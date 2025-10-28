Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Thứ ba, 14:03 28/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GiadinhNet - Thời trang ký gửi và thanh lý đồ cũ đang “lên ngôi” trong giới trẻ thời gian gần đây. Không chỉ giúp người mua săn được món đồ giá tốt, người bán có thêm thu nhập, mà còn lan tỏa lối sống xanh – tái sử dụng và giảm lãng phí trong thời trang.

Làm mới "vòng đời" của quần áo

Thanh lý và ký gửi là hai hình thức khác nhau đều nhằm bán lại những quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện không sử dụng đến. Với hình thức thanh lý, cửa hàng sẽ thu mua trực tiếp theo kg, thường yêu cầu đồ có độ mới từ 90% trở lên. Giá thu mua dao động khoảng 80.000 – 100.000 đồng/kg đối với đồ thường và 150.000 – 200.000 đồng/kg với đồ hãng. Túi xách được thu mua khoảng 15.000 – 40.000 đồng/kg, giày dép từ 20.000 – 50.000 đồng/kg. Dù giá không cao, nhưng người thanh lý nhận được tiền ngay.

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 1.

Đồ thanh lý sẽ được cửa hàng thu mua theo kg. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Còn khi ký gửi, khách hàng mang ký gửi sẽ được cửa hàng định giá từng sản phẩm; giá chỉ khoảng ⅓ so với giá gốc. Đồ có thương hiệu càng nổi tiếng, mẫu mã càng mới thì sẽ được định giá càng cao. Phí ký gửi trung bình là 20 - 30% và thời hạn ký gửi khoảng 30 - 60 ngày tuỳ cửa hàng.

Người trẻ hứng thú với thời trang tuần hoàn

Tại Cầu Giấy; ghi nhận có khoảng 4-5 tiệm thanh lý, ký gửi quần áo. Các cửa hàng này đều có lượng khách rất ổn định. Quần áo có đa dạng mẫu mã, màu sắc và chất liệu; đa số đều rất mới và bắt kịp xu hướng .

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 2.

Đồ thanh lý, ký gửi tại các cửa hàng rất đa dạng mẫu mã. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ hứng thú với mô hình kinh doanh này. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Phạm Khánh Huyền - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình đi mua đồ thanh lý, ký gửi. Mình thấy mô hình này rất hay vì nó giúp mình tiết kiệm được khá nhiều tiền so với việc mua đồ mới tại các cửa hàng thời trang bình thường".

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 4.

Khánh Huyền thấy việc mua đồ thanh lý, ký gửi rất tiết kiệm. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Chị Khả Minh Dung - chủ một tiệm thanh lý ký gửi đồ tại phố Trần Quý Kiên (Cầu Giấy) cho biết: "Mình mới kinh doanh mô hình này được hơn 1 tháng nhưng trộm vía lượng khách tới khá đông. Có những ngày lên tới 70-80kg đồ thanh lý; phải thuê tới 2 nhân viên để phục vụ".

Video

Tại một cửa hàng khác trên con phố Cầu Giấy; nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ mang đồ đến ký gửi và tìm mua trang phục mới khi thời tiết trở lạnh Quần áo được cập nhật liên tục theo mùa: áo len, áo khoác, cardigan… đều có giá "mềm", chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng mới.

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 5.

Các bạn trẻ tới ký gửi, mua sắm khi thời tiết trở lạnh. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Đinh Thị Lệ Quyên - du học sinh chia sẻ: "Mình là du học sinh, mới về Việt Nam được vài ngày và rất bất ngờ khi ở đây lại có xu hướng thanh lý, ký gửi đồ như thế này. Đồ đều rất mới và trẻ trung; mình đã mua được vài sản phẩm và giá chỉ bằng 1 sản phẩm khi mua mới ở bên ngoài".

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay - Ảnh 6.

Lệ Quyên đã tiết kiệm được một khoản khi mua đồ thanh lý, ký gửi. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Xu hướng thanh lý – ký gửi không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần hạn chế rác thải thời trang, khuyến khích lối sống tiêu dùng bền vững. Điều này cho thấy giới trẻ ngày càng có xu hướng tiêu dùng thông minh, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường – thay vì chạy theo thời trang nhanh như trước kia.


Ngọc Linh - Đỗ Vân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xu hướng Bow-to-tie: Cà vạt tái xuất đầy phong cách trong thời trang nữ

Xu hướng Bow-to-tie: Cà vạt tái xuất đầy phong cách trong thời trang nữ

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá cả thị trường - 37 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga đẹp long lanh của Honda đã chính thức cập bến đại lý Việt khiến khách hàng ‘đứng ngồi không yên’ xe sở hữu thiết kế độc đáo hơn cả Vision và SH Mode.

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng duy nhất có mức lãi lên tới 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B điện đầu tiên mang tên e Vitara của Suzuki bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến dân tình xôn xao nhưng đáng tiếc xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc trang bị khá ấn tượng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top