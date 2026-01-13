Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 18/1/2026: Hàng loạt hộ dân sinh 13 tiếng/ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 12 - 18/1/2026: Cúp điện ngày dài hàng loạt khu dân cư GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 13 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (Khu vực hẻm Da Giày) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 15:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (Khu vực TĐC Bình Đức) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 13:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Hai Bà Trưng từ NH Vietcombank đến hết đường Ngô Gia Tự) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 14/01/2026 đến 09:45:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Tại Trạm Bơm Số 1, phường Bình Đức - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 14/01/2026 đến 10:45:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Tại Lò Đậu Ông Long, phường Bình Đức - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/01/2026 đến 13:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (Khu vực từ cây xăng Hòa Bình đến cầu Trà Ôn phía bên phải Quốc lộ 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực từ đầu đường Dương Diên Nghệ đến đầu đường Đông lạnh Nam Việt phía bên trái Quốc lộ 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Một phần khu vực Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực đường Yết Kiêu, Cô Giang, Cô Bắc) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Tại Ban Quản lý các khu Kinh Tế, phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/01/2026 đến 09:45:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Tại Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông, phường BÌnh Đức - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/01/2026 đến 13:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (Một phần khu vực Mương Tường) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực đường Hà Hoàng Hổ từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cống Bà Bầu phía bên phải, từ cống Bà Bầu đến cầu Mương Khai Nhỏ, khu Golden, khu Hành chính tỉnh cũ), một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Thầy Giáo đến cầu Y Tế) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Bình hòa (khu vực DC 9 Quân - Chà Và) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực từ UB Vĩnh Thành cũ đến cầu Rạch Chùa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực TBA Kỳ Viên 2) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực TBA trường THPT Cần Đăng) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA T4 Vĩnh Nhuận ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA T4A Vĩnh Nhuận ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA TB Tư Tiếp) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA DC Nam Kênh Ranh Làng) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA T4A Tân Phú) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA UB xã Tân Phú) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA NMNĐ Nguyễn Bùi) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực TBA Lê Công Tạo) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA TB nước cấp 1) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA TB 9 Quân) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA TB 6 Mộng) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA TB 3 Chí) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA Cty CP XD Bách Khoa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA Mai Thanh Tùng) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TBA Tống Hoàng Liêm) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL 91 từ cổng chính KCN đến TYT Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc Rạch Chắc Cà Đao, Khóm Hòa Long 1) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA TB 3 Ngà) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA TB 3 Chí) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA TB Bà Liêm) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA TB Kinh 1) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực TBA TB TV1 Tân Thạnh) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực KDC Chợ mới Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc Rạch Mương Trâu) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực nhà máy Thép Tiến Bộ, khu vực mương Tân Hanh, khu vực rạch Bình Hòa từ cầu Bình Hòa đến chùa Tân An)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa, khu vực bến đò nhà Thí, Vàm Bình Hòa, khu vực Nhà Giảng, trạm bơm tăng lố )-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần đường dẫn cầu Ông Chưởng thuộc xã Chợ Mới, một phần xã Nhơn Mỹ (từ chợ Cái Xoài đến KDC Sơn Đốt), Ranh giới Cù Lao Tây 2 – tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 18:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Văn Thoại từ Lê Công Thành đến Head Honda, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường Thủ Khoa Nghĩa dãy nhà số chẵn từ 196 đến số 134 (Phủ Vị) và dãy số lẻ từ Hẻm 251 đến 179, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thành phố Lễ hội (giai đoạn 4), phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/01/2026 đến 13:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Vành Đai 1, đường Hoàng Diệu, khóm Châu Long 8 phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Cty TNHH 1 TV KTTL-AG (TB Kênh Đào 1) 472CĐ/7/42, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - T5A Mỹ Hòa 472CĐ/7/90 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, đường Kinh đào, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Châu Đốc - Toàn phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Châu Đốc - Xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Châu Đốc trừ các khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, một phần khóm Châu Quới 3 và khu vực phường Vĩnh Nguơn cũ.