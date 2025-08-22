Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do...
Quỳnh Anh gửi lời mời trên trang cá nhân: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách (121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người ạ".
Duy Mạnh tặng kem cho các bạn nhỏ đến thăm nhà và xin chụp ảnh cùng tuyển thủ.
Những chiếc nón lá được sơn đỏ, in hình ngôi sao vàng treo khắp nơi tạo background chụp ảnh cực chất.
500 chiếc kem mát lạnh được chuẩn bị sẵn, xếp ngay ngắn trong tủ, chờ tới tay bà con
Ngoài kem còn có đồ ăn vặt cùng nước uống và các món đồ khác bên trong tiệm tạp hoá dễ thương...
Có thể thấy, gia đình Duy Mạnh không chỉ góp phần tạo nên một "góc phố rực rỡ" trong dịp đại lễ, mà còn mang đến niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho người dân và người hâm mộ.
