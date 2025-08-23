Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Có nên chuyển đồ về nhà mới trước lễ nhập trạch?

Trong tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’, mọi người vẫn có thể tiến hành nhập trạch khi lựa chọn được ngày và giờ đẹp. Nhiều người cho rằng, việc chuyển đồ vào nhà mới trước lễ nhập trạch là điều cấm kỵ, mang lại sự bất an, thiếu may mắn cho gia chủ.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, đây là nhận định chưa đúng. Nhập trạch là nghi lễ báo cáo thần linh, gia tiên về việc dọn đến nơi ở mới. Thời điểm nhập trạch được tính từ khi gia chủ làm lễ, chứ không phụ thuộc vào việc đã mang đồ sang hay chưa.

Dù bạn có chuyển đồ trước hay sau khi nhập trạch cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Việc dọn đồ có thể thực hiện trước hoặc sau tùy theo điều kiện gia đình, miễn là lễ nhập trạch vẫn được tiến hành đúng quy chuẩn, chọn ngày giờ phù hợp.

Để làm đúng, đầy đủ các thủ tục và những lễ vật cần thiết trong lễ nhập trạch đúng theo phong thủy, truyền thống của người Việt, nên tham khảo chuyên gia phong thủy.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người cũng đã thay đổi quan niệm này. Chị Trần Thơm (Hà Nội) chia sẻ: "Với tôi, việc chọn phương án chuyển đồ trước hay sau khi đã làm lễ nhập trạch còn phụ thuộc vào niềm tin tâm linh cũng như điều kiện thực tế của từng gia đình. Nếu gia đình coi trọng yếu tố tâm linh, nên tuân thủ quan điểm truyền thống để an tâm. Còn gia đình tôi ưu tiên sự thuận tiện và chủ động nên chuyển đồ trước. Tôi chú trọng hơn là chọn ngày, giờ đẹp và thực hiện theo đúng quy trình".

Những lưu ý chuyển đồ về nhà mới trước khi làm lễ nhập trạch

Theo chuyên gia phong thủy, trong quá trình chuyển đồ về nhà mới trước khi làm lễ nhập trạch, chủ nhà chỉ cần lưu ý:

+ Chuyển dần đồ đạc sang bên nhà mới trước lễ nhập trạch cần phải sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Lưu ý chưa cần phải bày ra hết như ở bên nhà cũ mà chỉ để thành từng khu vực, trong thùng.

+ Tránh việc lắp đặt hay khoan đục gây ra tiếng động ồn ào. Còn với những gia đình mua nhà cũ, nên tiến hành sửa sang lại nhà trước khi làm lễ nhập trạch, tránh sửa nhà sau khi làm lễ nhập trạch vì đây là điều kiêng kỵ.

+ Không cho bất cứ thành viên nào ngủ lại trong nhà mới vì nếu như có người ngủ và ở lại sẽ tính là nhập trạch.

+ Hạn chế sử dụng đồ đã chuyển sang cho đến khi hoàn tất nghi lễ.

+ Những đồ có ý nghĩa về phong thủy và rất quan trọng như bàn thờ, bếp, bát hương... thì hãy để lại ở nhà cũ và chuyển sau, đợi đến ngày nhập trạch rồi mới chuyển qua căn nhà mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

