Lee Hyori không muốn sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Hot rần rần bộ ảnh cưới độc lạ kỷ niệm 10 năm Lee Hyori "theo chồng bỏ cuộc chơi" Lee Hyori và Lee Sang Soon không chụp ảnh cưới lộng lẫy. Thay vào đó, họ ghi lại những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Vào cuối tháng 11, kênh YouTube "Life Is Nothing" đã phát hành một video có tựa đề "Hyori, Sang Soon, I've Given Up Now". Trong video có sự góp mặt của mẹ Lee Sang Soon và bà đã chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn của mình về cô con dâu nổi tiếng cũng như kế hoạch gia đình của cặp đôi này.

Nhớ lại ấn tượng đầu tiên về Lee Hyori, mẹ Lee Sang Soon nói: "Khi Hyori mới đến nhà chúng tôi, tôi đã thích cô ấy vì cô ấy là người phụ nữ mà con trai tôi yêu. Nhưng vì cô ấy là một người nổi tiếng như vậy nên tôi cảm thấy hơi choáng ngợp". Sau đó bà nói thêm: "Hyori cực kỳ trung thực và biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái. Cô ấy không kìm nén suy nghĩ của mình, điều này khiến mọi người dễ dàng chấp nhận cô ấy".

Khi được hỏi về mong muốn có cháu, mẹ của Lee Sang Soon chia sẻ: "Tất nhiên, thật tuyệt vời nếu có cháu, nhưng đến thời điểm này, tôi đã chấp nhận chuyện đó. Khi đến thăm ngôi nhà mới của hai con gần đây, nó thật tuyệt vời. Tôi nói với Hyori: "Một em bé sẽ hoàn toàn phù hợp ở đây". Con bé đồng ý và nói: "Mẹ nói đúng, mẹ ạ". Mặc dù tôi đã buông bỏ kỳ vọng nhưng tôi không chắc liệu cả hai đã hoàn toàn từ bỏ hay chưa".

Cặp đôi Lee Hyori và Lee Sang Soon hướng đến một cuộc sống tự do tự tại.

Lee Hyori trước đây từng thẳng thắn bày tỏ mong muốn có con. Vào năm 2020, trong lần xuất hiện trên chương trình "Hangout with Yoo" của MBC với tư cách là thành viên của SSAK3, cô đã chia sẻ kế hoạch thụ thai và đùa giỡn yêu cầu một hộp que thử thai làm quà chia tay. Sau đó, trong cùng một chương trình với tư cách là thành viên Refund Sisters, cô thú nhận: "Đó là bí mật nhưng tôi đang chuẩn bị mang thai. Nếu điều đó xảy ra, nhóm này sẽ phải giải tán ngay lập tức".

Hai năm sau, trong lần xuất hiện trên "That Man Who I Remember" của MBC Every1, Lee Hyori đã chia sẻ về cuộc đấu tranh của mình với chứng vô sinh. Cô ấy nói: "Tôi không muốn đi xa đến mức trải qua IVF (thụ tinh ống nghiệm). Nếu điều đó xảy ra một cách tự nhiên, tôi sẽ rất biết ơn, nhưng điều đó không hề dễ dàng".

Vào tháng 5 năm 2023, trong chương trình "Mẹ ơi, con đi du lịch cùng con nhé?" của JTBC, Lee Hyori đã bày tỏ suy nghĩ của mình khi nhìn trẻ em chơi đùa. Cô nói: "Con rất muốn có một cô con gái như vậy, đã trưởng thành và tự lập". Khi mẹ cô khuyến khích cô và nói: "Con nên cố gắng có một đứa đi", Hyori đã trả lời: "Bây giờ đã quá muộn rồi".

Tuy nhiên, mẹ cô lại trả lời: "Ít nhất con cũng nên nỗ lực nhiều như những người khác trước khi bỏ cuộc". Mặc dù vậy, Lee Hyori vẫn kiên quyết nhắc lại: "Con không muốn thử IVF".

Hình ảnh vợ chồng Lee Hyori trong ngày cưới.

Hành trình làm cha mẹ của Lee Hyori và Lee Sang Soon phản ánh quan điểm cá nhân và trung thực sâu sắc về kế hoạch hóa gia đình, được đánh dấu bằng mong muốn của họ đối với các quá trình tự nhiên và sự chấp nhận những điều khó lường trong cuộc sống.