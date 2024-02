Khu đô thị được đảm bảo an ninh bằng công nghệ thông minh 24/7

Ba trụ cột kiến tạo chuẩn mực sống mới

Hơn cả việc giải quyết nhu cầu cơ bản của người mua nhà là tìm kiếm một không gian sống thoải mái trong môi trường an toàn, văn minh, Vinhomes Grand Park đã và đang được xây dựng để trở thành một đại đô thị hàng đầu khu Đông TP.HCM. Những tiêu chuẩn vận hành khác biệt, những trải nghiệm "phá vỡ" chuẩn mực về an cư đã đưa Vinhomes Grand Park sánh ngang với các mô hình đô thị tầm cỡ quốc tế, trở thành tâm điểm đáng sống mới của cả TP.HCM.

Nổi bật trong đó là việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới vào quản lý, vận hành, đem đến tổ ấm thông minh "chuẩn quốc tế". Ở Vinhomes Grand Park, chủ nhân căn hộ được tiếp cận các giải pháp đảm bảo an ninh, vận hành và tiện ích căn hộ kết nối thông minh, có tiêu chuẩn tương tự như các đô thị thông minh đã thành công trên thế giới tại Nhật Bản, Singapore, Châu Âu, Mỹ...

Ba trụ cột công nghệ làm nên đẳng cấp sống khác biệt cho cư dân Vinhomes Grand Park

Toàn bộ các căn hộ tại đây được đảm bảo an ninh thông minh bằng công nghệ giám sát, xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời suốt 24/7. Đặc biệt, hệ thống an ninh sử dụng camera đa lớp, tích hợp trí tuệ nhân tạo… giúp phát hiện và cảnh báo người lạ hoặc những rủi ro phát sinh. Thêm nữa, tùy theo nhu cầu của từng hộ gia đình, chủ đầu tư còn cung cấp các gói dịch vụ SmartHomes phiên bản điều khiển bằng ứng dụng điện thoại, giọng nói và cảm biến.

Hệ thống phân tầng thang máy với tính năng nhận diện khuôn mặt cũng mang lại tính an toàn cao cho toàn khu căn hộ, giúp chủ nhà có thể chủ động mở thang cho khách hay người giao hàng qua intercom hoặc smartphone.

Khả năng "vận hành thông minh" của đại đô thị còn đảm bảo tất cả cư dân dễ dàng cập nhật các cảnh báo cháy, hướng dẫn cứu nạn và cảnh báo ô nhiễm môi trường nhanh chóng và kịp thời thông qua ứng dụng MyVinhomes ngay trên smartphone.

Ngoài ra, hệ thống giao thông thông minh qua camera có thể giúp cư dân cập nhật liên tục tình trạng đường sá tại một số nút giao thông nội khu trọng yếu để chủ động việc đi lại. Các bảng cảnh báo tấm lớn hiển thị tức thời tốc độ xe qua lại giúp tăng cường an toàn giao thông trong nội khu. Hệ thống đậu xe thông minh giúp cư dân nhanh chóng tìm được chỗ trống thông qua ứng dụng MyVinhomes, tự động nhận diện biển số xe và thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện…

Trải nghiệm cuộc sống khác biệt tại đại đô thị đáng sống bậc nhất

Với các tính năng thông minh được ứng dụng đồng bộ, Vinhomes Grand Park đảm bảo các cư dân luôn có được cuộc sống khác biệt so với nhiều khu đô thị khác. Chủ căn hộ có thể đi làm, du lịch, công tác dài ngày mà không cần lo ngại bất cứ điều gì. Thông qua việc giám sát an ninh 24/7, các gia đình có trẻ nhỏ hay người già cũng không còn phải lo lắng về sức khoẻ và sự an toàn khi người thân không ở bên cạnh.

Công nghệ giúp cư dân tiếp cận mọi tiện ích nhanh chóng, thuận tiện

Đặc biệt, mọi dịch vụ, tiện ích đều nằm gọn trong khuôn viên đại đô thị như hệ thống trường học Vinschool sẵn có, Brighton College, KGS dự kiến khai giảng vào 2025 hay Chợ đêm Grand Park, phố mua sắm Broadway luôn đông vui, sáng đèn, Vincom Mega Mall và VinWonders sắp sửa khai trương vào tháng 4 tới... Chỉ cần vài thao tác nhỏ, cư dân có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin và đặt lịch cho hàng trăm dịch vụ, tiện ích trong đại đô thị.

Sống trong đại đô thị thông minh như Vinhomes Grand Park, cư dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa trực tiếp tham gia vào kiến tạo mô hình. Mã QR code được tích hợp ở khắp mọi nơi để cư dân có thể dễ dàng, nhanh chóng gửi thông tin phản ánh, góp ý tới ban quản lý. Sự giao tiếp hai chiều giữa người dân và ban quản lý khu đô thị sẽ giúp tăng tính chủ động của người sở hữu căn hộ và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng dân cư.

Với chủ đầu tư, mô hình này cũng giúp việc vận hành trở nên hiệu quả hơn, tăng khả năng nắm bắt tình trạng cơ sở hạ tầng theo thời gian thực, dự đoán và phòng tránh sự cố, tự động hóa công tác bảo trì, tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn lực một cách tối ưu, góp phần đảm bảo công tác quản lý đô thị xanh sạch đẹp và bền vững.

Có thể nói, với ba trụ cột công nghệ kiến tạo đại đô thị thông minh, Vinhomes Grand Park đã mở ra không gian đẳng cấp để người Việt và cộng đồng ngoại quốc tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm phong cách sống quốc tế hiện đại, đủ đầy tiện nghi và an toàn ngay giữa lòng TP.HCM.

