Lần theo dấu vết đối tượng mặc đồ đen, bịt kín mặt đột nhập Điện máy Xanh

Theo xác minh, ngày 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lợi dụng cửa hàng Điện máy Xanh huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) không có người trông coi, đối tượng đã cắt phá mái đột nhập vào trộm cắp hơn 13 triệu đồng tiền mặt và 5 chiếc điện thoại di động iPhone 15 Pro Max, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp gần 190 triệu đồng.

Mặc dù là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng với quyết tâm điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Xuân đã gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội được trích xuất từ camera giám sát.

Nhưng mọi hành động của đối tượng đều được chuẩn bị từ trước nên lực lượng công an hầu như không thu thập được nhiều. Công an huyện Thường Xuân một mặt tiếp tục "tung" những trinh sát dày dạn kinh nghiệm rà soát số đối tượng nghi vấn; mặt khác báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trưng cầu phòng nghiệp vụ vào cuộc để phối hợp điều tra làm rõ, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, dù là những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, một tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Thường Xuân để khám nghiệm hiện trường, đồng thời chia thành nhiều tổ công tác truy xét theo các dấu vết đối tượng để lại.

Ban chuyên án nghiên cứu, triển khai phương án phá án.

Tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện khu vực tường rào, trần nhà, mái tôn của cửa hàng có nhiều dấu vết cưa, cắt phá, nhiều dấu giày, dép và 1 khẩu trang vải do đối tượng để lại. Kiểm tra hệ thống camera an ninh của cửa hàng chỉ phát hiện một đối tượng mặc đồ đen, bịt kín mặt, đeo găng tay, tất chân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào khoảng thời gian rạng sáng ngày 29 Tết.

Manh mối để lại quá ít ỏi, nhất là không có nhân dạng đối tượng nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Trước tình hình đó, Công an huyện Thường Xuân đã xác lập chuyên án truy xét, đồng thời huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp với cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 20/02 (tức sau 12 ngày xảy ra vụ án) Công an huyện Thường Xuân đã thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định đối tượng Nguyễn Quang Sơn (SN 1993, trú tại thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện máy Xanh. Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an và người thân, đến ngày 21/2 biết không thể trốn thoát, Nguyễn Quang Sơn đã đến Công an huyện Thường Xuân đầu thú.

Sau 12 ngày đêm triển khai lực lượng, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Sơn khai nhận: Do nghiện game cờ bạc (tài xỉu) trên mạng nên năm 2023, trong khi đi làm lái máy xúc thuê tại Nghệ An, để có tiền tiêu xài và đánh bạc, Nguyễn Quang Sơn đã trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xử phạt 34 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng được khoan hồng cho hưởng án treo.

Sau khi trở về địa phương, dù vẫn đang trong thời gian chấp hành án, nhưng vì vẫn đam mê đỏ đen nên Sơn lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Do có thời gian làm thuê tại thị trấn Thường Xuân nên đối tượng này rất thông thạo địa bàn khu vực này. Trong khi lái máy xúc ở đây, Nguyễn Quang Sơn đã dò la, tìm hiểu và xác định cửa hàng Điện máy Xanh thị trấn huyện Thường Xuân sẽ là mục tiêu để ra tay trộm cắp.

"Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi, có sự tính toán, nghiên cứu rất kỹ. Từ việc chọn thời điểm nửa đêm, rạng sáng những ngày nghỉ Tết Nguyên đán khi mọi người, mọi nhà đang tất bật lo sắm Tết nên mất cảnh giác để thám tính, thực hiện hành vi phạm tội; đến việc khi ở bên ngoài thì sử dụng đồ bảo hộ lao động, còn khi vào bên trong trộm cắp thì mặc đồ đen che kín người để đánh lạc hướng của cơ quan điều tra và tránh sự phát hiện tố giác của quần chúng nhân dân. Vì thế, suốt quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã mất rất nhiều thời gian để xác định rõ tung tích của đối tượng này" - Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Xuân chia sẻ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.