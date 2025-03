Khung giờ đẹp cúng mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày mai cần chú ý điều đặc biệt này để cầu tài cầu lộc linh ứng

Cách đơn giản ai cũng làm được để tăng vượng khí trong tiết Xuân Phân 2025 giúp sự nghiệp và tài chính rực rỡ GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, tiết Xuân Phân 2025 sẽ kéo dài đến 7/4/2025. Trong thời gian này hãy làm những việc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tăng vượng khí trong tiết Xuân Phân 2025 để sự nghiệp và tài chính được thuận lợi.

Khung giờ đẹp cúng mùng 1 tháng 3 âm lịch

Vào mùng 1 từ tục lệ xưa, các gia đình Việt vẫn chuẩn bị lễ vật để làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, may mắn, thành đạt trong cả tháng. Bởi vậy, mọi người vẫn chọn khung giờ đẹp để lên hương.

Ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch sẽ vào ngày thứ 7 là 29/3/2025 dương lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ đẹp cúng mùng 1 tháng 3 âm lịch, mọi người có thể tham khảo:

+ Giờ Mão (5 - 7giờ)

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)

Dù trong ngày có 2 khung giờ đẹp lên hương, nhưng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, nếu sắp xếp được thời gian thì các gia đình nên chọn cúng vào buổi sáng là tốt nhất. Thời điểm này được coi là dương khí thịnh, phù hợp cho việc giao tiếp với thần linh và tổ tiên.

Ngoài ra, để khởi đầu một tháng được thuận lợi, mang lại nhiều may mắn, mọi người nên chú ý thêm đến hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch.

+ Hướng xuất hành tốt trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch: Di chuyển tới hướng Nam đem tới hỷ thần sẽ có niềm vui, thuận lợi. Di chuyển hướng Đông thu hút được nguồn tài chính tốt, hanh thông trong công việc.

+ Chọn giờ lành xuất hành trong ngày gồm:

Giờ Tiểu Cát (3h-5h; 15h-17h) mang về lợi lộc, những điều cát lành, nhất là với những người làm ăn buôn bán; Giờ Đại an (7h-9h 19h-21h) mang lại nhiều may mắn, nhất là với người phải di chuyển xa; Giờ Tốc hỷ (9h-11h 21h-23h) cũng là giờ tốt. Đi việc gặp gỡ các lãnh đạo hay đối tác thì gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia mùng 1 tháng 3 âm lịch

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

( Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

Cẩn cáo!

