Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sau
GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.
Kích thích tóc mọc nhanh bằng mật ong
Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và giữ ẩm, giúp da đầu sạch và khỏe mạnh. Bạn có thể pha 2 muỗng canh mật ong với 1 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu oliu, thoa đều lên tóc và da đầu, ủ trong 30 phút, sau đó gội sạch. Mật ong giúp cung cấp độ ẩm và bảo vệ nang tóc, từ đó hỗ trợ tóc phát triển tốt hơn.
Làm tóc dài nhanh hơn trong 1 đêm bằng chuối
Chuối chứa nhiều vitamin A, E, và kali, giúp nuôi dưỡng tóc và cải thiện độ bóng mượt. Nghiền nhuyễn 1 quả chuối chín, trộn với 1 muỗng canh dầu oliu, thoa lên tóc và ủ trong 30 - 45 phút. Phương pháp này giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, và tạo điều kiện cho nang tóc phát triển.
Sử dụng tinh dầu bưởi
Tinh dầu bưởi chứa limonene, một hợp chất kích thích tuần hoàn máu ở da đầu, hỗ trợ nang tóc phát triển. Pha loãng 5 - 7 giọt tinh dầu bưởi với 2 muỗng canh dầu nền (như dầu dừa), massage nhẹ nhàng lên da đầu trong 5 - 10 phút, sau đó ủ trong 20 - 30 phút. Đây là một trong những cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm được nhiều người yêu thích nhờ hiệu quả cải thiện sức khỏe da đầu.
Sử dụng chanh
Chanh giàu vitamin C và có khả năng làm sạch da đầu, giảm gàu, từ đó hỗ trợ tóc mọc khỏe mạnh. Pha nước cốt 1 quả chanh với 100 ml nước, thoa lên chân tóc, massage nhẹ, để trong 10 - 15 phút, sau đó xả sạch. Lưu ý không lạm dụng chanh vì tính axit có thể gây khô tóc nếu sử dụng quá thường xuyên.
Ủ tóc bằng bia kích thích tóc dài
Bia chứa vitamin B và protein, giúp tóc bóng mượt và chắc khỏe. Sau khi gội đầu, đổ bia không cồn lên tóc, massage nhẹ nhàng, ủ trong 15 phút, sau đó xả sạch bằng nước mát. Phương pháp này không chỉ làm sạch da đầu mà còn cải thiện độ đàn hồi của tóc.
Ủ tóc với vitamin B1
Vitamin B1 (thiamine) được cho là hỗ trợ nang tóc phát triển đều. Nghiền 5 - 10 viên vitamin B1, hòa với 2 muỗng canh dầu nền (dầu dừa hoặc oliu), thoa lên tóc, ủ trong 30 - 60 phút, sau đó gội sạch. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe tóc.
Ủ tóc với vitamin E
Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn. Cắt 2 - 3 viên nang vitamin E, trộn với dầu nền, massage lên da đầu, ủ trong 30 phút, sau đó xả sạch. Phương pháp này giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn.
Dưỡng tóc cùng bột cà phê
Cà phê chứa caffeine, giúp kích thích tuần hoàn máu ở da đầu. Pha 2 muỗng canh bột cà phê với 100 ml nước ấm, thoa lên da đầu, massage nhẹ, ủ trong 15 - 20 phút, sau đó gội sạch. Phương pháp này không chỉ hỗ trợ mọc tóc mà còn làm tóc sáng bóng tự nhiên.
Làm tóc dài nhanh bằng muối
Muối biển có tác dụng tẩy tế bào chết và cải thiện lưu thông máu. Pha 1 muỗng canh muối biển với 2 muỗng canh dầu nền, massage nhẹ lên da đầu trong 5 - 10 phút, sau đó xả sạch. Lưu ý không dùng quá nhiều muối để tránh làm khô da đầu.
Kích thích tóc mọc nhanh bằng dầu oliu
Dầu oliu chứa nhiều axit béo và vitamin E, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Làm ấm 2 - 3 muỗng canh dầu oliu, massage lên da đầu, ủ trong 30 - 60 phút hoặc qua đêm, sau đó gội sạch. Đây là một trong những cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm được ưa chuộng nhờ hiệu quả dưỡng ẩm và làm chắc tóc.
