệc còn có sự tham gia của mẹ ruột Thanh Lam và em dâu - nhà thiết kế Phương Anh Đặng. Bức ảnh nhận được lời khen của fan: "Ảnh này 3 mẹ con đẹp quá!".

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 4.

Nữ Diva tạo dáng nhí nhảnh bên chồng và gia đình.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Quốc Trung và bạn đời Ngọc Lan cũng có mặt trong bữa tiệc của vợ chồng Thanh Lam.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 6.

Sau khi ly hôn, Thanh Lam và Quốc Trung giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc các con. Từ khi Thanh Lam kết đôi với bác sĩ Bùi Tiến Hùng, hai gia đình thường xuyên tụ họp, luôn xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của nhau.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 7.

Vợ chồng ca sĩ Khánh Linh (bìa trái) diện trang phục đồng điệu đến chúc mừng vợ chồng Thanh Lam.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam tỏa sáng trong bữa tiệc tất niên ấm cúng - Ảnh 8.

Thanh Lam và Hà Trần.

 

