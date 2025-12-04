Mới nhất
Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Thứ năm, 13:59 04/12/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã dành HCV cá nhân Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Không chỉ tài năng, nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng còn rất xinh đẹp.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 1.17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

GĐXH - Ốc Thanh Vân và chồng mới đây đã kỉ niệm 17 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng ở Thái Lan.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 2.
NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 3.
NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 4.
NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 5.
NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 6.

NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã vinh dự đoạt HCV trong Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của NSƯT Ốc Thanh Vân khi công tác tại sân khấu Kịch Hồng Vân.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 7.

Không chỉ là một nghệ sĩ có tài năng trong ngành sân khấu hay các lĩnh vực giải trí, NSƯT Ốc Thanh Vân còn được yêu mến bởi là người truyền cảm hứng làm đẹp, chăm sóc bản thân tốt.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng luôn quan tâm đúng mực tới việc chăm da giữ dáng. Vì thế, dù đã là mẹ 3 con nhưng cô vẫn có thân hình cân đối, săn chắc nhờ tập luyện yoga thường xuyên.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 9.

NSƯT Ốc Thanh Vân đã có nhiều năm gắn bó với bộ môn này. Những động tác của bà mẹ 3 con thực hiện đều là tư thế khó như nhào lộn, làm xiếc. Bởi, phải có thời gian luyện tập, mở khớp và uốn dẻo cơ thể mới có thể thực hiện thuần thục.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 10.

Tập yoga là lựa chọn phổ biến cho phụ nữ sau sinh bởi nó thiên về chuyển động chậm, không làm người tập mất sức hay hụt hơi, tim đập nhanh...

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 11.

Yoga giúp tĩnh tâm và thư giãn từ cơ thể tới trí óc. Tinh thần tập luyện yoga của Ốc Thanh Vân lan tỏa khắp tới các thành viên trong gia đình, trong đó có các con của cô.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 12.

Ngoài việc tập luyện yoga chuyên nghiệp và nghiêm túc, Ốc Thanh Vân còn có chế độ giảm cân rất khoa học. Thay vì nhịn ăn để giảm cân thì cô chọn cho mình những phương pháp khoa học.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 13.

Ốc Thanh Vân còn tích cực ăn hoa quả, rau xanh. Nữ MC tiết lộ chế độ ăn uống là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến vóc dáng của mình mà ít người để ý.

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 14.

Nhờ giảm cân đúng cách, kết hợp cùng ăn uống nên Ốc Thanh Vân luôn giữ được tinh thần lẫn sức khỏe tốt. Đây cũng là bí quyết để nữ MC luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Ảnh: FBNV

NSƯT Ốc Thanh Vân - Ảnh 15.Trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, Ốc Thanh Vân có cuộc sống thuận lợi và hạnh phúc

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân từng bị stress với cuộc sống ở Úc nhưng kể từ khi trở về Việt Nam, cô được bình yên bên gia đình.

