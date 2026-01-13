Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Thứ ba, 09:00 13/01/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 13 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 13 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


Khu vực: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú; khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố 15 phường Tân Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố 9, Hiệp Lễ phường Tân Ninh

Thời gian: Từ 11:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Gò Dầu


Khu vực: Ấp Đường Long xã Thạnh Đức

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, Nội Ô B phường Gò Dầu

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Trảng Bàng


Khu vực: Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ Lợi Miền Nam, Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam)

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Gia Tân, Lộc Trát phường Gia Lộc

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát, Công an thị xã Trảng Bàng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Chi Hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH COLLTEX (VN)

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Tịnh Phong Phường An Tịnh

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Hòa Hưng phường Trảng Bàng

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường Trảng Bàng.

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng.

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng Khu phố AnBình phường An Tịnh

Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Khu phố An Lợi, Hoà Hưng, Hòa Hội phường Trảng Bàng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Tân Châu


Khu vực: Ấp Đông Hà xã Tân Đông

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Danh Quân

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Chu Thanh Thủy

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Vũ Thị Khoan

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Thị Thu Trang

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyến Thế Hùng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Văn Bùi

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Tân Lâm xã Tân Hà

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Hội Thành xã Tân Hội

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Hội An xã tân Hội

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Võ văn Mẫn

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Tưới tiêu Nguyễn Văn Lập

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Tưới tiêu Trần văn Ngô

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Lê Trường Hưng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trần Hoàng Bửu

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Phạm Thị Hằng

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Lý Văn Y

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Lê Huy Minh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Thái Bình


Khu vực: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Trường xã Hảo Đước

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH LINKFARM

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hùng Hiệp Phát

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Long Châu xã Long Chữ

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Long Châu xã Long Chữ

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH Kính Đăng Khoa

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


Khu vực: Ấp 1 xã Lộc Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Tuấn

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Văn Nhân

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Bình, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh

Thời gian: Từ 09:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh

Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Trần Thanh Hải

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 09:30:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng

Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Dư Văn Toản

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 09:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 5

Thời gian: Từ 09:30:00 ngày 17/01/2026 đến 10:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 6

Thời gian: Từ 10:30:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp 2 xã Lộc Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Tân Biên


Khu vực: Trường Tiểu học Thạnh Bình A (Cơ sở 2)

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 09:30:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: HKD nhà nghỉ Đức Huy

Thời gian: Từ 09:30:00 ngày 13/01/2026 đến 10:30:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Phan Minh Nhựt

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 15:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ Thuận Tiến Phát

Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Công Danh

Thời gian: Từ 16:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH SX-TM GH Tây Ninh

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH TM Thạnh Đông (Kho hàng)

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 15:30:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Thay công tơ, CT định kỳ

Thời gian: Từ 15:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Thị Thủy

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Thị Nhàn

Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Nguyễn Minh Phương

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia

Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Trường THCS Thị Trấn

Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Cơ sở Nguyễn Thị Tuyết

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa

Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Hòa Thành


Khu vực: Khu phố Long Chí phường Hòa Thành

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Lịch cúp điện Bến Cầu


Khu vực: Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026

Tý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Phước Lợi xã Phước Chỉ

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.


Khu vực: Ấp Thuận Đông xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 22:00:00 ngày 18/01/2026

lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 19:00:00 ngày 18/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Ấp Chánh, ấp Thuận Tây xã Bến Cầu

Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 19:00:00 ngày 18/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.


Khu vực: Ấp Bình Phú, ấp Bình Quới xã Phước Chỉ.

Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026

Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

