Lái xe khi nghe điện thoại, tài xê ô tô khách ở Tiền Giang bị phạt 'nửa tháng lương'

Ngày 25/6, thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, khoảng 20h55 ngày 24/6, tại khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã phát hiện, xử lý xe ô tô khách biển số 64H-039.XX do Bùi Hữu N (SN 1987, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển do đã có hành vi vi phạm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Sau khi bị tổ công tác lập biên bản về hành vi sử dụng điện thoại, tài xế Bùi Hữu N chia sẻ, bản thân đã nắm được quy định nhưng nghĩ nghe thời gian ngắn không bị CSGT phát hiện nên chủ quan. Qua vụ việc bản thân đã bị phạt bằng một nửa tháng lương, cảm thấy rất tiếc tiền nhưng đó cũng là để đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác. Sau lần này sẽ trang bị tai nghe có kết nối Bluetooth để đảm bảo thực hiện đúng quy đinh.

Tài xế xe khách nghe điện thoại khi đang lái xe bị xử phạt.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế Bùi Hữu Ng. sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng và trừ 04 điểm GPLX.

Thông tin về thêm về kết quả xử lý, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đơn vị đã và đang tập trung xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT.

Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2025, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phát hiện và xử lý 1.703 trường hợp vi phạm tốc độ; 39 vi phạm nồng độ cồn; 28 trường hợp cầm tay sử dụng điện thoại; 141 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước; 55 trường hợp dừng đỗ trên cao tốc,…

Để tham gia giao thông an toàn, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo người tham gia giao thông không dừng, đỗ xe sai quy định; giữ khoảng cách an toàn; không lùi, quay đầu xe; không sử dụng điện thoại khi lái xe. Quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo, Khi xe gặp sự cố phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển báo tam giác phản quang về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc và gọi ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

