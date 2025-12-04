Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

NSƯT Ốc Thanh Vân đã có nhiều năm gắn bó với bộ môn này. Những động tác của bà mẹ 3 con thực hiện đều là tư thế khó như nhào lộn, làm xiếc. Bởi, phải có thời gian luyện tập, mở khớp và uốn dẻo cơ thể mới có thể thực hiện thuần thục.