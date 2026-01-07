Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Dọn dẹp bàn thờ

Dọn dẹp bàn thờ là một trong những việc làm quan trọng nhất dịp cuối năm, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và sự trang trọng trong không gian thờ cúng. Quá trình dọn dẹp thường bao gồm lau sạch bụi bẩn trên bàn thờ, thay chân nhang, và sắp xếp lại các đồ vật như bát hương, đèn thờ, ảnh thờ.

Việc lau dọn nên được thực hiện vào thời gian yên tĩnh, có thể vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.

Bạn sử dụng khăn sạch, nước thơm để lau bàn thờ. Nếu bát hương đã đầy, bạn có thể rút tỉa chân nhang, lưu ý giữ lại số lượng chân nhang lẻ như 3, 5, hoặc 7 để mang lại ý nghĩa may mắn.

Ngoài ra, dâng hương, thay hoa tươi và chuẩn bị mâm cúng cũng thể hiện sự cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình một năm mới bình an và hạnh phúc.

Quét vôi, sơn sửa nhà cửa

Việc quét vôi, sơn sửa nhà cửa vào dịp cuối năm không chỉ mang ý nghĩa làm mới không gian sống mà còn giúp "gột rửa" những điều cũ kỹ, không may mắn trong năm qua.

Sơn lại tường nhà với màu sắc tươi sáng như vàng nhạt, xanh pastel, hoặc trắng kem không chỉ giúp nhà cửa sáng sủa hơn mà còn thu hút tài lộc, thịnh vượng.

Nếu nhà cửa có những khu vực bị ẩm mốc, bong tróc, bạn nên ưu tiên xử lý ngay. Ngoài sơn sửa, việc kiểm tra và thay thế những đồ nội thất bị hư hỏng, hoặc sửa lại những cánh cửa bị kẹt, bản lề bị rỉ sét cũng cần được thực hiện để không gian sống hoàn hảo hơn.

Đừng quên rằng nhà cửa sạch đẹp cũng phản ánh tinh thần gia chủ, mang đến cảm giác ấm áp và tươi mới cho mọi thành viên trong gia đình khi bước vào năm mới.

Trang trí cửa ra vào

Cửa ra vào được xem như "mặt tiền" của ngôi nhà, là nơi đón nhận luồng sinh khí mới, vì vậy việc trang trí cửa dịp cuối năm có ý nghĩa phong thủy quan trọng. Bạn có thể sử dụng những vật phẩm như câu đối đỏ, dải lụa, hay vòng hoa trang trí để tăng thêm sự ấm áp và tươi vui.

Lau sạch cửa và bôi trơn các bản lề để tránh tiếng kêu khó chịu, tượng trưng cho việc mọi sự hanh thông, trơn tru trong năm mới. Nếu có điều kiện, bạn có thể thay mới thảm chùi chân trước cửa hoặc treo đèn lồng đỏ – biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

Ngoài ra, việc đặt chậu hoa tươi hoặc cây cảnh nhỏ như hoa mai, hoa đào hay cây phát tài trước cửa cũng giúp tăng thêm sinh khí, tạo cảm giác chào đón cho khách đến thăm nhà.

Sắp xếp lại nội thất

Nội thất trong nhà sau một năm sử dụng thường cần được sắp xếp lại để tạo sự gọn gàng và tăng cảm giác mới mẻ. Hãy bắt đầu bằng cách loại bỏ những món đồ không cần thiết, di chuyển đồ đạc để làm sạch các góc khuất mà lâu ngày bạn không chú ý tới.

Bạn có thể sắp xếp lại bàn ghế phòng khách để không gian rộng rãi hơn, hoặc đổi hướng giường ngủ để hợp phong thủy, mang lại giấc ngủ ngon và sức khỏe dồi dào. Việc thêm những chi tiết mới như rèm cửa, gối tựa, hoặc một tấm thảm mới cũng sẽ giúp không gian trở nên ấm áp và thú vị hơn.

Nếu bạn muốn thu hút tài lộc, hãy đặt một bể cá nhỏ, tượng phong thủy hoặc cây kim tiền ở những vị trí quan trọng trong nhà như phòng khách hoặc gần cửa ra vào.

Vứt bỏ đồ dùng đã vỡ, hư hỏng

Theo phong thủy, những đồ dùng bị vỡ hoặc hư hỏng mang năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng đến tài vận và may mắn của gia đình. Vì vậy, cuối năm là thời điểm lý tưởng để loại bỏ những vật dụng không còn sử dụng được như bát đĩa mẻ, đồng hồ hỏng, hay các thiết bị điện không hoạt động.

Đừng tiếc nuối những món đồ đã mất giá trị sử dụng. Việc dọn dẹp và vứt bỏ những món đồ cũ không chỉ làm sạch không gian sống mà còn giúp tinh thần bạn nhẹ nhàng, thoải mái hơn khi đón chào năm mới. Hãy nhớ rằng, một ngôi nhà gọn gàng sẽ thu hút những điều tốt đẹp và năng lượng tích cực.

Trồng thêm cây xanh

Cây xanh không chỉ là biểu tượng của sức sống mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Đầu tư vào một vài chậu cây mới như cây phát tài, cây ngọc ngân, hoặc cây lưỡi hổ không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc, sức khỏe và thịnh vượng.

Nếu bạn có sân vườn, hãy dành thời gian tỉa cây, chăm sóc lại các chậu hoa cũ, và trồng thêm những loại cây may mắn như hoa mai, hoa đào để tăng thêm không khí Tết. Với những gia đình sống ở chung cư hoặc nhà nhỏ, các chậu cây nhỏ gọn, dễ chăm sóc cũng là lựa chọn lý tưởng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.