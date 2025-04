Khung giờ đẹp lên hương ngày mai Tết Thanh minh 5/4/2025, văn khấn tạ mộ chuẩn và đơn giản

Tiết Thanh minh và ngày tết Thanh minh là dịp lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vào dịp này, mỗi gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng cùng nghi thức đi tảo mộ để thể hiện lòng thành, sự biết ơn với tổ tiên, ông bà.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tiết Thanh Minh năm 2025 bắt đầu vào lúc 19h48 phút ngày 4/4/2025 dương lịch (tức ngày 7/3 âm lịch), kết thúc vào 2h56 phút ngày 20/4/2025 dương lịch (tức ngày 23/3 âm lịch).

Các nghi thức tảo mộ, cúng bái ngày Tết Thanh minh sẽ diễn ra từ ngày 5/4/2025 dương lịch (tức ngày 8/3 âm lịch). Ngày này có các giờ đẹp là:

- Mậu Thìn (7h-9h)

- Kỷ Tỵ (9h-11h)

- Nhâm Thân (15h-17h)

- Quý Dậu (17h-19h)

Nếu vì điều kiện không kịp tảo mộ hay cúng đúng ngày 5/4/2025, chúng ta vẫn có thể chọn những ngày đẹp với các khung giờ đẹp trong tiết Thanh minh để làm nghi lễ cúng Thanh minh như sau:

- Ngày 9/3 âm lịch (tức ngày 6/4 dương lịch), ngày Ất Tỵ kỵ với tuổi Tỵ, Hợi, có các khung giờ đẹp: Giờ Thìn từ 7h-9h và giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 11/3 âm lịch (tức ngày 8/4 dương lịch), ngày Đinh Mùi kỵ với tuổi Mùi, Sửu, có các khung giờ đẹp: Giờ Mão từ 6h-7h, giờ Tỵ từ 9h-11h, giờ Thân từ 15h-17h.

- Ngày 12/3 âm lịch (tức ngày 9/4 dương lịch), ngày Mậu Thân kỵ với tuổi Thân, Dần, có các khung giờ đẹp: Giờ Thìn từ 7h-9h, giờ Tỵ từ 9h-11h, giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 15/3 âm lịch (tức ngày 12/4 dương lịch), ngày Tân Hợi kỵ với tuổi Tỵ, Hợi, có các khung giờ đẹp: Giờ Thìn từ 7h-9h và giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 18/3 âm lịch (tức ngày 15/4 dương lịch), ngày Giáp Dần kỵ với tuổi Dần, Thân có các khung giờ đẹp: Giờ Thìn từ 7h-9h, giờ Tỵ từ 9h-11h, giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 19/3 âm lịch (tức ngày 16/4 dương lịch), ngày Ất Mão kỵ với tuổi Mão, Dậu, có các khung giờ đẹp: Giờ Mão từ 5h-7h và giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 21/3 âm lịch (tức ngày 18/4 dương lịch), ngày Đinh Tỵ kỵ với tuổi Tỵ, Hợi có các khung giờ đẹp: Giờ Thìn từ 7h-9h và giờ Mùi từ 13h-15h.

- Ngày 22/3 âm lịch (tức ngày 19/4 dương lịch), ngày Mậu Ngọ kỵ với tuổi Tý, Ngọ có các khung giờ đẹp: Giờ Mão từ 5h-7h và giờ Thân từ 15h-17.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần 3 lạy )

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Con Kính lạy Ngài đương niên Ất Tị 2025 Đức Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản.

Con kính lạy Ngũ Phúc Gia Thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần.

Con Kính lạy Quan đương xứ Thổ địa chính thần.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày…tháng…năm…,

nhằm tiết ….. Chúng con là:............... Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần.

Nguyên có vong linh thân nhân của gia đình chúng con là:……….hiện phần mộ an táng ở nơi này.

Hôm nay chúng con muốn sửa sang xây đắp (hoặc tảo mộ, bốc mộ…) vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và Chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này, chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

