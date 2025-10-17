Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn
GĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?
Những thực phẩm nên ăn cùng Omega-3 để tăng hấp thu hiệu quả nhất
Bạn biết rằng Omega-3 rất tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực, nhưng liệu bạn đã biết cách dùng để cơ thể hấp thu nó hiệu quả nhất chưa? Vì Omega-3 là chất béo tan trong dầu, nếu bạn uống nhưng ăn uống không đúng cách, nhiều khả năng "liều thuốc vàng" ấy sẽ chỉ phát huy được phần nhỏ tác dụng.
Đó là lý do các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: nếu muốn tận dụng tối đa lợi ích của Omega-3, bạn nên kết hợp cùng thực phẩm chứa chất béo tốt. Trong bài viết này, bạn sẽ được "bật mí" những thực phẩm "vàng" nên ăn khi dùng Omega-3, giúp tăng khả năng hấp thu, hỗ trợ sức khỏe toàn diện, từ trái tim đến não bộ, da dẻ tươi sáng.
(Theo Báo Sức khoẻ & Đời sống)
