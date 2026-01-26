Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

"Trên hành trình phía trước, em vẫn ở đây đi cùng anh, bằng sự tin cậy, thấu hiểu và một niềm tin. Bước sang năm mới, chúc anh luôn vững vàng. Chúc anh đủ bản lĩnh để dẫn dắt, đủ yêu thương để tận hiến và đủ niềm tin để mỗi chặng đường đi qua đều rộn rã tiếng cười!", Thanh Lam gửi ông xã.