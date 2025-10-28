Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Làm mới "vòng đời" của quần áo

Thanh lý và ký gửi là hai hình thức khác nhau đều nhằm bán lại những quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện không sử dụng đến. Với hình thức thanh lý, cửa hàng sẽ thu mua trực tiếp theo kg, thường yêu cầu đồ có độ mới từ 90% trở lên. Giá thu mua dao động khoảng 80.000 – 100.000 đồng/kg đối với đồ thường và 150.000 – 200.000 đồng/kg với đồ hãng. Túi xách được thu mua khoảng 15.000 – 40.000 đồng/kg, giày dép từ 20.000 – 50.000 đồng/kg. Dù giá không cao, nhưng người thanh lý nhận được tiền ngay.

Đồ thanh lý sẽ được cửa hàng thu mua theo kg. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Còn khi ký gửi, khách hàng mang ký gửi sẽ được cửa hàng định giá từng sản phẩm; giá chỉ khoảng ⅓ so với giá gốc. Đồ có thương hiệu càng nổi tiếng, mẫu mã càng mới thì sẽ được định giá càng cao. Phí ký gửi trung bình là 20 - 30% và thời hạn ký gửi khoảng 30 - 60 ngày tuỳ cửa hàng.

Người trẻ hứng thú với thời trang tuần hoàn

Tại Cầu Giấy; ghi nhận có khoảng 4-5 tiệm thanh lý, ký gửi quần áo. Các cửa hàng này đều có lượng khách rất ổn định. Quần áo có đa dạng mẫu mã, màu sắc và chất liệu; đa số đều rất mới và bắt kịp xu hướng .

Đồ thanh lý, ký gửi tại các cửa hàng rất đa dạng mẫu mã. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Nhiều bạn trẻ hứng thú với mô hình kinh doanh này. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Phạm Khánh Huyền - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình đi mua đồ thanh lý, ký gửi. Mình thấy mô hình này rất hay vì nó giúp mình tiết kiệm được khá nhiều tiền so với việc mua đồ mới tại các cửa hàng thời trang bình thường".

Khánh Huyền thấy việc mua đồ thanh lý, ký gửi rất tiết kiệm. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Chị Khả Minh Dung - chủ một tiệm thanh lý ký gửi đồ tại phố Trần Quý Kiên (Cầu Giấy) cho biết: "Mình mới kinh doanh mô hình này được hơn 1 tháng nhưng trộm vía lượng khách tới khá đông. Có những ngày lên tới 70-80kg đồ thanh lý; phải thuê tới 2 nhân viên để phục vụ".

Tại một cửa hàng khác trên con phố Cầu Giấy; nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ mang đồ đến ký gửi và tìm mua trang phục mới khi thời tiết trở lạnh Quần áo được cập nhật liên tục theo mùa: áo len, áo khoác, cardigan… đều có giá "mềm", chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng mới.

Các bạn trẻ tới ký gửi, mua sắm khi thời tiết trở lạnh. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Bạn Đinh Thị Lệ Quyên - du học sinh chia sẻ: "Mình là du học sinh, mới về Việt Nam được vài ngày và rất bất ngờ khi ở đây lại có xu hướng thanh lý, ký gửi đồ như thế này. Đồ đều rất mới và trẻ trung; mình đã mua được vài sản phẩm và giá chỉ bằng 1 sản phẩm khi mua mới ở bên ngoài".

Lệ Quyên đã tiết kiệm được một khoản khi mua đồ thanh lý, ký gửi. Ảnh: Đỗ Vân - Ngọc Linh

Xu hướng thanh lý – ký gửi không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần hạn chế rác thải thời trang, khuyến khích lối sống tiêu dùng bền vững. Điều này cho thấy giới trẻ ngày càng có xu hướng tiêu dùng thông minh, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường – thay vì chạy theo thời trang nhanh như trước kia.



