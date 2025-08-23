Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

Vỏ tỏi – hơi ấm trong bếp

Tôi vẫn nhớ một chiều mưa nhỏ của năm cũ. Đi học về, tôi thấy mẹ đang đốt một đĩa vỏ tỏi ngoài hiên. Tôi hỏi, mẹ bảo đốt vỏ tỏi cho nhà bớt lạnh. Theo mẹ, vỏ tỏi giúp thanh lọc không gian sống. Đốt vỏ tỏi lên thấy nhà mình có lửa, có hơi ấm trong bếp.

Tôi lớn lên giữa những làn khói vỏ tỏi – không thơm như trầm, không đẹp như hoa – nhưng thấm vào trí nhớ như hơi ấm lặng lẽ. Có những hôm tôi sốt nhẹ, mẹ không cần thuốc. Mẹ chỉ đun nồi nước gừng, để nhúm muối trộn vỏ tỏi dưới gầm giường… là sáng ra tôi khỏe.

Sau này, có con rồi, tôi cũng làm điều tương tự. Không nói với con về "tà khí", không gieo sợ hãi. Tôi chỉ đốt một ít vỏ tỏi ngoài ban công, và nói đó là mùi thơm riêng của nhà mình – mùi của người không sợ tối, vì họ tự thắp lửa trong lòng mình.

Vậy đó, trong đời sống hiện đại nhiều thứ nhỏ nhặt, thô ráp, dễ bị bỏ đi lại thường chứa đựng một giá trị âm thầm, như vỏ tỏi.

Tưởng là phần thừa, phần xác khô sau khi nấu nướng, nhưng vỏ tỏi lại mang trong mình một "phần hồn" đặc biệt. Không chỉ là rác hữu cơ, vỏ tỏi là mảnh ký ức, là lớp bảo hộ khí trường, là bài thuốc thanh lọc không gian sống.

Ở nhiều vùng quê Việt Nam, chiều tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) hay gặp hình ảnh vài nhúm vỏ tỏi khô được đốt lên trước cửa nhà, hoặc dưới mái hiên. Không hương trầm sang trọng, không cúng bái cầu kỳ, chỉ có mùi khói cay nồng, mộc mạc.

Dân gian tin rằng vỏ tỏi "trừ tà". Nhưng, người xưa không mê tín mà các cụ cảm được khí. Thời xưa, khi chưa có khoa học hiện đại, người Việt hiểu rằng vỏ tỏi mang tính dương mạnh, đốt lên có thể làm ấm không khí, xua bớt cảm giác nặng nề, lạnh lẽo. Nó không phải "đuổi ma", mà giữ lòng người khỏi sợ bóng tối.

Vỏ tỏi không nên vứt đi, vì rất hữu ích trong tháng cô hồn. Ảnh internet

Vỏ tỏi có thực sự hữu ích không?

Mọi người thường vứt bỏ vỏ tỏi mà không biết nó không phải là rác. Bởi vì, theo các nhà khoa học:

Trong vỏ tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh và flavonoid, giúp kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa tự nhiên.

Khi đốt lên, tinh dầu từ vỏ tỏi lan tỏa trong không khí, giúp thanh lọc, giảm mùi ẩm mốc – hiệu quả gần như xông tinh dầu thiên nhiên.

Vỏ tỏi có tác dụng hỗ trợ môi trường sống khỏe mạnh, nhất là trong không gian kín, hoặc vào mùa ẩm thấp, lạnh lẽo.

Vỏ tỏi không chứa tinh dầu nên không thơm, nhưng chứa nhiều chất chống ôxy hóa, giúp ngừa quá trình lão hóa, bảo vệ tim mạch.

Vỏ tỏi có chất chống ôxy hóa cao gấp 6 lần so với thịt tỏi, giúp giảm viêm cơ và tăng cường khả năng chống dị ứng. Vỏ tỏi trộn vào thức ăn của gà, vịt, ngỗng... nhờ giàu Allicin có tác dụng chống viêm, diệt khuẩn, giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho sức khỏe gia cầm.

Ngoài ra, vỏ tỏi vùi vào đất nó tự phân hủy, cung cấp dinh dưỡng kali, phốt pho… cho cây. Mùi vỏ tỏi tỏa ra đuổi côn trùng, sâu bệnh gây hại cho cây.

