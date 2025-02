Làm gì khi rối loạn khoái cảm ở phụ nữ ?

GĐXH - Nồng độ testosterone có thể giảm dần do tuổi tác, căng thẳng và lối sống không lành mạnh. Để tăng cường testosterone, ham muốn tình dục cho phái mạnh, mọi người có thể dùng thực phẩm tự nhiên dưới đây.

Tình trạng rối loạn khoái cảm ở phụ nữ có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Người phụ nữ cảm thấy khó chịu, gây đau khi quan hệ tình dục, dần dần tự ti và sợ hãi khi quan hệ.

Theo thống kê từ một số nghiên cứu, có khoảng 10 - 15% phụ nữ đã từng gặp phải tình trạng rối loạn cực khoái. Các biểu hiện thường gặp bao gồm giảm hoặc mất ham muốn tình dục, sợ hãi khi quan hệ hoặc lảng tránh khi đối tác đề cập chuyện yêu.

Nói về nguyên nhân dẫn tới tình trạng lãnh cảm hay giảm hứng thú trong quan hệ tình dục, Ths.BS Hà Ngọc Mạnh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ) đã cho rằng có nhiều nguyên do. Ngoài những yếu tố tâm lý như áp lực cuộc sống, lo âu, stress… nguyên nhân sinh học cũng không thể bỏ qua. Đó có thể là ảnh hưởng của mãn kinh, nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục, ám ảnh về bệnh lây truyền qua đường tình dục, rối loạn nội tiết tố vì thiếu hụt hormone sinh dục nữ… là nguyên nhân phổ biến nhất gây rối loạn khoái cảm.

Rất nhiều phụ nữ cảm thấy xấu hổ khi đối diện với vấn đề này mà không tìm tới sự hỗ trợ của chuyên gia sớm. Họ chịu đựng hoặc giả vờ hào hứng để làm hài lòng nửa kia của mình dẫn tới áp lực tâm lý và nguy cơ rạn nứt hạnh phúc gia đình. Thậm chí, nhiều trường hợp ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Theo chuyên gia tình dục học, phụ nữ gặp trục trặc trong quan hệ rất cần sự hỗ trợ từ người bạn đời và chuyên gia để vượt qua những trở ngại. BS Mạnh cho biết, chúng ta cần phân tích nguyên nhân cụ thể để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Với các trường hợp bệnh lý sẽ phải điều trị bằng thuốc kịp thời. Do đó khi có những dấu hiệu của rối loạn khoái cảm, chị em nên tìm đến các chuyên gia sớm.

Bên cạnh đó, vai trò của các quý ông cũng rất quan trọng. Bạn cần chia sẻ với người bạn đời và tìm những kỹ năng ‘phòng the’ phù hợp. Chẳng hạn như: tìm hiểu tư thế mới, tạo không gian lãng mạn, hay dẫn dắt khéo léo đều giúp khơi dậy cảm xúc của chị em.

Liệu pháp tâm lý cũng cần được áp dụng song song để hỗ trợ hiệu quả. Ngoài ra, việc tập luyện giãn cơ là phương pháp điều trị phổ biến nhất cho rối loạn cực khoái do các nguyên nhân về mặt sinh lý. Cách này giúp chị em có thể thư giãn các cơ sàn chậu, từ đó giúp quá trình quan hệ diễn ra hiệu quả hơn.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng, tình dục không chỉ là một phần quan trọng của cuộc sống mà còn giúp duy trì sức khỏe toàn diện và giữ lửa hạnh phúc gia đình. Bởi vậy, chị em cần dũng cảm nhìn nhận vấn đề này sớm và tìm cách cân bằng cảm xúc.

