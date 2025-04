Khung giờ đẹp thắp hương chiều nay và ngày mai Rằm tháng 3 âm lịch Giáp Thìn 2025 để khẩn cầu đắc linh ứng

Trong nhà chỉ trồng loại cây gia vị này giúp đuổi muỗi, khử tà, chống rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh GĐXH – Đây là cây gia vị quen thuộc, là nguyên liệu tự nhiên giúp chăm sóc tóc và xua đuổi muỗi hiệu quả. Phong thủy còn cho rằng đun nước gừng sả xông nhà sẽ trừ được năng lượng xấu. Chúng ngày càng được nhiều gia đình trồng ngay trong nhà như một loại cây cảnh hữu ích.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 3 âm lịch Giáp Thìn 2023

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày Rằm tháng 3 âm lịch sẽ vào thứ 7 ngày 12/4/2025 dương lịch. Lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 3 âm lịch, mọi người nên chọn các khung giờ này để khẩn cầu đắc linh ứng:

+ Giờ Thìn (7 – 9 giờ)

+ Giờ Ngọ (11 – 13 giờ )

+ Giờ Mùi (13 – 15 giờ)

Nếu mọi người muốn cúng Rằm sớm vào ngày 14/3/2025 âm lịch, tức thứ 6 ngày 11/4/2025 dương lịch thì có thể chọn khung giờ đẹp là giờ Thân (15 – 17 giờ).

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, việc bày mâm cúng Rằm tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, đơn giản chỉ cần hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, hương đèn. Hoa chọn cúng nên chọn những hoa cúc vàng, huệ trắng, cúc vạn thọ… thể hiện sự tôn kính và lòng thành đối với bề trên.

Mọi người cũng nên chú ý tới hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày này để thực hiện các công việc được suôn sẻ, gia tăng tài lộc. Theo đó, hướng xuất hành tốt mang đến may mắn và mang lại tài lộc trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch là hướng Tây Nam. Để gia tăng may mắn nên chú ý khung giờ xuất hành đẹp là: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại An); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ).

Những điều cần làm trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch Giáp Thìn để tâm tịnh, tài lộc hanh thông

Ngày Rằm theo văn hóa Á Đông là lúc trời đất giao hòa, âm dương cân bằng rất tốt để giữ tâm an và thu hút năng lượng tích cực, may mắn. Dưới đây là những việc nên làm trong ngày Rằm để tâm tịnh, tài lộc hanh thông:

+ Dọn dẹp không gian sống: Lau dọn bàn thờ, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Khi lau dọn bàn thờ cần tránh xê dịch bát hương. Thực hiện xông nhà bằng trầm hương hoặc bồ kết để thanh lọc năng lượng. Ngoài ra, loại bỏ những đồ cũ, rác thải, giúp luồng khí tích cực lưu thông.

+ Ăn chay, làm việc thiện: Dành ngày này để ăn chay, giảm sát sinh, tránh nói lời thị phi. Làm việc thiện như ủng hộ quỹ, giúp người khó khăn, thả cá phóng sinh…

+ Dành thời gian thiền định hoặc tụng kinh: Bạn hãy dành thời gian trong ngày để thiền tĩnh tâm, buông bỏ lo âu, hít thở sâu. Đơn giản là bạn có thể đọc một bài kinh ngắn hoặc nghe nhạc thiền nhẹ nhàng cũng sẽ giúp tâm lý thoải mái.

+ Tránh những điều kiêng kị như không nên tranh cãi, xích mích hay nói lời tiêu cực. Hạn chế sát sinh, tiêu tiền hoang phí hoặc khởi sự việc lớn nếu không cần thiết.

+ Viết điều cần thực hiện: Trong ngày Rằm, bạn hãy đặt ra mục tiêu tích cực hoặc điều ước thực hiện trong nửa tháng cuối kèm hành động cụ thể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

