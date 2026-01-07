Mới nhất
Không gian sống

Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Thứ tư, 15:01 07/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tiền vệ Hoàng Đức vẫn được giới chuyên môn gọi với cái tên nhiều thiện cảm: "Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam". Đêm Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã xướng tên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ở tuổi 23, anh đã sở hữu cho mình danh hiệu mà bất kì cầu thủ nào cũng ao ước. Trong hình, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: D.P

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 2.

Cuối năm 2024 sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch Asean Cup 2024, tiền vệ Hoàng Đức tự thưởng cho mình một căn hộ cao cấp giá hơn 10 tỷ đồng tại Hà Nội. Ảnh: FB Quang Việt

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đến nay căn hộ đã hoàn thiện. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết năm 2025 của anh không có quá nhiều thành tựu nhưng cá nhân đã hoàn thành được mục tiêu có nhà riêng nên tự thấy '2025 như vậy là trọn vẹn'. Theo Ngôi sao.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 4.

Đây là ngôi nhà đầu tiên của Hoàng Đức tại Hà Nội, thành quả sau nhiều năm đá bóng và tích lũy. Căn hộ rộng gần 120 m2 thuộc một dự án hot tại khu vực Mỹ Đình với view nhìn ra SVĐ quốc gia.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 5.

Điểm nhấn ở khu vực phòng khách là tủ âm tường trưng bày bộ sưu tập Bearbrick - loạt mô hình giới hạn có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực bếp rộng rãi, trang bị đầy đủ công năng. Cầu thủ cho biết hiện anh sống một mình nhưng không gian này được thiết kế sẵn sàng cho một gia đình nhỏ trong tương lai.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 7.

Hoàng Đức dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại và trang bị nhiều thiết bị thông minh cho căn nhà, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi thêm tiện nghi, thư thái.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 8.

Anh tiết lộ mọi thiết bị trong căn hộ từ TV, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa... đều có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 9.

Phòng riêng với những món đồ trang trí độc đáo và đắt tiền.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 10.

Không chỉ biết đến về khả năng chơi bóng trên sân, Hoàng Đức còn được biết đến là một người con có hiếu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tiền vệ Hoàng Đức thực hiện nhiều nghĩa cử ý nghĩa để báo hiếu gia đình. Năm 2022, Hoàng Đức xây ngôi nhà khang trang tại quê nhà Hải Dương. Ảnh chụp màn hình.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 11.

Căn nhà có mặt tiền rộng, thoáng.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 12.

Các phòng tràn ngập ánh sáng.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 13.

Nhìn qua cũng đủ thấy được độ hoành tráng của biệt thự nhà Hoàng Đức.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 14.
Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 15.

Đây là chốn bình yên nam cầu thủ tìm về sau quãng thời gian thi đấu mệt mỏi.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 16.

Đáng chú ý, toàn bộ vật dụng trong nhà như khóa, công tắc... đều sử dụng hệ thống cảm ứng.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 17.

Nhà bếp khang trang, đầy đủ vật dụng phục vụ công việc nấu nướng.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 18.

Trong nhà trưng bày nhiều thành tích trong sự nghiệp của nam cầu thủ suốt thời gian qua.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 19.

Căn phòng của Hoàng Đức rộng rãi, lấy tông trắng làm chủ đạo. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách chuẩn châu Âu. Ảnh: FB Hoàng Đức

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 20.

Trong phòng ngủ còn để những món đồ mô hình yêu thích, giữa phòng còn có một chiếc tivi cỡ lớn. Ảnh: FB Hoàng Đức

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 21.Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khám phá căn hộ thông minh của Tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội - Ảnh 22.Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.

