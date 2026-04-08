Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảm

Thứ tư, 16:15 08/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Từ ngày 1/5/2026, cơ chế cho vay đặc biệt trong hệ thống ngân hàng chính thức được mở rộng với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là mức lãi suất 0%/năm và không yêu cầu tài sản bảo đảm. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ thanh khoản, góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng trong bối cảnh nhiều biến động.

Theo nội dung điều chỉnh, không chỉ  Ngân hàng Nhà nước mà các tổ chức tín dụng và đặc biệt là tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng được tham gia sâu hơn vào cơ chế này. Lần đầu tiên, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được trao vai trò "hai chiều": vừa có thể vay vốn đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước, vừa có thể cho vay trở lại đối với các tổ chức tín dụng khi cần hỗ trợ thanh khoản.

Điểm đáng chú ý là các khoản vay đặc biệt dành cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi được áp dụng lãi suất 0%/năm và không cần tài sản bảo đảm. Đây là cơ chế ưu đãi mạnh, nhằm đảm bảo tổ chức này có đủ nguồn lực chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền trong trường hợp quỹ dự phòng không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, khoản vay chỉ được sử dụng đúng mục đích chi trả bảo hiểm tiền gửi và không vượt quá phần thiếu hụt của quỹ dự phòng, qua đó vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro và kỷ luật tài chính.

Ở chiều ngược lại, từ nguồn quỹ dự phòng của mình, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng có thể cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt khi phát sinh khó khăn về thanh khoản. Cơ chế này giúp tăng thêm "lớp đệm" hỗ trợ trong nội bộ hệ thống ngân hàng, hạn chế nguy cơ lan truyền rủi ro nếu một tổ chức gặp sự cố.

Không chỉ dừng ở ưu đãi về lãi suất, quy định mới còn giảm áp lực tài chính khi không tính lãi đối với phần chậm trả. Dù vậy, quy trình xét duyệt vẫn được thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ vay phải nêu rõ mục đích sử dụng, nhu cầu vốn, thời hạn vay và cam kết tuân thủ quy định. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và quyết định trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc.

Về nghĩa vụ, bên vay vẫn phải hoàn trả đầy đủ khi đến hạn. Trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm quy định, cơ quan quản lý có thể áp dụng các biện pháp xử lý, kể cả việc trích tài khoản để thu hồi nợ.

Điều quan trọng người dân cần lưu ý là cơ chế cho vay đặc biệt này không phải là chương trình vay trực tiếp dành cho cá nhân hay hộ gia đình. Đây là công cụ điều hành trong nội bộ hệ thống ngân hàng, nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng luôn có đủ thanh khoản để hoạt động ổn định, từ đó gián tiếp bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Việc bổ sung và hoàn thiện cơ chế này được xem là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tài chính. Trong dài hạn, chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của thị trường, nâng cao mức độ an toàn và linh hoạt của hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những biến động khó lường.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.

GĐXH - Sáng 30/3, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn giữ ổn định.

Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng

Tỷ giá USD/ VND hôm nay 6/4: 'Chợ đen' hạ nhiệt, ngân hàng giữ ổn định

Giá USD/ VNĐ hôm nay (2/4): 'Chợ đen' giảm nhiệt, ngân hàng tăng mạnh chiều mua

Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank sẽ ngừng toàn bộ giao dịch chuyển/nhận tiền từ hôm nay vì lý do này

GĐXH - Hôm nay (8/4), liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

GĐXH - SUV hạng C của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.

GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư về tạm ứng quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách nhà nước nhằm ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh hiện tại.

GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất phi nông nghiệp tại các xã phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2, đất trồng cây lâu năm tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Samsung Galaxy A37 5G và A36 đang tạo nên cuộc đối đầu thú vị trong phân khúc tầm trung. Việc hiểu rõ sự khác biệt về chip xử lý và RAM giúp gia đình bạn chọn được thiết bị ưng ý nhất.

GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.

GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

