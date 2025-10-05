Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10 giúp gia chủ may mắn, ‘tiền vô như nước’

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 6/10/2025

Âm lịch: 15/08/2025 tức ngày Mậu Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Trong ngày 6/10 lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thân; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, để thực hiện các công việc được may mắn và tài lộc nên chọn các hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Ngoài ra, mọi người chú ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày mùng 6/10/2025 theo chuyên gia, khởi công mọi việc đều khá thuận lợi. Trong đó, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, khai trương, xuất hành…

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 7/10/2025

Âm lịch: 16/08/2025 tức ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày này:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Dậu; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 7/10 mang đến may mắn là hướng Đông Bắc và đem lại tài lộc là hướng Nam. Mọi người cũng nên lưu ý thêm giờ xuất hành Lý Thuần Phong để việc đi lại, thực hiện các việc được suôn sẻ: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mặc dù là ngày tốt nhưng trong ngày lại có Sao Chủy, thường không có việc gì hợp nên nếu thực hiện các việc trọng đại mà chưa gấp gáp, mọi người nên chuyển sang ngày khác.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 8/10/2025

Âm lịch: 17/08/2025 tức ngày Canh Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo để động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đườn

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tuất; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành trong ngày 8/10/2025 mang đến may mắn là hướng Tây Bắc và Tây Nam sẽ gia tăng tài lộc, cần tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc. Cùng với đó, chuyên gia khuyên mọi người chú ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc được suôn sẻ, đi lại thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 9/10/2025

Âm lịch: 18/08/2025 tức ngày Tân Hợi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Hợi; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt. Theo chuyên gia, mọi người nên chọn các hướng xuất hành tốt đem đến may mắn và tài lộc trong ngày là hướng Tây Nam, tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc. Đồng thời, lưu ý về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Vào ngày 9/10 thực hiện được nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 10/10/2025

Âm lịch: 19/08/2025 tức ngày Nhâm Tý, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày này:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày cát.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các hướng xuất hành tốt trong ngày 10/10 đem đến may mắn và tài lộc nên chọn là hướng Nam và hướng Tây, tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong tốt: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 11/10/2025

Âm lịch: 20/08/2025 tức ngày Quý Sửu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo tốt trong ngày này là:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Bởi vậy, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày đem lại may mắn là hướng Đông Nam, Tây Bắc; tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc. Cùng với đó, xem giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 12/10/2025

Âm lịch: 21/08/2025 tức ngày Giáp Dần, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể chọn các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày cát.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia, mọi người có thể chọn hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn là hướng Đông Bắc, mang lại tài lộc là hướng Đông Nam. Cùng với đó, chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để tiến hành các việc được thuận lợi:

1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.