Đồng thời, vỏ tỏi ngâm vào nước 60 độ C, nước nóng giải phóng hoàn toàn Allicin, giúp kháng khuẩn, chống viêm, loại bỏ mùi hôi chân. Dùng nước ngâm vỏ tỏi ngâm chân giúp thư giãn, giảm mệt mỏi, cải thiện lưu thông máu, làm ấm cơ thể.

Chất Allicin trong vỏ tỏi tăng khả năng kháng khuẩn, diệt khuẩn, khử mùi hôi giày. 1 nắm vỏ tỏi bỏ vào giày để qua đêm, hơi ẩm trong giày được vỏ tỏi hút khô, mùi hôi được loại bỏ.

1 nắm vỏ tỏi bỏ vào giày để qua đêm, hơi ẩm trong giày được vỏ tỏi hút khô, mùi hôi được loại bỏ. Ảnh internet

Cách dùng vỏ tỏi trong nhà

Đốt vỏ tỏi tẩy uế không gian sống

– Gom vỏ tỏi khô, đốt trong chén đất hoặc đĩa sành ngoài hiên.

– Nên đốt sau khi đi đám tang, hoặc khi cảm thấy không khí "nặng vía".

– Mở cửa sổ cho thoáng (dân gian còn thầm khấn: "Xin thanh lọc uế khí, giữ nhà ấm áp, tâm bình an."

Trộn vỏ tỏi với muối đặt góc nhà

– Vỏ tỏi khô trộn muối hột, bỏ vào bát nhỏ.

– Đặt ở bếp, góc cửa, hoặc gầm giường để hút ẩm, giữ trường khí sạch sẽ.

Ủ vỏ tỏi trong túi thơm

– Dùng vỏ tỏi khô cho vào túi vải, treo nơi tủ quần áo, xe hơi, bàn làm việc.

– Vừa tạo mùi dễ chịu, vừa giúp tinh thần tỉnh táo.

Cho vỏ tỏi vào giày sẽ khử được mùi hôi trong giày. Ảnh internet

Vỏ tỏi không phải là bùa ngải, không phải là thần dược. Nhưng, vỏ tỏi là biểu tượng chữa lành trong dân gian. Chỉ một nhúm vỏ tỏi, một ánh nhìn quan tâm – là đủ để trấn an gia đình mùa tháng 7 âm thịnh, và những ngày mưa gió lạnh giá. Những chiều tháng 7 âm lịch chỉ cần đốt lên một nhúm vỏ tỏi là đã ấm áp cả một vùng không gian.

8 cách bóc vỏ tỏi nhanh, không cay mắt 1. Dùng lò vi sóng: Cho nguyên củ hoặc tép tỏi vào bát, quay trong lò vi sóng 15–30 giây (nhiệt độ vừa). Để nguội, vỏ tự bung ra, bóc cực dễ. 2. Dùng máy xay sinh tố: Tách tép tỏi, cho vào máy xay tốc độ thấp, xay vài lần cho bung vỏ. Đổ ra thau nước, vớt vỏ nổi lên là xong. 3. Ngâm nước ấm: Cho tỏi vào tô nước nóng ngập mặt, ngâm 10 phút. Sau đó bóc dễ như chơi – rất tiện khi làm số lượng lớn. 4. Xóc tỏi bằng bát có nắp: Cho tép tỏi vào bát có nắp, lắc mạnh tay vài lần. Vỏ sẽ bong tróc, không cần đụng dao kéo. 5. Rang bằng chảo nóng: Đun chảo, cho tỏi vào đảo đều vài phút, rồi để nguội. Chà nhẹ, vỏ tự tróc ra. 6. Dùng miếng cao su: Bọc tỏi trong miếng cao su, lăn trên mặt bàn. Lực ma sát sẽ làm vỏ bong ra dễ dàng. 7. Dùng dao đập nhẹ: Cắt hai đầu tép tỏi, dùng dao bản rộng đập dập nhẹ. Vỏ sẽ bật ra, dễ lột. 8. Dùng dụng cụ nghiền tỏi: Ép tỏi qua lưới nhỏ, vỏ giữ lại trong dụng cụ. Nhớ vệ sinh sạch sau khi dùng.

