Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10 để gia chủ mang tài lộc vào nhà

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 13/10/2025

Âm lịch: 22/08/2025 tức ngày Ất Mão, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Lựa khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày này, chuyên gia phong thủy khuyên bạn tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày tốt. Để tiến hành các việc được suôn sẻ, chuyên gia khuyên mọi người nên chọn khung giờ xuất hành đẹp trong ngày. Theo đó, hướng Tây Bắc đem đến may mắn và hướng Đông Nam sẽ giúp gia tăng tài lộc; cần tránh xuất hành hướng xấu là hướng Đông.

Ngoài ra, mọi người tham khảo thêm giờ xuất hành Lý Thuần Phong để việc đi lại, tiến hành công việc được tốt: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Vào ngày 13/10, mọi người thực hiện các việc đều tốt, trong đó tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 14/10/2025

Âm lịch: 23/08/2025 tức ngày Bính Thìn, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thìn; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) - ngày cát.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, hướng xuất hành tốt trong ngày 14/10 nên chọn là hướng Tây Nam đem lại may mắn và hướng Đông giúp gia tăng tài lộc. Ngoài ra, để mọi việc thuận lợi thì nên xem giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 15/10/2025

Âm lịch: 24/08/2025 tức ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Tỵ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 15/10 là hướng Nam và hướng Đông sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, mọi người xem thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để các công việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 16/10/2025

Âm lịch: 25/08/2025 tức ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 16/10:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, hướng xuất hành tốt trong ngày 16/10 nên chọn để mang lại may mắn, tài lộc là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Ngoài ra, các giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong nên chọn để các công việc, đi lại được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày 16/10 là ngày tốt, tiến hành mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 17/10/2025

Âm lịch: 26/08/2025 tức ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày Kỷ Mùi; tức Can Chi tương đồng (Thổ) - ngày cát.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/10 là hướng Đông Bắc và hướng Nam mang tới may mắn, tài lộc. Ngoài ra, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong cũng là điều mọi người nên lưu tâm để thực hiện các việc gặp thuận lợi: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 18/10/2025

Âm lịch: 27/08/2025 tức ngày Canh Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mọi người nên tham khảo các giờ hoàng đạo nếu chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thân; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mặc dù là ngày tốt nhưng trong ngày lại có Sao Đê Đại Hung - không có việc nào hợp với ngày này. Bởi vậy, nếu chọn ngày này để tiến hành các công việc lớn, mọi người nên chọn các khung giờ đẹp trên. Tuy nhiên, tốt nhất là mọi người nên chuyển sang các ngày khác.

Trong ngày, nếu muốn thực hiện các công việc được suôn sẻ, mọi người lưu ý chọn hướng xuất hành. Hướng xuất hành tốt trong ngày 18/10 là hướng Tây Bắc và Tây Nam. Ngoài ra, giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn là: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 19/10/2025

Âm lịch: 28/08/2025 tức ngày Tân Dậu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Dậu; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày cát.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 19/10 là hướng Tây Nam, cùng với đó mọi người nên lưu ý chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ. Trong ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.