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn phường Vĩnh Tế - Phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/01/2026 đến 18:30:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T7 Nam Kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/169 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Chùa Lan Nhã Kỳ Viên trụ 471TS/190/10/4 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Tô Thị Thanh Thủy trụ 473TS/241/1 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trường THPT Nguyễn Khuyến trụ 473TS/279/4/1/2A/3 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trần Văn Ngây trụ 472TS/167/1 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cơ Sở Mộc Hoàng Thủy trụ 474TS/340 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bệnh Viện Thoại Sơn trụ 479TS/90/3 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T5 Thoại Giang trụ 472TS/141 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nhà Máy Xay Lúa Ba Hớn trụ 548.34A tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Sơn Phi Hổ trụ 475TS/275/139/1 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Dọc theo Lộ Thanh Niên từ ngã tư Lộ Ông Cường đến cầu Kênh 10 Cai thuộc ấp Trung Bình Tiến và ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Các hộ dân dọc Mương Trâu đến Kênh 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Long)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lê Thị Mộng Tuyền)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lò Gạch Hồng Ân 1)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp DNTN Nhựt Quang - Kim Phượng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Công Ty TNHH BBM SOLAR 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Cơ Sở Sản Xuất Gạch Ngói Nhựt Quang)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T12A Bình Thủy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Cơ sở SX Gạch Ngói Thanh Tân - Kim Huệ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Các hộ dân dọc theo Kênh 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm Bơm Tập Đoàn 6, Trạm Bơm Ông Sơn, Trạm Bơm Tập Đoàn 7)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 13:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Các hộ dân dọc theo Mương Thu Anh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Các hộ dân dọc theo Mương Cây Sung từ ngã ba Kênh Đòn Dong hướng về Quốc lộ 91)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Khu Trung Tâm Thương Mại Kênh Đào - trừ khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trung Tâm Đầu Tư - Phát Triển Hạ Tầng Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Kinh Tế Tỉnh An Giang)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Công Ty TNHH Hòa Thuận Bình Long)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm LS Đoàn Dũng Mãnh trụ 478-480PT/237 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 09:10:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Chợ Vàm 7 (TB Út Bình) trụ 478PT/230/45/01 (478PT/230.K26/47/01) tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/01/2026 đến 10:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Tuyến Kênh sườn trụ 478PT/230/99/05 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/01/2026 đến 14:10:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm K26 - Phú Hạ trụ 478PT/230/104 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/01/2026 đến 15:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Phan Văn Mẫm trụ 478-480PT/47 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:10:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Thọ Mỹ Hưng 3 (TB Ông Luông) trụ 478-480PT/90 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 15/01/2026 đến 10:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Trần Văn Sang (Phước Lợi) trụ 478-480PT/113 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:10:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Võ Văn Đẹp trụ 478- 480PT/165 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 15/01/2026 đến 15:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Trần Thị Ánh Phương trụ 478PT/172/01 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 15/01/2026 đến 16:50:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phần xã Hòa Lạc và một phần xã Chợ Vàm (dọc Kênh Thần Nông từ lò sấy Ông Phép đến trạm bơm 9 Quận; dọc Kênh 7 Bích từ trạm Hồ Văn Na đến trạm bơm 5 Diện) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phần xã Hòa Lạc và một phần xã Chợ Vàm (dọc Kênh Thần Nông từ lò sấy Ông Phép đến trạm bơm 9 Quận; dọc Kênh 7 Bích từ trạm Hồ Văn Na đến trạm bơm 5 Diện) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Từ cầu vượt thứ 3 đến TB Ông Bá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Đại đội bộ binh hướng về xã Vĩnh Phước cũ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ cầu vượt thứ 3 đến TB Ông Bá

THỜI GIAN: Từ 08:11:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Đại đội bộ binh hướng về xã Vĩnh Phước cũ.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo, Đông Hưng, Tây Hưng), phường Thới Sơn (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận, chợ Nhà Bàng), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/01/2026 đến 18:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/01/2026 đến 18:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 06:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 18/01/2026 đến 19:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NMNĐ Bùi Văn Điện thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà thi đấu thể thao An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Lý Ngọc Long (3) thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Hoàng Út thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty nông sản Gấu Đôi thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường THPT An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò sấy lúa Nguyễn Văn Đẩm thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS may Nguyễn Thị Sang thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NLMT Nguyễn Thị Sậy thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chùa Linh Ẩn Tự thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Cần Lá thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà máy gạch Tunnel thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.