Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải
GĐXH - Một số người do không am hiểu về hướng nhà phong thủy nên đã vô tình chọn và xây nhà có hướng không tốt. Bài viết này sẽ chỉ ra khu vực hướng nhà họa hại là như thế nào, cũng như cách hóa giải.
Hướng Ngũ Quỷ là gì?
Hướng Ngũ Quỷ hay còn được gọi là cung Ngũ Quỷ là một khái niệm trong phong thủy Bát trạch. Hướng ngũ quỷ theo phong thủy là cung vị mang đến điềm hung, theo nghĩa Hán Việt “ngũ quỷ” là 5 con quỷ ngự trị tại đó là vị trí bất lợi và không tốt cho gia chủ.
Hướng nhà cửa Ngũ Quỷ là hướng khi kết hợp giữa cung mệnh của gia chủ với hướng nhà cửa thì rơi vào chữ Ngũ Quỷ. Theo phong thủy, hướng nhà họa hại phụ thuộc vào các khu vực nhà như: Cửa chính, bếp nấu, phòng ngủ.
Cách xác định hướng nhà Ngũ Quỷ
Dựa vào năm sinh của chủ nhà: Tính tổng các số trong năm sinh âm lịch, sau đó cộng tiếp các số của tổng đó để ra một số cuối cùng.
Xác định cung phi: Áp dụng số cuối cùng vào bảng cung phi để xác định quái mệnh.
Xác định hướng Ngũ Quỷ: Dựa vào bảng tương quan giữa quái mệnh và hướng.
Ví dụ: Tín chủ nữ sinh năm 1995: 1+9+9+5=24, 2+4=6, thuộc cung Khảm. Theo bảng tương quan, hướng Ngũ Quỷ của cung Khảm là Đông Bắc.
Cửa chính
Khi cửa chính bị lỗi phong thủy, thì xét theo ngũ hành, cung Ngũ Quỷ thuộc hành Hỏa. Vậy có thể dùng các vật hành Thủy để khắc chế bớt. Nếu hướng nhà phạm Ngũ Quỷ. Bạn có thể đặt hồ cá, tiểu cảnh với hòn non bộ, suối nước phía trước nhà. Cũng có thể sơn nhà màu xanh nước biển để giảm bớt hung hiểm.
Ngoài ra, bạn có thể dùng các vật ngũ hành thuộc Thổ để làm chuyển hóa, suy yếu những điều không tốt do Ngũ Quỷ mang lại. Hỏa sinh xuất cho Thổ nên hòn non bộ, cầu thạch anh vàng đặt trước cửa hoặc gần cửa ra vào sẽ có tác dụng hóa giải.
Hóa giải hướng nhà phạm Ngũ Quỷ
Phong thủy cho biết, bạn có thể lựa chọn cách khá đơn giản nữa là treo chuông gió hoặc sáo trúc trước hiên nhà.
Những vật này có tác dụng đón lành tránh dữ, báo động nguy hiểm, xua tan khí dữ, đón khí lành vào nhà.
Dùng phương pháp "Đa cát thắng tiểu hung"
Trong phong thủy, nếu lỡ phạm hướng nhà xấu thì hoàn toàn có thể lấy hướng sinh khí để hóa giải. Đây chính là phương pháp "Đa cát thắng tiểu hung" trong những cách hóa giải hướng nhà xấu phạm Ngũ Quỷ.
"Đa cát thắng tiểu hung" tức là nhiều yếu tố tốt sẽ lấn át ít yếu tố xấu, hung hiểm. Vì thế, bạn không cần quá lo lắng khi biết hướng nhà mình phạm Ngũ Quỷ. Bởi có thể dùng các yếu tố khác để bổ cứu như chọn hướng bếp, giường ngủ, ban thờ tốt… Khắc phục những yếu tố bất lợi do hướng nhà xấu mang tới.
Bạn có thể nhờ đến chuyên gia phong thủy xem hướng nhà, tính toán, bố trí hướng các phòng hay bày vật dụng, nội thất. Sao cho đúng phương vị, chọn hướng tốt nhất cho gia chủ. Những điều này cần khá chi tiết và tỉ mỉ. Ví dụ như xác định đúng chính xác kích thước chiều dài, chiều cao của bếp hay các cánh cửa nhà. Hướng cầu thang, độ cao thấp và số bậc thang theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử cũng cần phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của phong thủy nhà ở.
Trong thực tế, cũng có nhiều căn nhà phạm Ngũ Quỷ song lại được hướng nhà tốt. Vượng sơn vượng hướng vẫn có thể gặp nhiều may mắn, làm ăn tốt, tài lộc dồi dào.
Phong thuỷ cho rằng, môn mệnh phải tương phối. (Nghĩa là hướng cửa chính và mệnh của chủ nhà phải hợp với nhau. Như vậy vượng khí mới tốt, gia chủ mới phát tài).
Bếp nấu
Bếp cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật, vệ sinh đều sinh ra từ đây. Theo phong thủy, hướng bếp nên đặt ở hướng xấu, và nhìn về hướng tốt, theo quan niệm dân gian thì Toạ hung hướng cát. Hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp gas.
Để hoá giải hướng nhà xấu, có thể đặt bếp tọa các hướng Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh). Nhìn về các hướng tốt Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Diên Niên); Tây (Sinh Khí). Ngoài ra, bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng Tây.
Chậu rửa, cũng như khu phụ, được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi những điều không may mắn. Nên đặt tại các hướng xấu như hướng Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh). Cửa của bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ
Phong thủy cho hay, vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt (các hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị).
Vi dụ như, nếu gia chủ mang mệnh Kim, mà trong ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim, nên hướng giường quay về hướng thuộc Thổ. Thường là hướng Đông Bắc; Tây Nam. Nếu tính cho các thành viên khác trong gia đình, cần tính hành ứng với mỗi thành viên.
Màu sơn, màu sắc rèm cửa nên sử dụng màu Vàng, Nâu. Đây là màu đại diện cho hành Thổ, rất tốt cho người hành Kim. Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để trấn được cái xấu, là các góc Ngũ Quỷ, Hoạ Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh. Giường ngủ cần tránh kê dưới dầm, xà ngang, đầu giường. Nên tránh thẳng với hướng cửa mở vào, thẳng với hướng gương soi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
