Kỳ tích cứu sống người đàn ông bị sơ gan chỉ còn 1% cơ hội sống vì 1 thói quen nhiều nam giới Việt mắc phải

Vào đêm ngày 07/10, bệnh nhân Hồ Cảnh T. (56 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) được đưa vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nôn ra máu số lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống thở máy chủ động, bù khối lượng tuần hoàn và sử dụng thuốc vận mạch.

Ảnh: BVCC

Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, ê-kíp bác sĩ bước vào cuộc chiến thực sự với tử thần. Bệnh nhân được duy trì thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền khối hồng cầu và các chế phẩm máu với khối lượng lớn, gần như thay toàn bộ máu. Sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao và điều chỉnh liều theo huyết áp động mạch xâm lấn.

Trong khi hồi sức tích cực, vấn đề cấp thiết là phải kiểm soát được nguồn xuất huyết. Các bác sĩ khoa Thăm dò Chức năng đã tiến hành nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản vỡ, một kỹ thuật then chốt giúp cầm máu kịp thời.

Dù được điều trị tích cực, sau bốn ngày tình trạng vẫn hết sức nặng nề: sốc nhiễm khuẩn nặng, chỉ số marker nhiễm trùng tăng cao, phải tăng dần liều thuốc vận mạch, xuất hiện hôn mê gan độ III và vô niệu hoàn toàn.

Trước diễn biến nghiêm trọng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định triển khai kỹ thuật cao: thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục – một phương pháp chuyên sâu thường chỉ áp dụng cho các ca bệnh cực kỳ nặng.

Sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục kỳ diệu, xuất huyết được khống chế, nhiễm trùng kiểm soát, chức năng gan thận cải thiện, ý thức dần tỉnh, có thể tự thở và ăn uống trở lại.

Bác sĩ Hoàng Đăng Điện, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc chia sẻ: “Với ca bệnh tiên lượng sống chỉ còn 1%, chúng tôi vẫn kiên định cứu chữa đến cùng. Kết quả thành công là nỗ lực của tập thể, minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của người thầy thuốc.”

Đồng thời, bác sĩ cũng khuyến cáo, người mắc xơ gan do rượu có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng như vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, suy đa tạng. Do đó, cần thăm khám định kỳ, tuân thủ điều trị và tuyệt đối hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe.