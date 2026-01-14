Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Cúp điện 10 tiến/ngày hàng loạt khu dân cư

Thứ tư, 07:52 14/01/2026
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 14 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 14 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Cúp điện 10 tiến/ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 14 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: Một phần đường phạm Hùng, đường lạc Hồng P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, đường lạc Hồng P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường ba tháng Hai, đường lạc Hồng P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hùng, đường mai Văn Trương P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Hồ Thiện phó, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường Ba Tháng Hai , P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng phong P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hồ Nước Thô, khu Tđc P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 18:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu Dân Cư Chợ bắc Sơn (mới) P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường nguyễn Văn Cừ, Chu Văn An P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Chu Văn An P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Khaỉ, Trần nhuật Duật P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Bạch Đằng, đường nguyễn Đình Chiễu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hoàng Diệu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hùng Vương, đường Nguyễn Hùng Sơn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Duy Tân P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Hùng Sơn, Trần Hưng Đạo P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: kênh Vẩy Ốc P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 18:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hẻm 1007 đường lâm Quang Ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hẻm 1079D đường lâm Quang Ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hẻm 1028 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hẻm 839 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KH Vinmon 68 Auto

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Ấp Phước Tân, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 14:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Yên, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hoà Thuận, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên


KHU VỰC: KH nuôi tôm Thanh Long, Ấp Ngã tư, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH nuôi tôm Huỳnh Văn Vui, Ấp Ngã tư, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH nuôi tôm Lại Phát Tài, Ấp Ngã tư, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH nuôi tôm Đào Thọ Quí, khu vực Vàm hàn, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Vàm Hàn, P.Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòn Đất


KHU VỰC: khu vực lộ đan kinh Giàn Gừa thuộc tổ 2, tổ 3 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực tỉnh lộ 969B gồm tổ 6, tổ 7 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực lộ đan Kinh Đê biển gồm từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Tám Ngàn gồm các khu vực sau: từ tổ 20 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & khu vực Trung Đoàn 10, Doanh Trại 422 thuộc Sư Đoàn 4, Khu vực lộ đan bờ tây kinh Tám Ngàn, kinh Trục Giữa, kinh Ranh gồm các khu vực sau: tổ 1 ấp Mũi Tàu, từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành, từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang, từ tổ 5 đến tổ 9 ấp Cây Gòn xã Vĩnh Gia,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc


KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 18:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu vực Bãi Trường, khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Ga2h Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Biên


KHU VỰC: Ấp Xẻo Đước 1, 2, cái Nước, xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 5, Ngã Cạy _ xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 6 Đình, 6 Biển, 7 Biển _ xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kinh Đê quốc phòng (ấp 3 Biển A), xã Tây Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp 2 Biển, 3 Biển A (Kênh Chống Mỹ), xã Tây Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thứ 1, Kinh Dài, Xẻo Dinh, _ xã Tây Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thuận


KHU VỰC: Khu vực Cầu Tu My ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Cầu Cống Chùa ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến Sân bóng Quách Xướng ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/01/2026 đến 15:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Xưởng tole Quách Xướng đến Cống Bà Bang ấp Vĩnh Đông 2, ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong. Kinh 11, Kinh 9 Từ 7h30 đến 11h30: Các Doanh nghiệp Quách Xướng, Quách Lộc, Quách Út, Bơm cát Cao Tốc 1, Bơm cát Cao Tốc 2, Bê tông Thi Sơn, Bê tông Hữu Nghị, trạm Hợp Đoàn và trạm Nguyễn Văn Hợp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kinh Lò Rèn, Kinh 2, Kinh 3, Kinh Đòn Dong, Kinh 14, Kinh Thủy Lợi, Kinh 13, ấp Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2, Vĩnh Trinh, Bờ Xáng và ấp Ranh Hạt xã Vĩnh Thuận. Đường Quảng Trọng Linh đoạn từ Cầu Kinh Xáng đến Cầu Kinh 1 ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 15:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kinh 195 ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ trường THCS Vĩnh Phong đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 08:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ trường THCS Vĩnh Phong đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực từ Trạm Y tế Phong Đông đến chợ Vàm Chắc Băng, một phấn Kinh So Le ấp Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình, Công ty 487, Công ty Cầu Đường 10 ấp Thạnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ trường THCS Vĩnh Phong đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ trường THCS Vĩnh Phong đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 08:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ trường THCS Vĩnh Phong đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gồng Riềng


KHU VỰC: Một phần Kinh KH9 - xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đọn từ Cầu Chữ Y đến Cầu Treo - thuộc xã Giồng Riềng và xã Vịnh Thạnh, xã Vịnh Phú Cũ - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh 12 - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh Cũ - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gổ Lộ - xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nội Ô, các phòng ban xã Giồng Riềng, Trường Mai Thụi Hồng Hạnh, Trường Mẩm Non Họa Mi và Công an xã Giồng Riềng - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 11:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 13:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Quao


KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Lập, ấp Phước Thành, ấp An Hòa, ấp Phước Thọ, ấp An Phú, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hưng 2, ấp Phước Hưng 3, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú xã Gò Quao, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Phong xã Gò Quao, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 15:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kiên Lương


KHU VỰC: Một phần ấp Núi Mây (Sơn Trà), xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh Thượng


KHU VỰC: Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên A, Minh Thành, Minh Thành A – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện: NMXX Lê Văn Hợi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Minh Tiến A, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 – 18/1/2026.

