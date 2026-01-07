Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những hướng tốt

Hướng Đông Bắc: Phong thủy cho biết, nhà hướng Đông Bắc thì Sao Tứ Lục (Mộc) đáo tới, chủ về học hành, trí tuệ và cơ hội thăng tiến. Để tăng cường năng lượng, gia chủ nên đặt cây xanh như trúc phát lộc và bổ sung đá màu xanh như Ngọc Lục Bảo hoặc Amazonite.

Hướng Bắc: Sao Lục Bạch (Kim) đáo tới, mang lại cơ hội thăng tiến, sự nghiệp thuận lợi. Khu vực này có thể bố trí Bát Tụ Bảo, tượng voi hoặc thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ để kích hoạt vận khí tốt.

Hướng Đông: Cũng theo phong thủy, hướng này sẽ có Sao Bát Bạch (Thổ) đáo tới, đem lại thịnh vượng, tài lộc. Gia chủ có thể đặt đồ vật màu vàng hoặc Bát Tài thạch anh vàng để tăng cường năng lượng.

Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ.

Hướng Đông Nam: Sao Cửu Tử (Hỏa) đáo tới, mang lại may mắn, tình cảm, thuận lợi và danh tiếng. Nên bố trí đồ vật màu đỏ, san hô đỏ, thạch anh mắt hổ đỏ hoặc mã não đỏ.

Các hướng xấu

Sao Nhị Hắc (hướng Tây Bắc): Theo phong thủy, nhà hướng này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tài, tốn của. Hóa giải bằng hũ muối, cầu thạch anh hành Kim, tiền hoa mai hoặc bổ sung cây xanh.

Sao Tam Bích (hướng Tây): Phong thủy cho biết, nhà hướng này có thể hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hóa giải bằng cầu thạch anh hành Hỏa, chuông gió hóa sát hoặc đồ vật trang trí màu đỏ.

Sao Ngũ Hoàng (hướng Nam): Nhà hướng này có thể gây thất thoát tài lộc. Vì thế, gia chủ nên sử dụng hũ muối, cầu thạch anh hành Kim, Hồ phù, Thiên mã trấn Nam Phương, năm đồng xu ngũ đế, hoặc đặt cây như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền.

Theo phong thủy, nhà hướng Sao Tam Bích có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tài, tốn của.

Sao Thất Xích (hướng Tây Nam): Cũng theo phong thủy, nhà hướng này có thể dẫn tới tranh chấp, không gặp may trong cuộc sống. Gia chủ hóa giải bằng hũ muối, cầu thạch anh hành Thủy, kết hợp đặt cây xanh như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền.

Cách hóa giải hướng xấu

Khi gặp hướng xấu trong nhà, nguyên tắc cơ bản là bổ sung yếu tố phong thủy, cân bằng âm dương và ngũ hành, nhằm chuyển hóa năng lượng tiêu cực và khai thác tối đa vận khí cát lợi.

Sử dụng gương và vật phẩm phong thủy: Gương đặt đúng vị trí có thể phản chiếu và "bù khuyết" năng lượng hướng xấu. Các vật phẩm như hũ muối, cầu thạch anh, tiền hoa mai, hoặc tượng linh vật cũng giúp hóa giải hung khí và thu hút cát khí.

Trồng cây cảnh: Cây xanh vừa tạo sinh khí vừa giúp điều hòa năng lượng, làm dịu ảnh hưởng tiêu cực từ hướng hung. Ví dụ như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền có thể đặt ở các khu vực xấu để hóa giải sát khí.

Bố trí nội thất và phân chia không gian: Sắp xếp bàn ghế, tủ kệ, hoặc tạo vách ngăn để điều hướng dòng khí, giảm ảnh hưởng trực xung từ các hướng xấu.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.