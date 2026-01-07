Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Thứ tư, 10:19 07/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Năm 2026 - Bính Ngọ, việc xác định hướng tốt và hướng xấu càng quan trọng để đón vượng khí, hóa giải hung sát.

Những hướng tốt

Hướng Đông Bắc: Phong thủy cho biết, nhà hướng Đông Bắc thì Sao Tứ Lục (Mộc) đáo tới, chủ về học hành, trí tuệ và cơ hội thăng tiến. Để tăng cường năng lượng, gia chủ nên đặt cây xanh như trúc phát lộc và bổ sung đá màu xanh như Ngọc Lục Bảo hoặc Amazonite.

Hướng Bắc: Sao Lục Bạch (Kim) đáo tới, mang lại cơ hội thăng tiến, sự nghiệp thuận lợi. Khu vực này có thể bố trí Bát Tụ Bảo, tượng voi hoặc thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ để kích hoạt vận khí tốt.

Hướng Đông: Cũng theo phong thủy, hướng này sẽ có Sao Bát Bạch (Thổ) đáo tới, đem lại thịnh vượng, tài lộc. Gia chủ có thể đặt đồ vật màu vàng hoặc Bát Tài thạch anh vàng để tăng cường năng lượng.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy 2026 - Ảnh 1.

Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ.

Hướng Đông Nam: Sao Cửu Tử (Hỏa) đáo tới, mang lại may mắn, tình cảm, thuận lợi và danh tiếng. Nên bố trí đồ vật màu đỏ, san hô đỏ, thạch anh mắt hổ đỏ hoặc mã não đỏ.

Các hướng xấu

Sao Nhị Hắc (hướng Tây Bắc): Theo phong thủy, nhà hướng này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tài, tốn của. Hóa giải bằng hũ muối, cầu thạch anh hành Kim, tiền hoa mai hoặc bổ sung cây xanh.

Sao Tam Bích (hướng Tây): Phong thủy cho biết, nhà hướng này có thể hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hóa giải bằng cầu thạch anh hành Hỏa, chuông gió hóa sát hoặc đồ vật trang trí màu đỏ.

Sao Ngũ Hoàng (hướng Nam): Nhà hướng này có thể gây thất thoát tài lộc. Vì thế, gia chủ nên sử dụng hũ muối, cầu thạch anh hành Kim, Hồ phù, Thiên mã trấn Nam Phương, năm đồng xu ngũ đế, hoặc đặt cây như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy 2026 - Ảnh 2.

Theo phong thủy, nhà hướng Sao Tam Bích có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tài, tốn của.

Sao Thất Xích (hướng Tây Nam): Cũng theo phong thủy, nhà hướng này có thể dẫn tới tranh chấp, không gặp may trong cuộc sống. Gia chủ hóa giải bằng hũ muối, cầu thạch anh hành Thủy, kết hợp đặt cây xanh như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền.

Cách hóa giải hướng xấu

Khi gặp hướng xấu trong nhà, nguyên tắc cơ bản là bổ sung yếu tố phong thủy, cân bằng âm dương và ngũ hành, nhằm chuyển hóa năng lượng tiêu cực và khai thác tối đa vận khí cát lợi.

Sử dụng gương và vật phẩm phong thủy: Gương đặt đúng vị trí có thể phản chiếu và "bù khuyết" năng lượng hướng xấu. Các vật phẩm như hũ muối, cầu thạch anh, tiền hoa mai, hoặc tượng linh vật cũng giúp hóa giải hung khí và thu hút cát khí.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy 2026 - Ảnh 3.

Khi gặp hướng xấu trong nhà, nguyên tắc cơ bản là bổ sung yếu tố phong thủy, cân bằng âm dương và ngũ hành, nhằm chuyển hóa năng lượng tiêu cực và khai thác tối đa vận khí cát lợi.

Trồng cây cảnh: Cây xanh vừa tạo sinh khí vừa giúp điều hòa năng lượng, làm dịu ảnh hưởng tiêu cực từ hướng hung. Ví dụ như thiết mộc lan, trầu bà, kim tiền có thể đặt ở các khu vực xấu để hóa giải sát khí.

Bố trí nội thất và phân chia không gian: Sắp xếp bàn ghế, tủ kệ, hoặc tạo vách ngăn để điều hướng dòng khí, giảm ảnh hưởng trực xung từ các hướng xấu.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy 2026 - Ảnh 4.Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

GĐXH - Để duy trì vận khí tốt và cân bằng năng lượng trong không gian sống, gia chủ có thể áp dụng một số mẹo phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, giúp sinh khí luôn dồi dào và xua đi năng lượng xấu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

Những vật phẩm phong thuỷ giúp kích hoạt tài lộc nhà cho thuê

Những vật phẩm phong thuỷ giúp kích hoạt tài lộc nhà cho thuê

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức

Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻ

Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻ

Cùng chuyên mục

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

- 3 giờ trước

GĐXH - Cuối năm không chỉ là thời gian để tổng kết, nhìn lại những gì đã qua, mà còn là dịp chuẩn bị tinh thần, làm mới bản thân và gia đình để chào đón một năm mới. Vậy cuối năm nên làm gì? Hãy tìm hiểu thông tin ở bài viết sau.

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

- 16 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

- 20 giờ trước

GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải

- 1 ngày trước

Trước khi trang trí mong chờ bao nhiêu thì khi dùng lại càng thấy hối hận bấy nhiêu - đó là trường hợp mà chắc hẳn nhiều người đều cảm thấy như vậy mỗi khi sắm đồ mới decor nhà. Thứ thì tích thêm bụi, thứ chả mấy khi dùng, nhiều cái thấy đẹp nhưng lại không hề hữu ích như tưởng tượng. Bạn xem có đúng không?

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

- 1 ngày trước

Dưới đây là 6 món đồ gia dụng cần thiết nhất cho gia đình tôi, tất cả đều siêu thiết thực.

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 2 ngày trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm phong thủy phương Đông, tài lộc không chỉ đến từ nỗ lực làm ăn hay may mắn nhất thời, mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ không gian sống hằng ngày.

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Để duy trì vận khí tốt và cân bằng năng lượng trong không gian sống, gia chủ có thể áp dụng một số mẹo phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, giúp sinh khí luôn dồi dào và xua đi năng lượng xấu.

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

- 2 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 ( từ 5/1/2025 - 11/1/2026), chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người tham khảo dưới đây về hướng xuất hành, khung giờ đẹp động thổ, khai trương.

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

- 2 ngày trước

GĐXH - Trồng gừng phong thủy đón Tết không phải là mê tín, mà để đánh dấu một sự khởi đầu có ý thức. Một cốc gừng phong thủy nhỏ có thể không làm nên một năm đại cát, nhưng đủ nhắc ta sống ấm hơn, vững hơn và tỉnh hơn đầu năm mới.

Xem nhiều

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

GĐXH - Cuối năm không chỉ là thời gian để tổng kết, nhìn lại những gì đã qua, mà còn là dịp chuẩn bị tinh thần, làm mới bản thân và gia đình để chào đón một năm mới. Vậy cuối năm nên làm gì? Hãy tìm hiểu thông tin ở bài viết sau.

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

Cầu thủ vừa 'gây sốt' cõi mạng khi 'ting ting' 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top