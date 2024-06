Lãnh án nặng khi chở 2,5 tấn vảy tê tê trị giá hơn 12 tỷ đồng

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối và tuyên 8 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Sáng (38 tuổi, trú xã Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An) và 7 năm tù đối với Phạm Đình Hiếu (20 tuổi, trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An).



Hai bị cáo trên bị truy tố, xét xử về các tội danh "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" và "Vận chuyển hàng cấm".

Hai bị cáo Sáng và Hiếu tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, Hiếu và Sáng đều làm thuê cho Nguyễn Trọng Thái (34 tuổi, là anh rể của Hiếu). Giữa tháng 8/2023, Thái chỉ đạo Hiếu và Sáng sang Lào, chở gỗ trắc, vảy tê tê về Việt Nam.

Hiếu và Sáng giấu số hàng này trong ngăn bí mật ở thùng xe rồi điều khiển xe về Việt Nam. Khoảng 10h ngày 18/8/2023, khi Hiếu và Sáng điều khiển xe lưu thông qua địa bàn xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ 29 thanh gỗ trắc khối lượng hơn 2.000m3 cùng 63 bao tải chứa hơn 2,5 tấn vảy tê tê.

Cơ quan chức năng xác định, số gỗ trắc nói trên có giá trị khoảng 600 triệu đồng. Riêng, 2,5 tấn vảy tê tê có giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Nghe tin Hiếu, Sáng bị bắt Nguyễn Trọng Thái bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Thái, lúc nào bắt được sẽ xét xử sau.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Sáng 8 năm tù, Phạm Đình Hiếu 7 năm tù cho cả hai tội danh.

