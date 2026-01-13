Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 13 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 13 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13 - 18/1/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
Khu vực: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú; khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố 15 phường Tân Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố 9, Hiệp Lễ phường Tân Ninh
Thời gian: Từ 11:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Gò Dầu
Khu vực: Ấp Đường Long xã Thạnh Đức
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, Nội Ô B phường Gò Dầu
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Khu vực: Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ Lợi Miền Nam, Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam)
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Gia Tân, Lộc Trát phường Gia Lộc
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát, Công an thị xã Trảng Bàng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Chi Hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH COLLTEX (VN)
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Tịnh Phong Phường An Tịnh
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Hòa Hưng phường Trảng Bàng
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường Trảng Bàng.
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng.
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng Khu phố AnBình phường An Tịnh
Thời gian: Từ 07:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:00:00 ngày 18/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Khu phố An Lợi, Hoà Hưng, Hòa Hội phường Trảng Bàng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tân Châu
Khu vực: Ấp Đông Hà xã Tân Đông
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Danh Quân
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Chu Thanh Thủy
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Vũ Thị Khoan
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Thị Thu Trang
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyến Thế Hùng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Văn Bùi
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Tân Lâm xã Tân Hà
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Hội Thành xã Tân Hội
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Hội An xã tân Hội
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Võ văn Mẫn
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Tưới tiêu Nguyễn Văn Lập
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Tưới tiêu Trần văn Ngô
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Lê Trường Hưng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trần Hoàng Bửu
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Phạm Thị Hằng
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Tưới tiêu Nước Trong
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Lý Văn Y
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Lê Huy Minh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Thái Bình
Khu vực: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Trường xã Hảo Đước
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH LINKFARM
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hùng Hiệp Phát
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Long Châu xã Long Chữ
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Long Châu xã Long Chữ
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khách hàng: Công ty TNHH Kính Đăng Khoa
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Khu vực: Ấp 1 xã Lộc Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Tuấn
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Văn Nhân
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Bình, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh
Thời gian: Từ 09:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh
Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Trần Thanh Hải
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 09:30:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng
Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Dư Văn Toản
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan
Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 09:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 5
Thời gian: Từ 09:30:00 ngày 17/01/2026 đến 10:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 6
Thời gian: Từ 10:30:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp 2 xã Lộc Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tân Biên
Khu vực: Trường Tiểu học Thạnh Bình A (Cơ sở 2)
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 09:30:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: HKD nhà nghỉ Đức Huy
Thời gian: Từ 09:30:00 ngày 13/01/2026 đến 10:30:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Phan Minh Nhựt
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 15:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ Thuận Tiến Phát
Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Công Danh
Thời gian: Từ 16:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH SX-TM GH Tây Ninh
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH TM Thạnh Đông (Kho hàng)
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 15:30:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Thay công tơ, CT định kỳ
Thời gian: Từ 15:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Thị Thủy
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Thị Nhàn
Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Nguyễn Minh Phương
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia
Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Trường THCS Thị Trấn
Thời gian: Từ 10:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Cơ sở Nguyễn Thị Tuyết
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa
Thời gian: Từ 15:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Hòa Thành
Khu vực: Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 17:00:00 ngày 13/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Bến Cầu
Khu vực: Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
Tý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Phước Lợi xã Phước Chỉ
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Khu vực: Ấp Thuận Đông xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 22:00:00 ngày 18/01/2026
lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 19:00:00 ngày 18/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Ấp Chánh, ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
Thời gian: Từ 05:00:00 ngày 18/01/2026 đến 19:00:00 ngày 18/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Khu vực: Ấp Bình Phú, ấp Bình Quới xã Phước Chỉ.
Thời gian: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
Lý do ngừng cung cấp điện: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
