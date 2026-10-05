Xuất hiện xe máy điện giá 17,8 triệu đồng trang bị cực chất, tốc độ 55km/h, đi 76km/lần sạc

Trải nghiệm xe máy điện giá 19,5 triệu đồng tốc độ 40 km/h và đi tới 73 km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện với giá 19,49 triệu đồng, sử dụng động cơ công suất tối đa 1.220W, tốc độ 40 km/h và phạm vi hoạt động công bố tới 73 km/lần sạc.

Xuất hiện xe máy điện trang bị cực chất, tốc độ 56km/h, đi 76km/lần sạc

Xe máy điện Ninebot N1 85

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mẫu xe máy điện Ninebot N1 85 phiên bản hợp tác đặc biệt với tựa game nổi tiếng Valorant vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản được thiết kế tùy chỉnh lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật Jett (Jetway), hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo tín đồ của tựa game Valorant.

Về mặt thiết kế, điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản hợp tác này nằm ở ngoại hình cá tính và đậm chất game thủ chứ không chỉ dừng lại ở việc dán tem thông thường. Thân xe được khoác lên mình lớp sơn độc quyền mang đậm phong cách robot Jetway, kết hợp cùng vành xe tạo hình lưỡi rìu độc đáo, yên xe tùy chỉnh và các logo biểu tượng độc quyền của Valorant. Ngay cả thẻ từ NFC mở khóa cũng được sản xuất riêng theo chủ đề. Điểm nhấn trải nghiệm nằm ở phần công nghệ khi giao diện màn hình bảng đồng hồ điều khiển và ứng dụng di động đều đổi sang giao diện Jett, tích hợp hệ thống âm thanh khởi động, báo trạng thái, sạc pin hay mở cốp xe bằng chính giọng nói gốc của nhân vật Jett được cập nhật qua mạng (OTA). Tổng thể chiếc xe có kiểu dáng nhỏ gọn với chiều dài cơ sở 1.265mm, ngang ngửa Honda Vision, giúp người lái dễ dàng luồn lách và quay đầu trong các con phố đông đúc hay ngõ nhỏ.

Ninebot N1 85 phiên bản Valorant còn sở hữu hệ thống trang bị hiện đại cùng khối động cơ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển.

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài, Ninebot N1 85 phiên bản Valorant còn sở hữu hệ thống trang bị hiện đại cùng khối động cơ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển. Cụ thể, xe được trang bị động cơ không chổi than 10 inch với công suất định mức 1500W và đạt công suất tối đa 2500W, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 55 km/h. Cung cấp năng lượng cho mẫu xe tay ga chạy bằng điện này là khối pin axit chì tinh thể carbon thông minh thế hệ thứ hai 72V 24Ah, mang lại quãng đường di chuyển thực tế khoảng 76 km ở tốc độ tối đa.

Đi kèm với Ninebot N1 85 Valorant là bộ sạc 4A, cốp chứa đồ rộng rãi 24L dưới yên cùng chuẩn chống nước IPX5 toàn xe. Đặc biệt, Ninebot N1 85 Valorant được tích hợp hàng loạt công nghệ thông minh tiên tiến như hệ thống điều khiển RideyFUN, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, ga đơn OTD, số lùi một chạm, mở khóa cảm biến 3.0, định vị 3 phương thức, tính năng cảnh báo sự cố SOS và hỗ trợ nâng cấp phần mềm OTA.

Do xe đạt vận tốc tối đa 55 km/h, tại thị trường Trung Quốc, người điều khiển Ninebot N1 85 phiên bản hợp tác này được xếp vào nhóm xe máy điện, đòi hỏi phải có bằng lái hạng E hoặc D, đăng ký biển số màu vàng và mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Đối với người dùng thông thường chú trọng vào chi phí, phiên bản N1 85 tiêu chuẩn vẫn là lựa chọn tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ tựa game Valorant, muốn tìm kiếm sự cá tính, tính năng âm thanh độc đáo và thiết kế chuẩn phong cách game thủ thì đây chắc chắn là một mẫu xe điện vô cùng đáng cân nhắc.

Giá xe máy điện Ninebot N1 85 Valorant

Mức giá niêm yết khởi điểm của Ninebot N1 85 Valorant mới là 5.199 Nhân dân tệ (khoảng 20,1 triệu đồng), nhưng trong đợt mở bán đầu tiên, giá xe được giảm trực tiếp 600 Nhân dân tệ, chỉ còn từ 4.599 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 17,8 triệu đồng). Ngoài ra, trên nền tảng thương mại điện tử JD.com, người dùng có thể mua với giá 4.699 Nhân dân tệ (khoảng 18,2 triệu đồng) kèm tùy chọn trả góp 3 tháng không lãi suất và nhận xe trực tiếp tại đại lý. Ngoài mức giá rẻ ngang ngửa mẫu xe số Honda Wave Alpha, khách hàng đặt mua Ninebot N1 85 Valorant sớm trước ngày 31 tháng 10 còn được tặng kèm bộ quà tặng gồm áo thun đồng thương hiệu, bình nước 610ml và gói phụ kiện tăng phạm vi hoạt động.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, với mức giá khởi điểm quy đổi chưa tới 18 triệu đồng, Ninebot N1 85 Valorant là ví dụ đáng chú ý về cách các hãng xe điện đang cạnh tranh không chỉ bằng giá mà còn bằng công nghệ và khả năng cá nhân hóa.

Dù vậy, mức giá 17,8 triệu đồng chỉ áp dụng tại Trung Quốc sau ưu đãi, chưa bao gồm những chi phí có thể phát sinh nếu xe được đưa sang thị trường khác. Hiện cũng chưa có thông tin Ninebot sẽ phân phối chính thức N1 85 Valorant tại Việt Nam.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



