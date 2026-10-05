Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, vẫn duy trì ở mức 101,92 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,92 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm.

Tuần trước, đồng USD tiếp tục tăng và trở lại vùng cao nhất kể từ tháng 4/2025, được hỗ trợ bởi những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed, triển vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn khi căng thẳng liên quan đến Mỹ, Iran và eo biển Hormuz chưa có tiến triển đáng kể.

Tuy nhiên, đà tăng của USD chịu sức ép từ dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ. Nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo; số liệu tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm xuống 133.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%.

Trong khi nhiều quan chức Fed vẫn nghiêng về chính sách thắt chặt, Chủ tịch Fed New York John Williams kêu gọi sự "kiên nhẫn" để đánh giá thêm tác động của bất ổn Trung Đông và độ trễ của các đợt điều chỉnh lãi suất trước đây.

Bước vào tuần mới, USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lập trường tương đối cứng rắn của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, diễn biến lạm phát, thị trường lao động, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu chính sách mới từ Fed sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 5/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.636 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.405 đồng mua vào và 26.867 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 5/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 5/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 5/10/2026.

Tỷ giá USD biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,760-26,170 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.734-26.179 đồng/USD, đã tăng 109 đồng chiều mua vào và tăng 14 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,790-26,170 đồng/USD, đã giảm 20 đồng chiều mua vào và giảm 20 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 5/10/2026, khảo sát lúc 09h49 đã không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.017 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.127 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 5/10, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,459.00-29,959.93 đồng/EUR, đã giảm 15 đồng chiều mua vào và giảm 16 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.580-29.890 đồng/EUR, đã tăng 198 đồng chiều mua vào và giảm 212 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,628-30,009 đồng/EUR, giảm 63 đồng chiều mua vào và giảm 65 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 5/10/2026, khảo sát lúc 9h55 phút không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.146 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.266 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.90-169.87 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,65-169,65 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.16-170.15 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Hôm nay ngày 5/10 đồng USD ổn định trên thị trường quốc tế, trong khi đó tỷ giá USD trong nước cũng chững lại tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do.

Với những người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa biến động quá mạnh vẫn là yếu tố thuận lợi, giúp hạn chế chi phí quy đổi sang USD. Trong khi đó, nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ USD nên theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phù hợp. Việc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn, thay vì mua tập trung tại một thời điểm, cũng có thể giúp hạn chế rủi ro trước những biến động của tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 4/10: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và chợ đen chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 4/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.