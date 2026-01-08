Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Vai trò của cửa trước nhà và cửa sau nhà

Phong thủy cửa chính nhà ở

Cửa chính vốn là không gian không thể thiếu trong bất kỳ công trình kiến trúc nào. Nhiều gia chủ đặc biệt chú trọng phần không gian này bởi vì cửa chính nằm ở mặt tiền cũng là bộ mặt của người chủ.

Cửa chính cũng là khu vực giao thoa của hai luồng khí bên trong và bên ngoài nhà, nên khi làm cửa nhà thì theo phong thủy đó không chỉ là nơi tách biệt giữa bên trong và bên ngoài mà còn là nơi vượng khí đi vào bên trong nhà. Một ngôi nhà có cửa chính phù hợp sẽ mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may cho gia chủ.

Phong thủy cửa sau nhà

Cửa sau nhà hay còn gọi là cửa hậu, đa số thiết kế nhỏ hơn cửa chính. Theo phong thủy, cửa hậu cũng đóng vai trò rất quan trọng, nó là nơi "thoát khí" cho ngôi nhà nên thiết kế cần đặt tại vị trí phù hợp để vượng khí không thoát ra bên ngoài, ảnh hưởng không tốt đến gia đình.

Cửa sau đóng vai trò như cửa thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Tác dụng của cửa sau nhà theo phong thủy cửa nhà: Cửa sau nhà là cửa phụ giúp việc ra vào nhà trở nên thuận tiện hơn.

Giúp lưu thông không khí đồng thời các ngóc ngách kín bị ngăn bởi tường được đón các luồng khí tự nhiên mới để căn nhà trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn.

Đóng vai trò như cửa thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Đóng vai trò to lớn về kiến trúc và phong thủy giúp hóa giải nếu hướng cửa chính (trước nhà) không may xấu, giúp lưu thông vượng khí.

Phong thủy cửa trước nhà (cửa chính) giúp gặp nhiều may mắn, tài lộc

Kích thước, chất liệu cửa chính

Cánh cửa kích thước quá nhỏ dẫn đến mắc kẹt trước cửa, không đủ năng lượng lưu thông khắp ngôi nhà. Nhưng nếu kích thước cửa quá lớn sẽ mang đến sự dư thừa năng lượng hơn cần thiết, dẫn đến phân tán khí.

Nếu không may kích thước cửa mà nhỏ thì bạn có thể bố trí theo phong thủy trước cửa nhà 2 chiếc gương 2 bên cửa. Việc làm như vậy sẽ có tác dụng hóa giải phong thủy cho ngôi nhà.

Trong phong thủy, cửa chính phải là cánh cửa lớn nhất trong nhà, tượng trưng cho "khẩu" khí từ bên ngoài nên dù tốt hay xấu đều nhập vào nhà qua cửa, đối với mỗi gia đình cửa đều rất quan trọng.

Nhưng phải tách biệt rõ ràng giữa cửa chính và các cửa còn lại để thu hút khí và phân bổ năng lượng đi khắp nhà.

Trong phong thủy, cửa chính phải là cánh cửa lớn nhất trong nhà, tượng trưng cho "khẩu" khí từ bên ngoài nên dù tốt hay xấu đều nhập vào nhà qua cửa, đối với mỗi gia đình cửa đều rất quan trọng.

Độ cao của cửa chính phải vừa tầm, không được quá cao, nếu không có thể dễ gây nên tác hại dễ bị thị phi, phân tán khí. Nếu như cửa quá thấp thì người có chiều cao quá ra vào sẽ phải cúi đầu không mang lại may mắn hay cát lợi. Chính vì thế kích thước cửa phải tương xứng với ngôi nhà.

Màu sắc cửa trước nhà theo phong thủy

Cửa chính hướng nam màu đỏ: Đây là hướng tốt cho những người làm công việc xã hội, hoạt động xã hội hoặc có hoài bão thăng tiến trong công việc.

Cửa chính hướng Bắc màu xanh lam đậm hoặc màu đen: Hướng tạo sự yên tĩnh trong cuộc sống.

