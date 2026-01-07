Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tiền vệ Hoàng Đức vẫn được giới chuyên môn gọi với cái tên nhiều thiện cảm: "Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam". Đêm Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã xướng tên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ở tuổi 23, anh đã sở hữu cho mình danh hiệu mà bất kì cầu thủ nào cũng ao ước. Trong hình, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: D.P

Cuối năm 2024 sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch Asean Cup 2024, tiền vệ Hoàng Đức tự thưởng cho mình một căn hộ cao cấp giá hơn 10 tỷ đồng tại Hà Nội. Ảnh: FB Quang Việt

Đến nay căn hộ đã hoàn thiện. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết năm 2025 của anh không có quá nhiều thành tựu nhưng cá nhân đã hoàn thành được mục tiêu có nhà riêng nên tự thấy '2025 như vậy là trọn vẹn'. Theo Ngôi sao.

Đây là ngôi nhà đầu tiên của Hoàng Đức tại Hà Nội, thành quả sau nhiều năm đá bóng và tích lũy. Căn hộ rộng gần 120 m2 thuộc một dự án hot tại khu vực Mỹ Đình với view nhìn ra SVĐ quốc gia.

Điểm nhấn ở khu vực phòng khách là tủ âm tường trưng bày bộ sưu tập Bearbrick - loạt mô hình giới hạn có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Khu vực bếp rộng rãi, trang bị đầy đủ công năng. Cầu thủ cho biết hiện anh sống một mình nhưng không gian này được thiết kế sẵn sàng cho một gia đình nhỏ trong tương lai.

Hoàng Đức dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại và trang bị nhiều thiết bị thông minh cho căn nhà, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi thêm tiện nghi, thư thái.

Anh tiết lộ mọi thiết bị trong căn hộ từ TV, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa... đều có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Phòng riêng với những món đồ trang trí độc đáo và đắt tiền.

Không chỉ biết đến về khả năng chơi bóng trên sân, Hoàng Đức còn được biết đến là một người con có hiếu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tiền vệ Hoàng Đức thực hiện nhiều nghĩa cử ý nghĩa để báo hiếu gia đình. Năm 2022, Hoàng Đức xây ngôi nhà khang trang tại quê nhà Hải Dương. Ảnh chụp màn hình.

Căn nhà có mặt tiền rộng, thoáng.

Các phòng tràn ngập ánh sáng.

Nhìn qua cũng đủ thấy được độ hoành tráng của biệt thự nhà Hoàng Đức.

Đây là chốn bình yên nam cầu thủ tìm về sau quãng thời gian thi đấu mệt mỏi.

Đáng chú ý, toàn bộ vật dụng trong nhà như khóa, công tắc... đều sử dụng hệ thống cảm ứng.

Nhà bếp khang trang, đầy đủ vật dụng phục vụ công việc nấu nướng.

Trong nhà trưng bày nhiều thành tích trong sự nghiệp của nam cầu thủ suốt thời gian qua.

Căn phòng của Hoàng Đức rộng rãi, lấy tông trắng làm chủ đạo. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách chuẩn châu Âu. Ảnh: FB Hoàng Đức

Trong phòng ngủ còn để những món đồ mô hình yêu thích, giữa phòng còn có một chiếc tivi cỡ lớn. Ảnh: FB Hoàng Đức