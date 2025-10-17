Mới nhất
Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn

Thứ sáu, 11:49 17/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?

Những thực phẩm nên ăn cùng Omega-3 để tăng hấp thu hiệu quả nhất

Bạn biết rằng Omega-3 rất tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực, nhưng liệu bạn đã biết cách dùng để cơ thể hấp thu nó hiệu quả nhất chưa? Vì Omega-3 là chất béo tan trong dầu, nếu bạn uống nhưng ăn uống không đúng cách, nhiều khả năng "liều thuốc vàng" ấy sẽ chỉ phát huy được phần nhỏ tác dụng.

Đó là lý do các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: nếu muốn tận dụng tối đa lợi ích của Omega-3, bạn nên kết hợp cùng thực phẩm chứa chất béo tốt. Trong bài viết này, bạn sẽ được "bật mí" những thực phẩm "vàng" nên ăn khi dùng Omega-3, giúp tăng khả năng hấp thu, hỗ trợ sức khỏe toàn diện, từ trái tim đến não bộ, da dẻ tươi sáng.

(Theo Báo Sức khoẻ & Đời sống)

Những "món ăn quyền lực" giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm "rút năng lượng sống" khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.

GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.


Sống khỏe - 53 phút trước

GĐXH - Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.

Sống khỏe - 2 giờ trước

Mùa mưa lũ đi qua thường để lại những hệ lụy nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có các bệnh đường tiêu hóa.

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bánh mỳ là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mỳ thường xuyên có thể gây ra một số vấn đề cho sức khỏe.

Y tế - 20 giờ trước

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim khi chơi thể thao có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm khiến quá trình xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm mà không được điều trị.

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu trên nền đa chấn thương gồm chấn thương bụng kín (gan, thận), theo dõi chấn thương ngực kín và chấn thương cột sống thắt lưng.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy xong không biết ăn gì? Bài viết gợi ý cách ăn nhẹ giúp phục hồi cơ bắp, nạp năng lượng và duy trì sức bền hiệu quả.

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Mỡ máu cao là “kẻ thù thầm lặng” của người cao tuổi. Bệnh không chỉ gây tổn hại tim mạch, mà còn rút ngắn tuổi thọ nếu không được kiểm soát bằng chế độ ăn uống hợp lý.

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Bệnh thường gặp
Bệnh thường gặp
Sống khỏe
Bệnh thường gặp

