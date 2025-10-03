Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025

Tết Trung Thu (Rằm tháng 8 âm lịch) không chỉ là dịp sum họp, quây quần bên những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, ngắm trăng đoàn viên mà còn là thời khắc thiêng liêng để tưởng nhớ công đức tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn qua nghi lễ cúng rằm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 8 âm lịch 2025 sẽ vào ngày thứ 2 – mùng 6/10. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Ất Dậu kị tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Nhâm (1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002).

Ngày này hợp những người tuổi Sửu, Mão, Mùi, hợp tuổi Thìn riêng Nhâm Thìn 1952 lại kị, hợp tuổi Tý riêng Nhâm Tý 1972 lại kị, hợp tuổi Ngọ riêng Nhâm Ngọ 1942 và 2002 lại kị.

Ngoài việc chọn những ngày cúng Rằm sớm vào 13, 14, mọi người cúng vào chính ngày Rằm nên tham khảo các giờ đẹp:

+ Giờ Thìn (7 – 9 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ )

+ Giờ Mùi (13 - 15giờ)

Mâm cúng rằm tháng 8

Theo quan niệm dân gian, mâm cúng cần trang trọng, đủ đầy để thể hiện lòng thành kính và cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình.

Lễ vật cúng thần linh và gia tiên

Mọi người có thể chuẩn bị mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 8 âm lịch gồm: xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho, các món ăn theo mùa. Cùng với đó là các lễ khác: hương, hoa, trà, quả, rượu, tiền vàng, quần áo, giày dép bằng giấy…

Khi làm cơm, ta nên lựa chọn thực đơn theo mùa cho tươi ngon. Thời điểm này đã là giữa Thu, sau cơn bão hàn khí dễ xâm thực.

Chúng ta nên lựa chọn đồ ăn phù hợp với tiết khí Thu Phân: thực phẩm vị chua ngọt, có tính ấm, thanh nhiệt như ngó sen, thịt vịt, lê, hồng, cam, mộc nhĩ, bách hợp, gạo nếp, mật ong... Không nên ăn nhiều hành, gừng, thực vật lạnh, đồ ăn quá lạnh, quá nhạt, quá dính.

Một lưu ý quan trọng là người thân đã khuất khi sinh thời yêu thích món ăn nào, gia đình nên chuẩn để là cách chúng ta từ tâm yêu thương hướng đến chân linh hiệu quả nhất.

Mâm cỗ trông trăng

Tùy vào vùng miền, mâm cỗ trông trăng có thể có thêm một số món ăn đặc sản

+ Miền Bắc: cốm, chuối tiêu trứng cuốc…

+ Miền Trung: bánh bột lọc, bánh ít…

+ Miền Nam: chè trôi nước, trái cây ngũ quả…

Theo chuyên gia, mâm cỗ không chỉ hài hòa ngọt – mặn – chua cay mà còn là bức tranh ẩm thực mùa thu đậm đà bản sắc nên cần chuẩn bị tương tất.

Văn khấn cộng đồng gia tiên Rằm tháng 8 - Tết Trung Thu

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và cộng đồng chư vị Hương linh.

( nếu là gia đình nam trưởng phải khấn:

Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ ... nguyên quán tại ...nay theo địa chỉ mới là ... ( Ví dụ

Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ NGUYỄN nguyên quán tại Thanh Bản thôn Xuân Hòa xã Vũ Thư Huyện Thái Bình tỉnh Việt Nam quốc nay theo địa chỉ mới là Vũ Thư xã Hưng Yên tỉnh Việt Nam quốc )

Tín chủ chúng con là… hiện gia đình đang cư ngụ tại…

Hôm nay là ngày ... tháng 8 năm 2025, dịp TẾT TRUNG THU nhằm vào tiết khí Thu Phân năm Ất Tị chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.