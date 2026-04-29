Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ở tuổi U50, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện

Thứ tư, 16:00 29/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Anh Tuấn ở tuổi U50 chọn cách sống bình yên với sự nghiệp âm nhạc bền vững cùng các hoạt động thiện nguyện thầm lặng.

Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57

GĐXH - Lý Hùng ở tuổi trung niên vẫn chưa có ý định kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên mẹ một cách hạnh phúc, bình yên.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn từng thể hiện thành công ca khúc "Tháng Tư là lời nói dối của em". Khi mùa hạ chớm sang, giai điệu của ca khúc này cùng hình ảnh Hà Anh Tuấn và siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện trong MV vẫn khiến khán giả nhiều lứa tuổi rung động. Nếu trong âm nhạc, nam ca sĩ là chàng hoàng tử tình ca gây nhung nhớ cho nhiều người thì ở ngoài đời, anh vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006. Sau cuộc thi, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay "Café sáng" (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 4.

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018). Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên một công ty giải trí. Trong nhiều năm qua, anh và công ty của mình đã tạo nên nhiều show diễn âm nhạc chất lượng và mãn nhãn. Mỗi show diễn của Hà Anh Tuấn đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 5.

Trước khi gia nhập showbiz, anh từng học chuyên Hóa tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Trong thời gian ở đây, anh từng 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa học toàn thành phố. Sau tốt nghiệp, Hà Anh Tuấn đậu cùng lúc 2 trường ĐH Ngân hàng và ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, giành luôn một suất học bổng du học tại Mỹ. Tuy nhiên với niềm say mê Hóa học, anh chàng đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität – thường gọi tắt là TU – Đại học kĩ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. Anh chọn nơi đây là điểm dừng chân vì vừa theo đuổi được ngành Hóa yêu thích, vừa có thể tiếp cận nền văn minh lâu đời của châu Âu.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 6.

Ngoài ca hát, kinh doanh và thưởng cho mình cuộc sống thoải mái về vật chất, Hà Anh Tuấn cũng tích cực với các công việc thiện nguyện. Lúc anh tham gia từ thiện cho sinh viên nghèo, khi lại thấy anh chuyển tiền giúp đỡ một vũ công bị suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, những việc làm ấy, Hà Anh Tuấn ít khi nói ra mà chỉ có ai đó biết rồi chia sẻ. Duy chỉ một lần anh nói về việc từ thiện và câu nói ấy đã gây sốt MXH suốt một thời gian, đó là: "Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi".

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 7.

Hà Anh Tuấn có một sự nghiệp bền vững, có một hành trình thiện nguyện tươi đẹp nhưng anh lại kín tiếng trong đời thực. Theo nhiều nguồn tin, nhờ chăm chỉ chạy show, kinh doanh "mát tay" nên cuộc sống vật chất của nam ca sĩ rất thoải mái. Từ lâu, Hà Anh Tuấn đã có nhà mặt phố, xe riêng đi lại. Trang phục của anh đều là hàng hiệu giá trị. Giọng ca sinh năm 1984 cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Nên dù khiêm tốn, không khoe của bao giờ, khán giả vẫn nhận ra cuộc sống giàu có, dư dả của Hà Anh Tuấn.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 8.

Có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng tình duyên của Hà Anh Tuấn luôn là một bí ẩn với khán giả. Đã từng bị đồn thổi với những nữ đồng nghiệp nổi tiếng như: Phương Linh, Thanh Hằng, Mỹ Tâm nhưng nam ca sĩ chỉ tiết lộ đó là tình bạn.

Quá tuổi tứ tuần, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện - Ảnh 9.

Hiện tại, ở tuổi trung niên, Hà Anh Tuấn ngày càng kín tiếng. Trên trang cá nhân, anh chỉ khoe khoảnh khắc bản thân tận hưởng cuộc sống riêng tư và bình yên.

Ảnh FBNV

Tin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà NộiTin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà Nội

GĐXH - "Sao nhập ngũ concert 2026" đã ấn định ngày diễn ra tại Thủ đô Hà Nội cùng dàn line-up "khủng" như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top