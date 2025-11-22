Kiêng kỵ trang trí nhà cửa theo cách này khiến bạn mãi nghèo

Trong nhà treo gương quá lớn

Theo phong thủy việc treo gương lớn dễ gây tà, có thể ảnh hưởng đến vận may và đẩy tài lộc, vượng khí ra ngoài.

Ngoài ra, việc trteo quá nhiều gương hoặc gương đối diện nhau cũng có thể tạo ra năng lượng hỗn loạn, gây bất an.

Khung cửa cong vênh

Cũng theo phong thủy, nếu khung cửa nhà bạn cong vênh hoặc nứt sẽ khiến thần tài không thể đến cửa, công việc làm ăn của gia đình có thể sẽ gặp khó khăn.

Vì thế nếu khung cửa nhà mình bị cong vênh hay nứt nẻ thì tốt nhất bạn nên thay mới, để tranh những điều không may mắn có thể xảy ra.

Bếp nấu hoặc nồi cơm bị vỡ

Có một số người vì tiếc của vẫn giữ lại để dùng, nhưng theo phong thủy thì bếp nấu hay nồi cơm bị vỡ có thể sẽ gây tổn hại đến vận mệnh cho bạn, thần tài cũng không tìm đến bạn.

Giường ngủ có 3 mặt giáp tường

Một số gia đình vì muốn tiết kiệm không gian nên sẽ kê giường vào vị trí 3 mặt sát tường, như vậy sẽ có thể đem đến cho người ngủ cảm giác gò bó, bị cầm tù.

Theo phong thủy, giường ngủ đại diện cho vị trí tối của tài vị, nếu tài vị bị gò bó thì tài vận có thể không may mắn cho bạn và các thành viên trong gia đình.

Phòng ngủ có tường ốp gạch men

Gạch men thường chỉ để dùng trong nhà vệ sinh hoặc phòng bếp, nhưng có một số gia đình trang trí trực tiếp trong phòng ngủ.

Phong thủy quan niệm rằng, gạch men rất dễ bong rơi, thì có thể đồng nghĩa với việc tài lộc của bạn bị tiêu tán.

Nhà ở vào nơi có nước chảy qua

Có nhiều người có tiền nên thích xây nhà trên mặt ao, hồ vì kiểu thiết kế này sẽ rất đẹp, lại thơ mộng, nhưng trên thực tế thì kiểu thiết kế này phạm phong thủy, có thể dễ khiến bạn không gặp may và tài lộc luôn hao hụt.

Cửa ra vào đối diện với gương treo tường, vòi nước

Theo phong thủy, treo gương đối diện với cửa ra vào (cửa chính) có thể ngăn chặn, xua đuổi Thần tài đến nhà, sức khỏe giảm sút. Vì vậy bạn không nên treo gương ở vị trí này, mà nên treo ở một vị trí trong nhà thích hợp hơn.

Còn vòi nước đang chảy ra ngoài theo hướng cửa chính thì rất xấu. Phong thủy cho hay, nước đại diện cho tài lộc, sự giàu có và trù phú. Nước chảy có nghĩa là tiền bạc thất thoát. Trường hợp nhà có vòi nước chảy ra cửa chính thì nên chuyển lại hướng vòi nước sao cho thẩm mĩ và hợp phong thủy.

Cây chết trong nhà

Cũng theo phong thủy, việc để cây chết, hay lọ hoa héo trong nhà có thể sẽ tạo ra không khí ảm đạm, bất lợi đến công việc, sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Do vậy, bạn nên chú ý chăm sóc tốt cho các loại cây trồng, dù trong nhà hay ngoài trời, để tạo cho ngôi nhà màu sắc tươi vui, như vậy mới có năng lượng tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.