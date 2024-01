Làm video hướng dẫn cách đốt pháo, nam thanh niên bị công an xử phạt

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên L.Đ.T (trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về hành vi "quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm".



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Youtube và tài khoản Faebook có tên "Đức Thịnh Vlog" đăng tải, chia sẻ nhiều video, clip có nội dung đốt, hướng dẫn đốt pháo nổ trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, đơn vị phối hợp với Công an huyện An Lão xác minh, truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, người sử dụng các tài khoản nói trên là L.Đ.T.

Nam thanh niên L.Đ.T tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên L.Đ.T khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, bản thân đã sử dụng tài khoản Youtube và tài khoản Facebook cá nhân "Đức Thịnh Vlog" đăng tải một số video, clip có nội dung đốt và hướng dẫn đốt các loại pháo nổ (pháo bi, pháo que, pháo diêm...).

Các loại pháo trên được T. đặt mua trên trang thương mại điện tử Shopee, sau đó tự đốt và dùng điện thoại di động quay lại để đăng tải trên trang mạng xã hội với mục đích quảng cáo, truyên truyền nhằm tạo tương tác, có thể kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời chủ động gỡ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 5 triệu đồng đối với L.Đ.T về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm…

Xem thêm video đang được quan tâm: