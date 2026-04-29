Ở tuổi U50, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiện

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018). Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên một công ty giải trí. Trong nhiều năm qua, anh và công ty của mình đã tạo nên nhiều show diễn âm nhạc chất lượng và mãn nhãn. Mỗi show diễn của Hà Anh Tuấn đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.