Cửa chính hướng Đông hay Đông Nam màu gỗ tự nhiên: Lựa chọn phù hợp cho những người trẻ tuổi, nhất là những người mới bắt đầu sự nghiệp và trong tư thế sẵn sàng biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Cửa hướng Tây, Tây Bắc màu nâu đất hoặc vàng: Đây cũng là hướng tốt nhất cho các gia đình có trẻ nhỏ và hướng này giúp trẻ nhỏ tăng trưởng, phát triển tốt. Hướng Tây cũng là hướng mang lại sự lãng mạn cũng như niềm vui trong gia đình.

Cửa hướng Tây Nam, Đông Bắc màu trắng: Cửa hướng này giúp cải thiện, tăng cường mối quan hệ trong gia đình. Nhưng bạn không nên chọn cửa theo hướng Đông Bắc - đây là hướng đại kỵ cho người làm nhà.

Phong thủy cửa sau nhà cho tài lộc dồi dào và may mắn

Thiết kế cửa hậu tránh đối diện cửa chính

Một điều cực kỳ cốt yếu trong phong thủy đó là tránh thiết kế cửa chính đối diện cửa hậu. Cửa chính thu hút luồng khí đi vào còn cửa hậu lại đóng vai trò quan trọng trong việc thoát khí.

Theo phong thủy cửa chính, cửa hậu thông nhau thành đường thẳng cũng được xem là đại kỵ.

Nếu như đặt cửa hậu và cửa chính thẳng nhau thì khí sẽ thoát ra rất nhanh, kéo theo tài lộc sự may mắn của gia đình bị trôi ra bên ngoài.

Theo phong thủy cửa chính, cửa hậu thông nhau thành đường thẳng cũng được xem là đại kỵ. Hơn nữa, khoảng cách cửa chính, cửa phụ cũng không nên đặt quá gần nhau. Nếu càng đặt xa càng tốt cho sự vận hành và lưu thông của dòng khí trong toàn bộ ngôi nhà.

Cửa sau phải có kích thước bé hơn cửa chính (cửa trước)

Không những riêng cửa hậu mà các cửa phụ khác trong nhà cũng nên có kích thước nhỏ hơn cửa chính ra vào để đảm bảo không xảy ra tình trạng thất thoát sinh khí và tài lộc.

Nếu xét theo yếu tố thẩm mỹ thì xây cửa hậu lớn hơn cửa chính (trước) cũng gây ảnh hưởng xấu đến mĩ quan, tổng thể ngôi nhà. Ngôi nhà cũng sẽ bị mất cân đối, mất đi sự hài hòa tổng thể.

Xét đến yếu tố thực tế thì thiết kế cửa chính bé hơn cửa hậu cũng khiến ngôi nhà bị bí bách, ngột ngạt do luồng khí đi vào ít và không gian sống bị thiếu năng lượng. Điều này dễ dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Không những riêng cửa hậu mà các cửa phụ khác trong nhà cũng nên có kích thước nhỏ hơn cửa chính ra vào để đảm bảo không xảy ra tình trạng thất thoát sinh khí và tài lộc.

Xét theo phong thủy thì cửa chính nhỏ hơn cửa hậu sẽ giống việc "vào ít ra nhiều", có thể dẫn đến con đường công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình không gặp may, tiền tài trong nhà bị thất thoát nhiều. Bên cạnh đó, điều này còn làm ảnh hưởng đến con cái cũng như con cái khó dạy, mâu thuẫn giữa vợ chồng tăng cao.

Tránh đặt cửa hậu sau nơi tài vị

Tài vị vốn liên quan đến sự hưng suy và thịnh yếu của tài vận, công danh và sự nghiệp của gia chủ, đây cũng chính là hướng quan trọng nhất trong phong thủy mỗi nhà.

Vị trí này cũng được xem là vị trí tốt nhất, đồng thời là nơi tích tụ tài vận trong nhà. Tuy nhiên đặc tính cửa hậu lại là "thoát khí". Vì thế đặt cửa sau tại vị trí này sẽ khiến tài lộc tiêu tán và khí tốt nhanh chóng bay đi.

Tránh đặt cửa sau đối diện hung địa

Hung địa được xem là đất xấu như bãi rác, đền miếu, nghĩa trang, bệnh viện… Vì thế cửa hậu cần tránh trông ra những khu đất này. Các nơi có hung địa thường nhiều âm khí, do đó mở cửa trông ra những vị trí này dễ khiến âm khí theo vào gây bất lợi cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.