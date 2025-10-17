Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Ngày 17/10, thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, vừa qua, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc hội chứng Conn hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân T.V.S (nam, 65 tuổi, trú tại Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, yếu tay chân tăng dần. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có hạ kali máu nặng (Kali máu 2,1 mmol/l).

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường type 2 trong 3 năm, tăng huyết áp đã 12 năm, nhiều lần nhập viện vì hạ kali máu kéo dài. Các thăm dò hình ảnh (siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng) phát hiện hai tuyến thượng thận đều có khối u, trong đó tuyến thượng thận trái có vôi hóa trong nhu mô.

Với các bằng chứng lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng Conn (cường aldosteron tiên phát) trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.

Bệnh nhân đã được điều trị nội khoa tích cực: kiểm soát huyết áp bằng Exforge, bổ sung kali và magie, dùng lợi tiểu giữ kali (Spironolacton). Sau điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp ổn định 140/90 mmHg, không còn triệu chứng yếu liệt, kali máu cải thiện lên 3,0 mmol/l.

Hiện tại, bệnh viện đang hội chẩn liên chuyên khoa để xem xét phương án phẫu thuật cắt u thượng thận nhằm điều trị triệt để cho bệnh nhân.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi có các biểu hiện mệt mỏi, yếu cơ kéo dài, tăng huyết áp khó kiểm soát, hạ kali máu tái diễn cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.



