Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sau

Thứ năm, 10:37 21/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.

Kích thích tóc mọc nhanh bằng mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và giữ ẩm, giúp da đầu sạch và khỏe mạnh. Bạn có thể pha 2 muỗng canh mật ong với 1 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu oliu, thoa đều lên tóc và da đầu, ủ trong 30 phút, sau đó gội sạch. Mật ong giúp cung cấp độ ẩm và bảo vệ nang tóc, từ đó hỗ trợ tóc phát triển tốt hơn.

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiềnMách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.

Làm tóc dài nhanh hơn trong 1 đêm bằng chuối

Chuối chứa nhiều vitamin A, E, và kali, giúp nuôi dưỡng tóc và cải thiện độ bóng mượt. Nghiền nhuyễn 1 quả chuối chín, trộn với 1 muỗng canh dầu oliu, thoa lên tóc và ủ trong 30 - 45 phút. Phương pháp này giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, và tạo điều kiện cho nang tóc phát triển.

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn co bộ tóc dài, hãy dùng các cách sau - Ảnh 2.

Chuối chứa nhiều vitamin A, E, và kali, giúp nuôi dưỡng tóc và cải thiện độ bóng mượt.

Sử dụng tinh dầu bưởi

Tinh dầu bưởi chứa limonene, một hợp chất kích thích tuần hoàn máu ở da đầu, hỗ trợ nang tóc phát triển. Pha loãng 5 - 7 giọt tinh dầu bưởi với 2 muỗng canh dầu nền (như dầu dừa), massage nhẹ nhàng lên da đầu trong 5 - 10 phút, sau đó ủ trong 20 - 30 phút. Đây là một trong những cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm được nhiều người yêu thích nhờ hiệu quả cải thiện sức khỏe da đầu.

Sử dụng chanh

Chanh giàu vitamin C và có khả năng làm sạch da đầu, giảm gàu, từ đó hỗ trợ tóc mọc khỏe mạnh. Pha nước cốt 1 quả chanh với 100 ml nước, thoa lên chân tóc, massage nhẹ, để trong 10 - 15 phút, sau đó xả sạch. Lưu ý không lạm dụng chanh vì tính axit có thể gây khô tóc nếu sử dụng quá thường xuyên.

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn co bộ tóc dài, hãy dùng các cách sau - Ảnh 3.

Chanh giàu vitamin C và có khả năng làm sạch da đầu, giảm gàu, từ đó hỗ trợ tóc mọc khỏe mạnh

Ủ tóc bằng bia kích thích tóc dài

Bia chứa vitamin B và protein, giúp tóc bóng mượt và chắc khỏe. Sau khi gội đầu, đổ bia không cồn lên tóc, massage nhẹ nhàng, ủ trong 15 phút, sau đó xả sạch bằng nước mát. Phương pháp này không chỉ làm sạch da đầu mà còn cải thiện độ đàn hồi của tóc.

Ủ tóc với vitamin B1

Vitamin B1 (thiamine) được cho là hỗ trợ nang tóc phát triển đều. Nghiền 5 - 10 viên vitamin B1, hòa với 2 muỗng canh dầu nền (dầu dừa hoặc oliu), thoa lên tóc, ủ trong 30 - 60 phút, sau đó gội sạch. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe tóc.

Ủ tóc với vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn. Cắt 2 - 3 viên nang vitamin E, trộn với dầu nền, massage lên da đầu, ủ trong 30 phút, sau đó xả sạch. Phương pháp này giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn.

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn co bộ tóc dài, hãy dùng các cách sau - Ảnh 4.

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn.

Dưỡng tóc cùng bột cà phê

Cà phê chứa caffeine, giúp kích thích tuần hoàn máu ở da đầu. Pha 2 muỗng canh bột cà phê với 100 ml nước ấm, thoa lên da đầu, massage nhẹ, ủ trong 15 - 20 phút, sau đó gội sạch. Phương pháp này không chỉ hỗ trợ mọc tóc mà còn làm tóc sáng bóng tự nhiên.

Làm tóc dài nhanh bằng muối

Muối biển có tác dụng tẩy tế bào chết và cải thiện lưu thông máu. Pha 1 muỗng canh muối biển với 2 muỗng canh dầu nền, massage nhẹ lên da đầu trong 5 - 10 phút, sau đó xả sạch. Lưu ý không dùng quá nhiều muối để tránh làm khô da đầu.

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn co bộ tóc dài, hãy dùng các cách sau - Ảnh 5.

Muối biển có tác dụng tẩy tế bào chết và cải thiện lưu thông máu.

Kích thích tóc mọc nhanh bằng dầu oliu

Dầu oliu chứa nhiều axit béo và vitamin E, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Làm ấm 2 - 3 muỗng canh dầu oliu, massage lên da đầu, ủ trong 30 - 60 phút hoặc qua đêm, sau đó gội sạch. Đây là một trong những cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm được ưa chuộng nhờ hiệu quả dưỡng ẩm và làm chắc tóc.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cùng chuyên mục

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

Đẹp - 5 giờ trước

Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Đẹp - 20 giờ trước

GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bikini "bỏng mắt" bên bãi biển.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Thời trang - 3 ngày trước

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang - 3 ngày trước

Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

Gu thời trang biến hóa của siêu mẫu Minh Tú

Gu thời trang biến hóa của siêu mẫu Minh Tú

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Từ hình ảnh mạnh mẽ đến vẻ sang trọng trên thảm đỏ và phong cách đời thường cuốn hút, Minh Tú chứng minh sức hút của biểu tượng thời trang đa phong cách.

Hương Giang: Mạnh mẽ trong ‘Sao nhập ngũ’, quyến rũ đời thường

Hương Giang: Mạnh mẽ trong ‘Sao nhập ngũ’, quyến rũ đời thường

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Trong Sao nhập ngũ, Hương Giang ghi dấu với hình ảnh kỷ luật. Ngoài đời, nàng hậu tiếp tục khẳng định sức hút với phong cách thời trang cuốn hút.

Xem nhiều

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang
Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top