Hà Nội sẽ đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành nhấn mạnh, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến đưa ra đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 728,97 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật).

Tổng số tiền trúng đấu giá ước đạt khoảng 63.031,47 tỷ đồng.

Kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp.

Nguồn lực này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố.

Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Bên cạnh đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các khu đất sau đấu giá sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện các khu đô thị mới cũng như các khu dân cư tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tổ chức đấu giá. UBND cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố trong việc xác định, đề xuất danh mục các dự án, khu đất đưa ra đấu giá, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Các đơn vị được giao tổ chức đấu giá có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và kịp thời số tiền trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, phải hoàn trả ngay phần vốn đã ứng; phần còn lại được nộp ngân sách theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được giao rà soát, đôn đốc việc thu hồi vốn ứng, bảo đảm thu hồi đầy đủ, đúng hạn; đồng thời tổng hợp kết quả hoàn trả vốn, định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND Thành phố.

UBND các xã, phường cũng được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các khu đất phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của Thành phố.

