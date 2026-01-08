Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026
GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.
Không nên đặt quá nhiều đồ đạc ở cửa ra vào
Phong thủy cho biết, để hút tiền bạc, bạn nên chú ý tạo dựng một không gian phòng khách thông thoáng, thân thiện. Một căn phòng khách có phong thủy tốt sẽ tạo cảm giác thu hút và mời gọi ngay từ vị trí cửa vào. Chính bởi lẽ đó, từ vị trí cửa vào, bạn không nên bày quá nhiều đồ vật ở đây.
Nhiều nhà hay để giá giày dép ngay vị trí cửa vào nhưng lại không sắp xếp gọn gàng, điều này cũng khiến cho lối đi từ cửa chính tới phòng khách bị vướng, tài lộc vì thế cũng khó mà vào được.
Bài trí, sắp xếp màu sắc phù hợp với từng không gian
Bên cạnh sự bài trí về không gian, bố cục thì màu sắc là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới phong thủy trong nhà. Trước tiên, gia chủ nên tránh lựa chọn những màu sắc kỵ với mệnh của mình.
Ví dụ nếu gia chủ mệnh Hỏa, bạn nên lựa chọn màu xanh lá, hoặc những họa tiết đỏ, cam trang trí cho không gian nhà. Những chi tiết với gam màu này không chỉ hợp mệnh với gia chủ mà còn tạo một cảm giác tươi mới và sống động cho không gian nhà ở.
Ngoài phòng khách, các không gian còn lại cũng cần được bài trí và sắp xếp đồ đạc phù hợp để đem lại phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Nếu như phòng khách đòi hỏi sự sang trọng và thanh lịch thì phòng ngủ lại đòi hỏi sự lãng mạn và ấm áp, riêng tư của các cặp đôi.
Chính bởi lẽ đó, bạn nên lựa chọn những chi tiết màu hồng hoặc những gam màu nhẹ nhàng, quyến rũ cho phòng ngủ riêng tư để tình cảm vợ chồng luôn được thăng hoa và đong đầy.
Lựa chọn những món đồ trang trí mới, tăng vận may tài lộc
Bên cạnh những món đồ nội thất chính, những món đồ decor, trang trí cũng đóng góp một vai trò trong phong thủy chung của cả căn nhà.
Theo phong thủy, đôi khi những món đồ cũ kỹ cũng có thể làm giảm đi vượng khí cũng như tài lộc, may mắn của gia chủ.
Chính bởi lẽ đó, tại những kệ ti vi hoặc tủ decor, gia chủ nên mua thêm những món đồ trang trí hợp mệnh để không gian trong nhà luôn được thu hút và hợp phong thủy.
Tránh trưng bày những món đồ biểu tượng sát khí
Vẫn có nhiều gia chủ có sở thích sưu tập súng, gươm cổ hay những hình giáo mác cổ trong chiến tranh. Tuy nhiên, những hình ảnh này mang tính sát khí cao và không tốt cho phong thủy của gia đình.
Cũng theo phong thủy, nếu để đồ vật mang tính sát khí trong nhà thì có thể dẫn tới những mối xung đột trong gia đình như căng thẳng và tranh cãi phát sinh nhiều hơn. Việc gia đình lục đục, không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp cũng như vượng khí của gia chủ.
Chính bởi lý do đó, gia chủ không nên trưng bày hoặc đặt những món đồ sát khí ở những vị trí sinh hoạt chung của gia đình như phòng khách, phòng ăn hoặc phòng nghỉ của vợ chồng để luôn giữ hòa khí và êm ấm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
