Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội
GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.
Căn nhà có mặt tiền rộng, thoáng.
Các phòng tràn ngập ánh sáng.
Nhìn qua cũng đủ thấy được độ hoành tráng của biệt thự nhà Hoàng Đức.
Đây là chốn bình yên nam cầu thủ tìm về sau quãng thời gian thi đấu mệt mỏi.
