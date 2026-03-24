Lắp lưới an toàn, ngăn người nhảy cầu Bến Thủy
GĐXH - Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam (nối Nghệ An và Hà Tĩnh) sẽ được thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn nhằm tăng cường bảo vệ, hạn chế nguy cơ người và vật thể rơi xuống phía dưới.
Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vừa cấp phép thi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1. Dự án do UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.
Theo phương án được phê duyệt, xã Nghi Xuân sẽ tổ chức lắp hệ thống lưới thép dọc hai bên lan can cầu nhằm tăng an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam.
Toàn bộ khung lắp đặt bằng thép, cao khoảng 2,5 m, gắn sát lan can hiện trạng (cao hơn một mét). Các trụ đứng bố trí trùng vị trí lan can cũ, neo vào phần bê tông cầu, đồng thời bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.
Lưới thép được lắp giữa các trụ đứng, tạo thành ô bảo vệ liên tục dọc cầu. Một số nhịp cầu bê tông được thiết kế lưới theo từng khoang riêng, có thể tháo lắp để phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng.
Cầu Bến Thủy 1 nằm trên quốc lộ 1A, được khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 1990. Cầu dài 630,5 m, kết cấu dàn thép.
Thời gian qua, tại cây cầu này xảy ra nhiều vụ nhảy cầu. Việc lắp đặt lan can kết hợp với hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ tại đây được kỳ vọng góp phần nâng cao mỹ quan đô thị khu vực cửa ngõ Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời tăng cường an toàn cho công trình trong quá trình khai thác, ngăn chặn các hành vi tiêu cực.
