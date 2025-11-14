Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Thứ sáu, 11:32 14/11/2025 |
GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Phượng Hoàng phong thủy là gì?

Phượng Hoàng phong thủy là hình tượng xuất hiện rất sớm trong thần thoại và đời sống tâm linh, tín ngưỡng các nước vùng viễn Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên…

Đây được coi là vua của các loài chim với nhiều nét siêu thực như hàm én, cổ rắn, đầu gà, lưng rùa... Trước đây, con trống được gọi là Phượng, trong khi con mái được gọi là Hoàng. Cho đến ngày nay, cách gọi phân biệt này không được tách chia mà hòa nhập thành một danh xưng duy nhất - Phượng Hoàng.

Ý nghĩa của Phượng Hoàng phong thủy

Biểu trưng cho sự hòa hợp của Âm Dương

Theo phong thủy, Phượng cùng Hoàng là một cặp gắn bó, không tách rời. Khi sánh đôi như vậy, linh vật này biểu trưng cho sự hòa hợp tương giao giữa Âm và Dương, cho đôi lứa và tình yêu đôi lứa viên mãn.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy - Ảnh 1.

Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Ngày nay, hình tượng Phượng Hoàng phong thủy thường gắn liền với Rồng, ý nghĩa hạnh phúc đôi lứa và tình yêu vĩnh hằng.

Biểu trưng cho vẻ đẹp sang quý, thanh cao nơi người phụ nữ

Phong thủy cho biết, Phượng Hoàng là linh vật sở hữu sắc lông sặc sỡ, lung linh đầy huyền hoặc, tựa như có vầng lửa bao quanh. Đó là chưa kể đến tiếng hót mê hồn và vẻ đẹp lôi cuốn của loài Công. Do đó, Phượng Hoàng mang tính ẩn dụ tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa, đầy lôi cuốn của người phụ nữ.

Tượng trưng cho quyền uy thần thánh và sự vĩnh hằng

Trong thần thoại ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, Phượng Hoàng là linh vật mang trong mình khả năng tái sinh, vẻ đẹp mà Phượng Hoàng phong thủy sở hữu có thể coi là vĩnh cửu, uy quyền và vĩnh hằng.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy - Ảnh 2.

Trong thần thoại ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, Phượng Hoàng là linh vật mang trong mình khả năng tái sinh.

Lưu ý lựa thỉnh Phượng Hoàng phong thủy theo tuổi

Để thỉnh đặt Phượng Hoàng tối ưu nhất về phong thủy, bạn cần cân nhắc xem người sở hữu có tuổi phù hợp hay không.

Phượng Hoàng là linh vật mang đủ thuộc tính của Dậu. Do đó, những tuổi con giáp tuổi Thìn (Rồng), tuổi Tỵ (Rắn) hay Sửu (con giáp tuổi Trâu) sẽ đặc biệt phù hợp với linh vật Phượng Hoàng.

Riêng với các bạn cầm tinh con giáp Mão (tuổi Mèo), tuổi (cầm tinh con chuột) hay Ngọ (Ngựa) thì nên cẩn trọng khi dùng vật phẩm Phượng Hoàng Phong Thủy.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Trong phong thủy, xét theo "Tứ hành xung" và "Lục xung", "Lục hại" do Phượng Hoàng mang đủ đặc tính của Dậu nên những thân chủ tuổi Mão (Mèo), tuổi Tý (Chuột) hay Ngọ (Ngựa) hay tuổi Tuất (Chó) cần đặc biệt thận trọng khi định lựa chọn linh vật Phượng Hoàng phong thủy.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy - Ảnh 3.

Nên tránh bày linh vật Phượng Hoàng ở phương Đông nơi tư gia – đây là phương vị xung khắc với tuổi Dậu.

Không treo kết hợp tranh Phượng Hoàng phong thủy cùng Rồng trong phòng ngủ. Theo quan niệm phong thủy: Phòng ngủ là không gian thiên về tính Âm, cần hạn chế hết sức sử dụng các vật trang trí như tranh ảnh, vật trưng bày có màu sắc và hình ảnh mang Dương khí quá mạnh (như tranh "Long Phụng xum vầy").

Nên tránh bày linh vật Phượng Hoàng ở phương Đông nơi tư gia – đây là phương vị xung khắc với tuổi Dậu.

Không bày Phượng Hoàng phong thủy ở các vị trí ẩm thấp, uế tạp (như gần toilet, bếp đun, đường thoát nước thải). Vị trí cát lợi nhất nên bày linh vật này là nơi làm việc hay phòng khách.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
