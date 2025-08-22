Mới nhất
Thứ sáu, 14:26 22/08/2025
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do...

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 1.

Sáng 21/8/2025, Hà Nội rộn ràng không khí lễ hội trước thềm sự kiện Tổng hợp luyện lần 1 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nổi bật giữa phố Nguyễn Thái Học là ngôi nhà số 121 của vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh – nơi vừa được trang trí lộng lẫy, vừa tặng 500 que kem miễn phí mời bà con tới vui chơi và cổ vũ sự kiện trọng đại này.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tụ tập trước căn nhà 121 phố Nguyễn Thái Học để chụp ảnh với tiểu cảnh tái hiện không gian Hà Nội xưa: sạp báo, bàn nước, nón lá, lá cờ đỏ sao vàng.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 3.

Quỳnh Anh thể hiện niềm hào hứng, phấn khích lớn khi từ vị trí nhà mình có thể nhìn thấy rất rõ dàn khí tài, xe quân sự cơ động di chuyển vào trung tâm Hà Nội trong đêm 19/8. Cô nàng không quên tag tên Duy Mạnh chia sẻ niềm vui và tự hào.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 4.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 5.

Quỳnh Anh gửi lời mời trên trang cá nhân: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách (121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người ạ".

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 6.

Hành động này của vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anhđược netizen khen hết lời. Dân mạng rần rần khen ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, lại còn tâm huyết và tuyệt đối cởi mở, hào phóng với khách ghé thăm. Nhiều người để lại bình luận "đăng kí slot" để được ghé đến và nhận kem miễn phí.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 7.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 8.

Duy Mạnh tặng kem cho các bạn nhỏ đến thăm nhà và xin chụp ảnh cùng tuyển thủ.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 9.

Duy Mạnh luôn dạy con hoà bình, độc lập, tự do không hề dễ, mà phải đánh đổi bằng hi sinh của bao thế hệ cha anh.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 10.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 11.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 12.

Duy Mạnh cùng các con chụp ảnh ở góc check-in của gia đình- Ảnh FBNV

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 13.

Từ đầu giờ chiều cùng ngày, khu vực này đã trở nên rộn ràng khi từng nhóm người dân, du khách ghé lại chụp ảnh.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 14.

Cổng nhà được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, những chiếc nón lá được sơn đỏ, in sao vàng rực rỡ.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 15.

Không khí tươi vui, rộn ràng khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại vài phút để chụp hình lưu niệm.

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 16.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 17.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 18.

Những chiếc nón lá được sơn đỏ, in hình ngôi sao vàng treo khắp nơi tạo background chụp ảnh cực chất.


Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 19.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 20.

500 chiếc kem mát lạnh được chuẩn bị sẵn, xếp ngay ngắn trong tủ, chờ tới tay bà con

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 21.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh- Ảnh 22.

Ngoài kem còn có đồ ăn vặt cùng nước uống và các món đồ khác bên trong tiệm tạp hoá dễ thương...

Có thể thấy, gia đình Duy Mạnh không chỉ góp phần tạo nên một "góc phố rực rỡ" trong dịp đại lễ, mà còn mang đến niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho người dân và người hâm mộ.

Phương Nghi (t/h)
